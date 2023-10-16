Элита образования. В Кировской области стартовала премия для учителей

5 сентября, в День учителя, был дан старт премии «Элита образования Кировской области». Заявки для участия в конкурсе на её присуждение уже можно подавать.

Напомним, премия «Элита образования Кировской области» была учреждена Группой «Сельмаш» в Год педагога и наставника. Ее целями являются поддержка и формирование профессиональной элиты среди управленческих и педагогических кадров в образовательных организациях региона.

Общий фонд премии составит десять миллионов рублей, которые между собой в равных долях разделят десять лауреатов. Кировчанам, получившим премию, будет присвоено звание «Лауреат премии «Элита образования Кировской области» за выдающийся личный вклад в обучение и воспитание детей и подростков. Победителям вручаются диплом, серебряная медаль и денежные средства.

- Я вырос в семье учителей. Мой отец, Анатолий Михайлович Чурин, заслуженный учитель РФ, 30 лет руководил образованием Кировской области. Учитель - это не просто профессия, это призвание! Учителями становятся по зову души. Благородная и одна из самых почитаемых и уважаемых профессий, в неё идут бескорыстные, глубокие, самоотверженные и талантливые люди. Учителя - настоящая элита России, формирующая будущее нашей страны. В этом году мы провели первую премию «Элита образования Кировской области». Сейчас мы вновь даём старт очередной премии, которая состоится уже в следующем, 2024 году. Призовой фонд составит десять миллионов рублей. Дополнительную премию получат педагогические коллективы школ, выдвинувшие своего номинанта. Эти средства послужат укреплению материально-технической базы школ, что очень важно для обеспечения учебного процесса. Как и было обещано, премия «Элита образования Кировской области» становится ежегодной! - рассказал руководитель Группы «Сельмаш» Александр Чурин.

Кто может принять участие?

руководители специальных, дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, а также организаций дополнительного образования.

педагоги специальных, дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, а также организаций дополнительного образования.

мастера производственного обучения специальных, дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, а также организаций дополнительного образования.

ветераны педагогического труда, имеющие персональные звания, государственные награды и педагогический стаж не менее 25 лет.

Требования к претендентам

Соискатели премии должны:

иметь установленный объём учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы;

иметь стаж педагогической деятельности не менее трёх лет;

основным местом работы должна быть образовательная организация, реализующая образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного, а также начального и среднего профессионального образования.

Какие документы нужны?

Порядок выдвижения кандидатов на звание лауреатов премии «Элита образования Кировской области»:

выдвижение педагогическим советом кандидатов на соискание премии с их письменного согласия коллегиальным органом, при этом допускается выдвижение только одного представителя коллектива;

организация, выдвинувшая кандидата, представляет в конкурсную комиссию документы:

копию решения коллегиального органа управления образовательной организации о выдвижении кандидата на участие в конкурсе, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства, места работы, стажа, учёной степени, учёного звания, почётного звания, государственных наград (при их наличии) соискателя;

копию документа (документов) об образовании, заверенную руководителем образовательной организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

копию трудовой книжки, заверенную руководителем образовательной организации;

справку, заверенную руководителем образовательной организации, содержащую информацию о профессиональных достижениях кандидата, соответствующих условиям участия в конкурсе.

Что содержит справка?

наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе.

высокие результаты (с позитивной динамикой за последние три года) учебных достижений учащихся, обу­чающихся у учителя.

высокие результаты внеурочной деятельности учащихся по учебному предмету, который преподаёт учитель.

результаты воспитательной работы соискателя с различными категориями обу­чающихся (одарённые дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением) и проч.

обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного использования учителем различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или электронного обучения.

Как подать заявку?

Подать заявку можно в редакции газеты «Вятский край» по адресу: г. Киров, ул. Спасская, д. 39, офис 3, или по электронной почте: kray@kray.kirov.ru. Ознакомиться с положением о премии можно на сайте «Вятского края» vk43.ru.

Для проведения конкурса создаётся конкурсная комиссия, обеспечивающая организационно-техническое сопровождение конкурса.

Уже победили!

Победителями первой премии «Элита образования Кировской области» стали:

Юрий Борисович Кощеев, учитель физкультуры школы пгт Восточный Омутнинского района;

Дмитрий Дмитриевич Шкаредный, ветеран педагогического труда, педагог лицея № 9 г. Слободского;

Николай Юрьевич Попов, учитель истории и обществознания школы деревни Стулово Слободского района;

Анастасия Владимировна Евстратова, преподаватель Суводского лесхоза-техникума;

Надежда Владимировна Черенева, учитель биологии и химии школы деревни Денисовы Слободского района;

Людмила Николаевна Пупышева, учитель русского языка и литературы Гимназии имени Александра Грина;

Ольга Алексеевна Кузнецова, воспитатель детского сада № 6 посёлка Вахруши Слободского района.

Каждый из педагогов получил по одному миллиону рублей. Уплату налогов с премии Группа «Сельмаш» взяла на себя.

Л. СЕМЁНОВА.