Элита образования. Награждение

В четверг, 27 июля, в торжественной обстановке состоялась церемония награждения лауреатов премии «Элита образования Кировской области-2024».

В зале собрались лауреаты премии этого года, их коллеги и родные, а также лауреаты «Элиты образования-2023». Премия была учреждена Группой «Сельмаш» в 2023-м, в Год педагога и наставника, с целью поднять престиж педагогической профессии. Это единственная подобная частная инициатива не только в Кировской области, но и в России. Общий призовой фонд составляет десять миллионов рублей. Десять победителей получили по одному миллиону рублей. Уплату НДФЛ с премии учредители также взяли на себя. Помимо этого, награды в 500 тысяч рублей получили трудовые коллективы, выдвинувшие победителей на соискание премии. Также три миллиона рублей выделены для развития Областного музея истории народного образования.

В этом году на соискание премии подали заявки 45 педагогов. Однако трое под административным давлением были вынуждены из-за угрозы увольнения отозвать свои анкеты. Поэтому в голосовании участвовали 42 соискателя. 12 человек представляли дошкольное образование, среднее образование было представлено 19 соискателями, среднее профессиональное - пятью педагогами, дополнительное образование - шестью соискателями. Общий стаж работы кандидатов на премию составил 1463 года!

В ходе открытого интернет-голосования за них проголосовали более 70 тысяч человек.

Лауреатами премии «Элита образования Кировской области-2024» стали десять педагогов, набравших наибольшее количество голосов:

Аксенова Нина Алексеевна,

Долматов Владимир Витальевич,

Исаева Валентина Владимировна,

Казимиров Александр Александрович,

Клековкин Николай Геннадьевич,

Мельникова Светлана Владимировна,

Салахутдинова Венера Гаптульмаликовна,

Согрина Светлана Николаевна,

Стрельников Александр Павлович,

Чашкина Наталья Евгеньевна.

«В прошлом году мы спорили, как назвать премию, и всё-таки остановились на «Элите», - сказал на церемонии награждения руководитель Группы «Сельмаш» Александр Чурин. - Потому что престиж профессии учителя зависит именно от этого. Учитель - это действительно элитарная профессия. Не побоюсь сказать, что это главная профессия. Именно от педагога зависит, каким гражданином станет человек, каким будет наше общество, наша страна».

В ответном слове Нина Алексеевна Аксенова сказала: «Когда коллектив школы выдвинул меня на эту премию, я сомневалась. А когда по итогам голосования я получила 10 тысяч 132 голоса, я поняла, что мы, лауреаты, действительно элита».

«Мы живём, становимся профессионалами. И в первую очередь стремимся к признанию со стороны коллег, - сказал вдохновитель учреждения премии - заслуженный учитель РФ Анатолий Михайлович Чурин. - Состоявшийся специалист получает награды и звания от профессионального сообщества и государства. У педагогов это «Отличник образования», «Заслуженный учитель» и другие. А наша премия - это вершина признания. Потому что лауреатов признали профессионалами не те, кто должен это делать по своей должности, а те, кого вы учили, их родители, те, с кем вы сотрудничали. Вас признало элитой образования общество».

А. СМИРНОВ.