Элита образования. Владимир Долматов: человек на своём месте
ОБЩЕСТВО
Был такой расхожий трафарет в советской журналистике - писать репортажи и очерки о людях под заголовком «Человек на своём месте». Речь тогда шла в основном о передовиках производства, и те, о ком говорили и писали журналисты, действительно соответствовали заголовку материала.
Сегодня многое изменилось. Почти сошли на нет телесюжеты и публикации о людях труда и их достижениях. В почёте репортажи о звёздах эстрады, нуворишах, «светских львицах» да ток-шоу, перемывающие «грязное бельё».
Однако никуда не исчезли труженики производства и сельского хозяйства, врачи, которые нас лечат, и педагоги, которые учат и воспитывают наших детей. И рассказывать о них важно и нужно. Вот они-то точно те люди, которые на своём месте.
Прошедший в этом году во второй раз конкурс «Элита образования Кировской области», организованный Группой «Сельмаш», был призван выявить лучшие вятские педагогические кадры, тех людей, к которым фраза «человек на своём месте» подходит лучше всего. И одним из лауреатов «Элиты образования» стал бывший директор Кировского автомобильного техникума Владимир Витальевич Долматов.
С заботой о подчинённых
Не часто встретишь людей, у которых в трудовой книжке указано всего три места работы. Владимир Долматов из их числа. Он начал свою трудовую деятельность в 1979 году учителем истории и английского языка в Лазаревской средней школе Уржумского района. Но карьера начинающего педагога развивалась стремительно - уже в 1983 году он стал директором (самым молодым в то время в области) профессионально-технического училища № 38 города Уржума, после чего 17 лет без перерыва работал в этой должности.
Нынешняя молодёжь с трудом может представить себе, чем были ПТУ в советское время, какое место они занимали в системе образования и каков в них был контингент учащихся. Но старшее поколение должно понимать, как непросто было работать там директором. Особенно если тебе всего 29 лет.
Долматов с улыбкой вспоминает, что его работа на руководящем посту началась со взыскания - строгого выговора по партийной линии за неудовлетворительную подготовку училища к зиме. Хотя к тому времени на директорской должности он проработал всего три месяца. Но это не заставило молодого руководителя опустить руки, а, наоборот, подстегнуло к более активной работе.
Впрочем, Владимиру Витальевичу повезло. Он попал в крепкий и дружный коллектив педагогов и мастеров училища, где старшие и более опытные товарищи поддерживали и опекали новичков. В общем, коллектив этот работал как хорошо смазанный двигатель, все части которого были притёрты друг к другу. Поэтому на первых порах новому директору оставалось только не мешать этому механизму работать. У руководителя было время научиться сглаживать неровности, а когда надо - придавать дополнительный стимул такой работе.
Как признаётся Владимир Долматов, главным направлением деятельности на посту руководителя он сделал развитие материально-технической базы училища и заботу о бытовых условиях жизни педагогов.
Училище в то время готовило трактористов-машинистов широкого профиля, поваров и швей лёгкого женского платья, а также обучало по краткосрочной программе водителей автотранспорта. Нетрудно представить, какую мощную нужно иметь учебную и материально-техническую базу для подготовки специалистов по этим профессиям.
Пополнялось училище и новыми преподавателями, людьми в основном молодыми, делающими первые самостоятельные шаги на уржумской земле. Поддержать их, как говорит Владимир Долматов, сам Бог велел, не забывая при этом и ветеранов уржумского ПТУ. Поэтому училище активно строило в городе собственное жилье.
- Я сам ездил в Очёрский техникум (Пермская область) за молодыми специалистами, - вспоминает Владимир Витальевич. - Шесть человек разом привёз. А через два года они уже получили благоустроенные квартиры.
За период работы Долматова в Уржуме были построены 16-квартирный и 34-квартирный дома, два двухквартирных дома и произведён капитальный ремонт четырёхквартирного дома. В итоге все ветераны лицея переселились в благоустроенные квартиры, а молодые специалисты получали жилье в течение двух лет с начала работы.
Столь деятельная забота директора о своём училище не пропала даром. ПТУ-38 входило в число лучших профтехучилищ области.
Организующая сила спорта
Рассказ о директоре уржумского ПТУ будет неполным, если не отметить его умение не только ладить с педагогами и мастерами, но и организовывать учащихся. И в этом ему здорово помогло давнее увлечение спортом.
Ещё в школе у Владимира Долматова проявилась спортивная жилка. Он был членом школьной сборной по игровым видам спорта. Соревновательный дух настолько увлёк подростка, что после школы он решил стать спортивным журналистом и подал документы на факультет журналистики Уральского госуниверситета. Вот только вступительных баллов для зачисления в университет ему не хватило.
Своё школьное увлечение Долматов перенёс и на общественную активность во время обучения в Кировском педагогическом институте им. В. И. Ленина. Четыре года, находясь в составе профкома исторического факультета, он возглавлял спортивную студенческую работу.
И вот, став директором профтехучилища, Владимир Витальевич смог в полной мере оценить, как велика воспитательная роль спорта при работе с учащимися.
Тут нельзя не сказать, что в советское время в ПТУ шли в основном ребята, которые в школе «звёзд с неба не хватали». В общем, основной контингент пэтэушников составляли троечники. Были, конечно, среди них и хорошисты, но, скорее, как исключение из правила.
В школе эти ребята не могли показать себя в учёбе, а потому часто самоутверждались в драках или при помощи хулиганских выходок. А потому работать с таким контингентом педагогам и мастерам ПТУ было непросто. Спорт же позволял таким подросткам найти выход неуёмной энергии, показать себя перед сверстниками и взрослыми.
Долматов привнёс дух здоровой соревновательности в жизнь училища. При нём педагогические работники вместе с обучающимися принимали участие в районных и областных мероприятиях, соревновались с коллегами других образовательных учреждений на творческих и спортивных площадках. Так, команда педагогов училища стала победителем кустового конкурса КВН и защищала честь южного округа на кировской сцене. А спортивная команда работников была победителем олимпийских игр Уржумского района.
Позже Владимир Витальевич привнёс методы организации студенческой активности и в работу Кировского автомобильного техникума, куда был назначен директором после преобразования уржумского ПТУ в лицей, и которым он руководил 20 лет. Эти методы прекрасно прижились и на кировской почве.
Учащиеся учреждений, которые возглавлял Долматов, неоднократно участвовали в областных конкурсах профессионального мастерства, становились лауреатами смотра-конкурса художественного творчества среди училищ области, победителями конкурса «Сильные, смелые, умелые», сборные команды не раз были призёрами областных спартакиад.
Долгих 37 лет Владимир Долматов был у руля двух областных учреждений профессионального обучения. За это время он успел обрасти званиями и наградами в сфере профобразования. И когда Группа «Сельмаш» запустила проект «Элита образования Кировской области», то Владимир Витальевич отлично в него вписался, став лауреатом премии. Да и кто бы сомневался, что такой заслуженный человек войдёт в круг тех, кого по праву называют элитой вятского образования.
Сергей СМОЛИН.
Фото из архива В.В. Долматова.
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