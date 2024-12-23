Элита образования. Заведующая детским садом Светлана Согрина

Во всероссийский Год педагога и наставника, которым по инициативе Президента России Владимира Путина был объявлен 2023 год, много говорилось об учителях и воспитателях, которые работают в системе общего образования, и крайне мало о работниках профессионального образования. А уж о воспитателях детских садов и того меньше. Хотя дошкольное образование - очень важная составляющая часть воспитания гражданина страны.

Премия «Элита образования Кировской области», которую в 2023 году инициировала Группа «Сельмаш», исправила это упущение. В 2024 году впервые её лауреатом стала заведующая детским садом «Апельсин» из Котельнича Светлана Согрина. И эта победа очень вдохновила работников других дошкольных учреждений по всей области. Они увидели в этом факте не только материальную составляющую премии, но и возможность получить признание заслуг работников системы дошкольного образования, незаслуженно обойдённых региональной властью в Год педагога и наставника.

Путь в профессию

Биография Светланы Согриной не сильно отличается от биографий многих её сверстниц. Родилась в Котельниче (не самом большом в области районном центре), там же училась и получила аттестат зрелости. Потом была учёба в Орловском педагогическом колледже и заочное обучение в Вятском государственном гуманитарном университете (ранее - Кировский государственный педагогический институт, ныне - ВятГУ).

Но в отличие от большей части выпускников вуза с дипломами педагогов Светлана не стала искать счастья в большом городе, а осталась верна своей малой родине - Котельничу. В общем, оправдала поговорку: «где родился, там и пригодился».

Очень часто школьницы определяют, кем они хотят стать во взрослой жизни, под влиянием учителей. Вот и у Светланы Согриной случилась та же история. С большой теплотой вспоминает она свою первую учительницу.

«Первым моим учителем была Людмила Степановна Жаровских, - рассказывает Светлана. - Она запомнилась мне человеком очень внимательным и ответственным. От других учителей её отличала особая осанка. Она не шла по школьному коридору, а плыла, как лебедь. Всегда с причёской, в красивом платье. Её спокойная речь завораживала учеников. На каждом уроке она нас удивляла! Вместе с Людмилой Степановной мы «отправлялись» на необитаемый остров, где изучали растения, деревья и травы. К нам на занятия часто приходил Незнайка, которому мы, дети, всегда помогали, и с ним мы вместе путешествовали по стране знаний. А если кто-то из учеников болел, то она приходила к нему домой и занималась, чтобы ребёнок не отставал. Людмила Степановна прекрасно играла на аккордеоне. И мы классом на переменах и занятиях разучивали и пели песни».

Повезло Согриной (во всяком случае, она сама так считает) и с классным руководителем в старших классах.

«Первого сентября нам представили классного руководителя нашего пятого «А» класса - Нину Аркадьевну Новосёлову, - продолжает она свой рассказ о школьных педагогах. - Про таких говорят: «Учитель с большой буквы»! Она была внимательна к каждому из своих учеников. Вместе с родительским комитетом приходила к ребятам в гости, проверяла, как мы выполняем домашнее задание, чем занимаемся в свободное от учёбы время. И мы, ученики, тоже приходили домой к Нине Аркадьевне, пили чай, общались, смеялись. Благодаря ей наш класс был очень дружным и сплочённым. Даже после окончания нами школы она продолжала принимать активное участие в жизни своих учеников».

Две эти учительницы, по словам Светланы Согриной, и определили выбор ею профессии.

- А почему же вы не уехали из Котельнича? - поинтересовался я.

- Мне нравится наш город, - ответила Светлана. - У меня здесь много друзей, знакомых. Я вообще не люблю большие шумные города. У нас город зелёный, спокойный, с прекрасной природой, живописной Вяткой. У меня даже мысли не было куда-то уехать от всего этого.

Но, оставшись в Котельниче и имея на руках диплом о высшем образовании, Светлана сделала ещё один нестандартный шаг - связала свою судьбу с системой дошкольного образования. И вот уже более десятка лет руководит разными дошкольными учреждениями, а в последнем - детском саду «Апельсин» - трудится и сегодня.

Преодолевая трудности

За годы работы в детсадах у заведующей «Апельсина» выработались свои методы и подходы к работе с детьми и их родителями. Светлана Николаевна видит и проблемы, которые есть в данной сфере.

По словам Согриной, за последние годы сильно изменились родители дошколят. Ранее, как она вспоминает, воспитателей уважали и к их мнению прислушивались. Сегодняшние взрослые не имеют такого пиетета к детсадовским педагогам. Нередко возникают необоснованные претензии к воспитателю. Впрочем, такие выпады не носят массовый характер, а потому работа руководителя с такими родителями строится на индивидуальной основе.

Ещё одной бедой для работников дошкольных учреждений (как, впрочем, и школ, и колледжей, и прочих) является большое число отчётов, которые нужно отправлять в вышестоящие инстанции.

- Они, конечно, сейчас не бумажные, а цифровые, но всё равно их составление занимает много времени, - говорит Светлана Николаевна. - Раньше я ходила на новогодние утренники во всех группах детского сада, а сегодня могу уделить каждому лишь минут десять-пятнадцать.

Впрочем, ни текущая работа, ни большой объём отчетности не стали препятствием для Светланы Согриной в проявлении своих творческих способностей. На протяжении многих лет педагог работает над программами формирования у дошколят здорового образа жизни. Светлана Николаевна стала автором дополнительной образовательной программы «Быть здоровыми хотим» по общефизической подготовке детей подготовительной группы дошкольного образовательного учреждения.

Вклад педагога в развитие системы дошкольного образования был замечен и на местном, и на региональном уровнях. В 2014 году за творческий педагогический труд, значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса, большой личный вклад в воспитание подрастающего поколения Светлана Согрина была награждена почётной грамотой департамента образования Кировской области. В 2023 году она получила почётную грамоту от Котельничского городского управления образования. А в 2024-м стала самым молодым лауреатом премии «Элита образования Кировской области».

Хороший пример заразителен

И вот тут есть интересный момент - премия «Элита образования» присуждается не только какому-то отдельному педагогу, но и учреждению, в котором он работает. По словам Светланы Согриной, выделенные её детскому саду деньги помогли значительно изменить детсад «Апельсин» в лучшую сторону.

Значительная часть средств была пущена на оборудование комнаты психологической разгрузки для детей и взрослых. Часть денег ушла на приведение в порядок детских санузлов и пищеблока, претензии к которым были у надзорных органов. Кроме того, были приобретены интерактивная доска, шторы и прочие мелочи, на которые в бюджете дошкольного учреждения денег не хватало.

- А как к вашей победе отнеслись коллеги?

- Они радовались за меня, поздравляли. Мне показалось, что они были искренними в своём проявлении чувств. Многих удивляло, что на таком высоком уровне был отмечен простой педагог из провинциального города.

По словам Светланы Николаевны, пример её победы вдохновил многих знакомых из других городов области. Когда они звонили, чтобы поздравить заведующую «Апельсином», они говорили: «В этом году мы голосовали за тебя, в следующем году ты голосуй за нас».

Таким образом, конкурс «Элита образования Кировской области» в 2025 году обещает быть ещё более востребованным и конкурентным. И, судя по всему, география конкурсантов станет шире.

Хотя, нужно сказать, и в 2024 году этот конкурс не страдал от недостатка желающих побороться за победу. За место в числе лауреатов премии боролось немало людей. На десять премий претендовали 45 человек.

Сергей СМОЛИН.

Фото из архива С. Согриной.