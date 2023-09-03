Электрокар для оборонки. Кировский машзавод 1 Мая разработал транспорт для «Сельмаша»

Сотрудники Кировского машзавода 1 Мая разработали электрокар для ведущего оборонно-промышленного предприятия «Сельмаш»

Сегодня во многих сферах - производстве, торговле, туризме, отдыхе и развлечениях - всё чаще стали использовать электрокары, а современные машины постепенно начинают переводить на электрическую тягу. Это относится не только к транспортным средствам, но и к специальному оборудованию - электропогрузчикам, электроштабелёрам, электротягачам. Все они используют электричество в качестве движущей силы.

Современных тенденций решили придерживаться и на оборонно-промышленном предприятии «Сельмаш». Задачу по разработке и выпуску электрокара выполнили на Кировском машзаводе 1 Мая.

- По поручению генерального директора конструкторское бюро приступило к разработке электрокара. Практически полностью машина выполнена из наших деталей, то есть на базе российского оборудования. Мы выпустили электрокар летом 2022 года и передали в эксплуатацию коллегам на «Сельмаш». В ходе использования поступили замечания по части электроники и рулевого управления. В короткие сроки нам удалось устранить указанные ошибки. Больше замечаний на машину не поступало, - рассказал начальник отдела новой техники машзавода 1 Мая Анатолий Зинченко.

По словам Зинченко, потребность в электрокарах сегодня в России высока. При этом рынок конкурентоспособный, поэтому заказчиков желательно привлекать уникальными опциями.

Электрокар, произведённый на «Машинке», достаточно компактный и относительно недорогой, у него упрощённая конструкция. При этом у электрокара высокая грузоподъёмность, он оборудован открытой кабиной и двумя сидячими местами для рабочих. Электрокар предназначен для транспортировки и перемещения различного вида грузов на относительно небольшие расстояния. Машина активно используется в пределах предприятия «Сельмаш» и внутри цехов.

Электрокар работает тише, чем авто на бензине, он экономичнее и не выделяет выхлопных газов, благодаря чему его можно безопасно использовать и на открытых площадках, и в закрытых помещениях. Еще один плюс - экономичная эксплуатация: отсутствует необходимость в фильтрах, замене масел, низкие расходы на сервисное обслуживание, цена электроэнергии намного ниже по сравнению с дизельным или бензиновым топливом.

Учитывая все достоинства электрокара, закономерно, что этот транспорт набирает популярность и приходит на смену бензиновой и дизельной технике.

Фото: Кировский машзавод 1 Мая.