Эх, прокачу!! Ваше мнение!

Зампред правительства Кировской области Алексей Жердев и глава администрации Кирова Вячеслав Симаков прокатились в автобусе маршрута №5 с целью проинспектировать работу общественного транспорта.

«Посмотрели, как работает техника, кондукторы и водители, как реагируют пассажиры», - рассказал Алексей Жердев.

Судя по всему, чиновники остались довольны. Чего не скажешь о зампреде Общественного совета при Минтрансе РФ, члене комиссии Госсовета по направлению «Транспорт» Илье Зотове, который в тот же день испытал на себе все прелести кировского автобуса: «Ну вот так было, так и живем. Это про ситуацию с транспортом в Кирове. Позиция смириться с текущим состоянием перевозок не корректная».

«ВК» предлагает выбрать ответ на вопрос:

Как вы оцениваете работу общественного транспорта?

- Положительно. Меня всё устраивает

- Отрицательно. Недостаточно машин на линии

- Отрицательно. Неудобные старые автобусы

- Я не пользуюсь общественным транспортом

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

Фото: киров.рф

Администрация областного центра создала новое казенное учреждение - «Дирекцию благоустройства города Кирова». Собрана дирекция из двух ранее существовавших организаций - МКУ «Кировсвет» и управления дорожной и парковой инфраструктуры (УДПИ).

В мэрии пояснили, что «решение принято в связи с необходимостью более эффективного использования муниципального имущества, оптимизации бюджетных расходов и повышения уровня заработной платы сотрудников». Более того, в новую дирекцию уже дополнительно набирают ведущих инженеров и специалистов (5 вакансий).

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Поможет ли реорганизация УДПИ в Дирекцию благоустройства сделать Киров комфортнее?

- Да, в новой структуре соберут все мощности для благоустройства – 8 голосов (18,2%).

- Нет, переименование и объединение не решит городских проблем – 36 голосов (81,8%).

Статью «Встретили со скепсисом» читайте в субботнем номере «Вятского края».