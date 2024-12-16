Элита образования. Директорский талант Николая Клековкина

Премия «Элита образования Кировской области», запущенная Группой «Сельмаш» во всероссийский Год педагога и наставника, была создана для того, чтобы выявить выдающихся представителей педагогического сообщества. В числе её лауреатов и опытные, заслуженные кадры, и молодые, перспективные специалисты. К первой из перечисленных категорий относится заслуженный учитель РФ, отличник профтехобразования СССР, на протяжении 35 лет - директор Кировского технологического колледжа пищевой промышленности Николай Клековкин.

В музее истории колледжа.

Сегодня Николай Геннадьевич уже не руководит колледжем, но продолжает работу в родном для него учреждении. Клековкин заведует созданным по его инициативе музеем учебного заведения и оказывает методическую помощь своим более молодым коллегам. За почти полувековой период своей педагогической деятельности Николай Геннадьевич накопил огромный опыт, который есть кому передавать.

Сквозь вихри трансформаций

Вряд ли в Кировской области есть ещё директор учреждения профессионального образования, на долю которого пришлось бы столько трансформаций учебного заведения, сколько их досталось директору колледжа пищевой промышленности Николаю Клековкину. Уже только за то, что ему удалось сохранить и вывести свой колледж в разряд лучших, он заслуживает высокого признания.

Нужно ли говорить, что в 1990-е российской власти было наплевать на систему профессионального образования и многие учебные заведения в этот период выживали как умели. Не было исключением и кировское ПТУ № 5, которое впоследствии превратилось в колледж пищевой промышленности. К тому времени Николай Клековкин уже руководил этим учебным заведением.

- Наше училище в советское время готовило специалистов для машиностроения и металлообработки, выпускники шли на заводы «Маяк», имени Лепсе, «Авитек», - вспоминает Николай Геннадьевич. - Но после 1991 года пришлось прекратить подготовку рабочих по профессиям металлообработки. Мы были вынуждены искать пути выживания, делать ставку на сферу обслуживания. Так у нас появились такие специальности, как парикмахер, швея, закройщик. Тем самым удалось сохранить училище и основной костяк педагогов.

Но в этом ни судьба данного ПТУ, ни деятельность его директора не были уникальными. Многим тогда пришлось несладко. А вот работа Николая Клековкина с 2009 по 2015 год заслуживает особого внимания. На этот период пришелся ряд укрупнений училища путем присоединения к нему других учреждений профессионального образования.

Строим планы на будущее.

Сначала, в 2009 году, к руководимому Клековкиным ПТУ присоединили профтех­училище № 29. Потом, через год, объединенное учреждение приняло к себе учащихся по специальности «Оператор почтовой связи». Этот курс был переведен из Вятского профессионального лицея вместе с педагогическим составом. И бывшее ПТУ превратилось в колледж. А в 2015 году к новоявленному колледжу был присоединен Кировский механико-технологический техникум молочной промышленности. И после этого объединения появилось современное название учебного заведения - Кировский технологический колледж пищевой промышленности.

Только совсем несведущему человеку может показаться, что каждое такое присоединение было легким и необременительным для руководства базового учреждения. Отнюдь. Любое изменение сопровождалось переменами организационно-штатной структуры и материально-технической базы колледжа. И директору приходилось принимать непростые решение. Да что там «непростые» - прямо скажем, сложные, так как они касались конкретных людей.

Николай Геннадьевич признаётся, что он всегда стремился уважать человеческое достоинство других людей. А потому, когда перед ним после каждого присоединения вставал вопрос о реорганизации штатного состава, решения о каких-либо сокращениях административного и педагогического коллектива принимал осторожно и максимально безболезненно для тех, кого они касались.

- Большинство уволенных были пенсионерами, и они просто ушли на заслуженный отдых, - вспоминает Николай Клековкин. - Ну а для тех, кто в эту категорию не попадал, находил должности, близкие к занимаемым ранее.

Но всё это было экстренными мерами, а ведь предстояло ещё преодолеть разногласия, всегда возникающие между двумя коллективами, которым приходится в новых условиях работать вместе. А это, если кто-то что-то в том понимает, весьма нелёгкий труд.

По словам Клековкина, чтобы наладить взаимопонимание и доверие между людьми, в дело шли разные уловки - от ротации руководящих кадров до организации совместных праздников и выездов на природу. В результате за два года после последнего объединения колледжа с техникумом директору удалось сформировать сплоченный коллектив, объединенный общей целью - обучением, подготовкой и выпуском высококлассных специалистов.

Именно в этот период больших перемен в полной мере раскрылся управленческий талант Николая Клековкина.

В результате бывшее ПТУ приобрело статус полноценного и даже передового в своем сегменте колледжа. Сегодня это учебное заведение имеет множество благодарностей от предприятий и организаций за высокий уровень профессионализма его выпускников. Благодаря большому вкладу в формирование кадрового потенциала экономики страны колледж вошел в число лауреатов национального конкурса «Лучшие колледжи РФ-2019». Пять его выпускников награждены золотыми медалями «За особые успехи в учении» и двенадцать - серебряными.

Болезнь нужно лечить

Обсуждаем проблемы.

С высоты своего немалого опыта работы в сфере профессионального образования Николай Клековкин трезво и критично оценивает развитие системы подготовки специалистов низового и среднего звена для народного, как говорилось в советское время, хозяйства страны.

В постсоветское время, считает Николай Геннадьевич, профобразование деградировало и не смогло пока полноценно восстановиться. На сегодняшний день оно находится в плачевном состоянии. Его развитию препятствуют сразу несколько факторов.

Во-первых, как говорит Клековкин, в стране отсутствует подготовка педагогических кадров для системы профобразования. Для школ есть, а для училищ, колледжей и техникумов - нет. Раньше таких специалистов выпускал, например, Свердловский индустриально-педагогический институт, но сегодня этого вуза уже не существует.

Поэтому каждое учреждение профессионального образования растит кадры для себя самостоятельно. Но при такой системе потребность в специалистах только растет, так как педагогический состав постепенно стареет и многие уходят на заслуженный отдых.

По словам Николая Клековкина, нехватка педагогических кадров - ныне самый больной вопрос системы профобразования. Дефицит преподавательского и технического персонала усугубляется низкими зарплатами и нулевой престижностью профессии.

Во-вторых, многие учреждения профессионального образования имеет устаревшую материально-техническую базу. Сейчас деньги на ее обновление, конечно, пошли, но они идут точечно и до всех учебных заведений не доходят.

В-третьих, как отметил Николай Геннадьевич, развитие профобразования во многом стопорится из-за отсутствия в руководстве этим процессом людей, знающих работу училищ, колледжей и техникумов не на словах, а изнутри. Так, например, в отделе профессионального образования министерства образования Кировской области, по словам Клековкина, нет ни одного человека, который учился или работал в системе профобучения. Поэтому принимаемые там решения часто выглядят легковесными и непрофессиональными.

К тому же в учреждениях профобразования, как и в школах, есть много ненужной отчетности. Необходимость писать разнообразные «бумажки», заполнять формуляры и прочее отвлекают педагогов от выполнения ими своих прямых обязанностей - учить студентов.

По мнению бывшего директора Кировского колледжа пищевой промышленности, без решения этих трех проблем поднять профессиональное образование на должный уровень не получится. Болезнь нужно лечить, а там, где необходимо, делать это радикальными методами.

Сергей СМОЛИН.

Фото из архива Н. Клековкина.