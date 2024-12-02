Элита образования. Долгий путь педагога и директора Нины Аксеновой
ОБЩЕСТВО
В Кировской области, да и в России в целом, не так уж много учителей, чей стаж превышает 60 лет. А директоров школ, которые стоят у руля полвека, и того меньше. Поэтому можно считать большим достижением то, что в нашем вятском образовании такие люди есть. Одна из них - Нина Алексеевна Аксёнова, которая долгие годы руководила кировской школой № 9.
Свою педагогическую деятельность Нина Аксёнова начала ещё в 1963 году, сразу по окончании средней школы. Потом была учёба в Кировском педагогическом институте имени В.И. Ленина. И уже после института её педагогический стаж шёл без всяких перерывов.
Но Нина Алексеевна - не просто учитель русского языка и литературы. Она ещё много лет возглавляла разные школы, а последнюю четверть века - родную «девятку».
Нужно ли говорить, что такое долголетие на поприще народного образования подтверждает выдающиеся профессиональные и человеческие качества кировского педагога? Ответ на этот вопрос и без того очевиден. Поэтому не было неожиданностью то, что в 2024 году Нина Алексеевна стала одним из лауреатов премии «Элита образования Кировской области», которую учредила Группа «Сельмаш» для поощрения выдающихся учителей.
Верность выбранному пути
С коллегами-директорами школ города № 28, 20, 45, ВГГ, 2000 г.
Бывают люди, которые всю свою жизнь, как говорится, ищут себя, пробуют найти место то в одной профессии, то в другой. Но есть и другие - те, кто свой выбор делает ещё в юности, а потом занимается любимым делом долгие годы.
Своё призвание Нина Аксёнова выбрала в школе. Как говорит она сама, большую роль в этом сыграл Фёдор Васильевич Пестриков - директор Кайской средней школы, в которой училась будущий педагог. Он вёл в школе уроки русского языка и литературы и сумел заразить учеников любовью к своему предмету. И потом эта любовь переросла в стремление нести знания другим детям.
Укрепили уверенность Нины Алексеевны в правильности своего выбора и институтские преподаватели. Она с теплотой вспоминает куратора их группы, профессора и преподавателя русского языка Лидию Ивановну Гореву. Её требовательность в отношении глубокого освоения предмета заложила в Нине Алексеевне прочный фундамент знаний. А внимание к нуждам подопечных сделали куратора чуть ли не родным человеком для студентов.
Своей заботой о бытовых условиях и о личной жизни студентов запомнился Нине Аксёновой и ректор пединститута Георгий Андреевич Глушков.
Эти люди не только сформировали будущего учителя профессионально (что само по себе играет большую роль), но и заложили в Нине Алексеевне качества, которые, как она признаётся, впоследствии помогли ей руководить учительским коллективом, - требовательность и уважительное отношение к подчинённым.
В общем, покинув стены института, Аксёнова уже знала, кем, зачем и как она хочет работать. Она сформировалась как цельная и целеустремлённая личность. А потому и карьера у неё складывалась успешно. Начав в 1967 году учительствовать в кировской школе № 24, уже через девять лет Аксёнова стала руководителем этой образовательной организации. А потом, сменив ещё одно место работы, пришла в 1989 году директором в школу № 9.
За выпускников не стыдно
Золотые медалисты, 1998 г.
- Чтобы быть хорошим директором, нужно быть прежде всего профессионалом, - говорит Нина Алексеевна. - Я ведь не только руководитель, я прежде всего учитель русского языка и литературы. И в этом своём качестве я должна была состояться как педагог, иметь авторитет и у детей, и у их родителей.
По версии Аксёновой, настоящий учитель должен блестяще знать свой предмет. Но чаще всего этого недостаточно. Нужно ещё иметь свой подход к детям.
- В обращении с учениками необходимо быть серьёзным, вежливым и благожелательным, - рекомендует Нина Алексеевна начинающим педагогам. - Ваши замечания и выговоры должны быть строго обдуманы и чужды грубого тона. Относитесь ко всем ученикам одинаково, не имейте любимцев и доносчиков. В противном случае вы разделите учеников на партии и нарушите согласие и мир в классе. Не называйте учеников глупыми и неисправимыми, чтобы они не утрачивали веры в свои силы, в возможность исправления.
