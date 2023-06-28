Элите образования Кировской области вручены премии

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27 июня в Кирове состоялось торжественное награждение лауреатов премии «Элита образования Кировской области», учрежденной Группой «Сельмаш» в Год педагога и наставника.

Генеральный директор АО «Завод «Сельмаш» Александр Чурин в своём Telegram-канале написал:

«Все прошло как нельзя лучше, но главное - в обстановке душевной близости и полного взаимопонимания. К миллиону, который получили победители голосования, добавили еще дополнительно 500 тысяч рублей для школы, в которой трудится номинант. Деньги можно потратить на усмотрение педагогического коллектива - хоть на шторы, хоть на премии, хоть на улучшение материально-технической базы.

Итак, лидером нашего голосования, набравшим более пяти тысяч голосов, стал Юрий Борисович Кощеев. Он работает учителем физкультуры в школе пгт. Восточный Омутнинского района Кировской области. При этом кстати, до распределения, он год проработал на Сельмаше! Вот такие интересные и судьбоносные совпадения.

Также премиями награждены: ветеран педагогического труда Дмитрий Дмитриевич Шкаредный, педагог лицея №9 Слободского района; Николай Юрьевич Попов, учитель истории и обществознания из школы деревни Стулово; Анастасия Владимировна Евстратова, преподаватель Суводского лесхоза-техникума; Надежда Владимировна Черенева, учитель биологии и химии школы деревни Денисовы Слободского района; учитель русского языка и литературы Гимназии им. Александра Грина Людмила Николаевна Пупышева, а также воспитатель детского сада №6 поселка Вахруши Ольга Алексеевна Кузнецова.

Я от души благодарю всех, кто сегодня вместе с нами принял участие в чествовании учителей. Дай Бог здоровья, счастья, новых свершений и талантливых учеников всем нашим педагогам!»

Группа «Сельмаш» планирует проводить премию ежегодно для того, чтобы показать, насколько важна, уважаема и неоценима профессия учителя.