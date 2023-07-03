Элита образования ­ 2023. Фоторепортаж с награждения лауреатов

27 июня в Кирове состоялось торжественное награждение лауреатов премии «Элита образования Кировской области», учрежденной Группой «Сельмаш» в Год педагога и наставника. Семь победителей получили по одному миллиону рублей. Кроме того, каждый лауреат был награжден памятным почетным знаком - серебряной медалью с изображением горящего факела, символизирующим свет знаний, который несут в этот мир учителя и воспитатели.

«ВК» уже писал о том, в какой непростой обстановке проходило голосование за победителей, выдвинутых педагогическими коллективами и поддержанных своими коллегами, учениками и их родителями. Областное министерство образования, очевидно не без прямого указания губернатора Соколова, оказало на образовательные учреждения и на самих соискателей премии беспрецедентное давление, чтобы помешать их участию в конкурсе.

И всё же конкурс состоялся! Почти 15 тысяч человек приняли участие в голосовании.

Лидером стал учитель физической культуры из школы № 2 поселка Восточный Омутнинского района Юрий Борисович Кощеев, набравший более пяти тысяч голосов.

Также премиями награждены: Дмитрий Дмитриевич Шкаредный, ветеран педагогического труда, бывший директор лицея № 9 города Слободского; Николай Юрьевич Попов, учитель истории и обществознания из школы деревни Стулово Слободского района; Анастасия Владимировна Евстратова, преподаватель Суводского лесхоза-техникума; Надежда Владимировна Черенева, учитель биологии и химии школы деревни Денисовы Слободского района; Людмила Николаевна Пупышева, учитель русского языка и литературы Гимназии им. Александра Грина, а также Ольга Алексеевна Кузнецова воспитатель детского сада № 6 поселка Вахруши Слободского района.

Учредитель премии «Элита образования Кировской области» - генеральный директор АО «Завод «Сельмаш» Александр Чурин поделился своими впечатлениями о прошедшей церемонии награждения:

«Всё прошло как нельзя лучше, но главное - в обстановке душевной близости и полного взаимопонимания».

Кстати, собравшихся ожидал приятный сюрприз. Александр Чурин объявил, что принято решение к миллиону, полученному победителями голосования, добавить еще по 500 тысяч рублей для образовательных учреждений, в которых трудятся номинанты. Как заметил Александр Анатольевич, деньги можно потратить на усмотрение педагогического коллектива - хоть на шторы, хоть на премии, хоть на улучшение материально-технической базы.

Гендиректор «Сельмаша» также сообщил, что премия «Элита образования Кировской области» будет проводиться ежегодно, для того чтобы показать, насколько важна, уважаема и неоценима профессия учителя.

«Я от души благодарю всех, кто сегодня вместе с нами принял участие в чествовании учителей. Дай Бог здоровья, счастья, новых свершений и талантливых учеников всем нашим педагогам» - так завершил своё выступление Александр Чурин.

Премию Юрию Кощееву вручает генеральный директор АО «Завод «Сельмаш» Александр Чурин.

Премию Дмитрию Шкаредному вручает председатель конкурсной комиссии Анатолий Чурин.

Премию Николаю Попову вручает генеральный директор АО «Машзавод 1 Мая» Сергей Чурин.

Лауреат премии Анастасия Евстратова.

Лауреат премии Ольга Кузнецова.

Лауреат премии Надежда Черенева.

Лауреат премии Людмила Пупышева.