Этими принципами Нина Аксёнова руководствовалась в своей практике, и они оправдали себя. По словам директора и педагога, многими выпускниками школы она гордится.
- У нас было немало учеников, которые оканчивали школу с медалями, - вспоминает Нина Алексеевна. - За время моей работы в «девятке» таких было больше 60 человек. Я всегда к ним уважительно относилась. Помню и первых своих медалистов. Например, Машу Окуневу. Она не только успешно окончила школу, но и привела спустя несколько лет в неё своих детей. Вспоминаю и Славу Бушуева. Тоже медалист. А потом в один год у нас в школе было сразу четыре выпускника, получивших золотые медали. Сейчас смотрю на свою фотографию с этими мальчиками (мы снялись на выпускном вечере) и горжусь тем успехом.
Впрочем, по словам учителя, педагогический успех измеряется не только количеством полученных выпускниками медалей. Приходилось работать и с трудными подростками, которых часто называют хулиганами. И сегодня Нине Алексеевне приятно встречать этих повзрослевших людей, узнавать, что они нашли себя в жизни и что добрым словом поминают своего педагога.
- Таким ребятам всегда уделяешь больше внимания, и потом, при встречах, они как-то более уважительно к тебе относятся, понимают, что благодаря тебе они не опустились на дно жизни, - говорит Аксёнова. - Бывает, входишь в автобус, а они уже издали кричат: «Нина Алексеевна, идите сюда, мы вам место приготовили». Даже неудобно бывает порой перед другими пассажирами. Неудобно, но всё равно приятно, что помнят и уважают.
Быть твёрдой, но гибкой
Однако, признаётся Нина Алексеевна, профессиональных качеств для руководства школой недостаточно. Тут необходима, помимо прочего, высокая требовательность в сочетании с уважительным отношением к человеку.
Героиня знаменитого советского фильма «Москва слезам не верит», отвечая на вопрос подруги, трудно ли быть руководителем, сказала: «Трудно с тремя, а когда трёх научишься организовывать, дальше число уже не имеет значения».
В какой-то мере применим этот рецепт и к школьному руководству. Любой человек, который работает в школе, имеет должностные обязанности. А задача директора, по словам Нины Аксёновой, - требовать от подчинённых добросовестного их исполнения. Но жизнь идёт не по шаблону, и часто наряду с требовательностью нужно проявлять и гибкость.
Так, за долгое время руководства школьным коллективом Нине Алексеевне не раз приходилось сталкиваться с нарушителями трудовой дисциплины, беседовать с ними, уговаривать их не допускать больше проступков.
- Я, наверное, доверчивый человек, - говорит Аксёнова. - Всегда верила в то, что человек может исправиться. Нужно лишь дать ему шанс. И я таковой давала.
А ещё директор девятой школы говорит, что никогда не «тыкала» подчинённым.
- Я ко всем своим сотрудникам обращалась на «вы», - вспоминает Нина Алексеевна, - будь то учитель, секретарь или уборщица. Я даже к нашим выпускникам, которые потом приходили работать к нам в школу, относилась уважительно и только на «вы».
Такое сочетание качеств и сделало Нину Аксёнову успешным руководителем. А о том, что это действительно так, говорят отзывы её коллег и родителей учеников.
Например, учитель Татьяна Колеватова отмечает такие качества Нины Аксёновой, как профессионализм, самообладание, сдержанность, гибкость и спокойствие, которые обеспечили работу педагогов как единого коллектива. А председатель попечительского совета школы Елена Ворожцова указывает на внимательное отношение директора к просьбам детей и их родителей, на желание помочь каждому почувствовать себя в школе комфортно, уверенно.
Удивительно ли после этого, что коллеги и просто знакомые Нины Аксёновой искренне радовались за директора школы № 9, когда она стала лауреатом премии «Элита образования Кировской области».
Сергей СМОЛИН.
Фото из архива Н. Аксёновой.
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