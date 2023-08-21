Едет, и ладно. В Кирове эксперты обсуждали состояние общественного транспорта

Фото: vkirove.ru

Какие ассоциации вызывает у вас словосочетание «общественный транспорт»? «Удобство», «комфорт», «недорого», «вовремя», «по расписанию» - явно не имеют никакого отношения к кировским автобусам и троллейбусам.

А «вежливость» кондукторов и «аккуратность» вождения водителей - это наша каждодневная реальность. На остановочные павильоны часто без слёз не взглянешь: то нет крыши, то стен, то скамейки, то заляпано всё не пойми какими объявлениями. А частенько никакого па-вильона и вовсе не увидишь.

Но господа чиновники из своих кабинетов или служебных автомобилей особых проблем не замечают. Примерно неделю назад глава администрации города Кирова Вячеслав Симаков и заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев (на фото) решились на собственном опыте убедиться в качестве транспортной доступности в областном центре. Днем они проехались на автобусе маршрута № 5 и не высказали никаких замечаний.

Кировчане, судя по комментариям в соцсетях, в корне не согласны ни с выбором тестируемого маршрута, ни со временем проведения выездной проверки. Многие рекомендовали обратить внимание на другие маршруты, и желательно в часы пик или в выходной день. Ведь очень часто интервалы движения составляют час и более. Расписание рейсов не соблюдается. Нередко машин просто нет на маршруте. Например, недавно диспетчер ЦДС (центральной диспетчерской службы) подтвердила полное отсутствие машин на маршруте № 67. К чему чиновники устроили такое представление, кировчане до конца так и не поняли.

Мнение федеральных экспертов

В тот же день, 9 августа, в Кирове проходило выездное совещание Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта. И его итоги значительно отличаются от представленных на суд народа сити-менеджером Симаковым и зампредом Жердевым. Обсуждали Транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, мероприятия по повышению качества автомобильных перевозок для маломобильных групп населения и надзорную деятельность в обеспечении транспортной безопасности.

Специалисты особо отметили недостаток финансирования и низкий уровень обновления парка пассажирского транспорта, высокий износ подвижного состава. В Кировской области «возраст» до пяти лет - у 40 процентов подвижного состава, до 10 лет - у 34 процентов, выше 15-ти - у 22 процентов. Указали на работу нелегальных перевозчиков, на низкий уровень заработной платы, на проблемы содержания муниципальных дорог. Отдельно отметили тот факт, что сейчас отсутствует прямое транспортное сообщение между Кировом и некоторыми районными центрами. Также есть претензии к низкой рентабельности, а нередко и к убыточности автотранспортных пред-приятий. Об очень важных проблемах, с которыми сталкивается персонал, оказывающий социальные услуги и предоставляющий меры соцподдержки гражданам, рассказала заместитель министра социального развития Анна Сысоева. А это большие расстояния, отсутствие транспортного сообщения в поселениях и до сих пор открытый вопрос создания службы социального такси, которое повысило бы подвижность населения. Все прекрасно понимают, что гражданин на инвалидной коляске сможет попасть далеко не в каждый автобус или троллейбус.

Мнение простых людей

Каков же «портрет» общественного транспорта, по мнению кировчан? По официальным данным, сеть общественного транспорта в муниципальных образованиях региона насчитывает 379 маршрутов, в том числе шесть - троллейбусных, 101 - городских автобусных, 265 - пригородных и семь междугородних маршрутов. Красивые цифры для нашего региона - вроде бы на что жаловаться. Оказывается, есть на что. Непродуманные схемы маршрутов не учитывают реальных пассажиропотоков. В Кирове есть активно застраивающиеся районы и районы с большой плотностью населения, и городские маршруты просто не могут обеспечить их транспортную доступность. Сложно вспомнить, когда в последний раз серьезно пересматривались схемы общественных городских маршрутов в соответствии с запросами горожан. Очень часто из одного конца Кирова до другого приходится ехать с двумя-тремя пересадками.

А в некоторых случаях - еще и идти пешком, потому что транспортной сетью не охвачены некоторые улицы. Например, Горького, Чапаева, Труда, Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Хлебозаводской проезд. На нём, кстати, находится Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кировской области Министерства труда России. Как туда доехать? Либо пешком, либо на такси. Хорошо, что не все знают, как инвалидность подтверждать, да?

Несоответствие расписанию движения - уже не проблема, а факт. С этим согласятся особенно те, кто вечером не может добраться до дома общественным транспортом. Мало того что после 19-00 с перемещениями на автобусах и троллейбусах становится туговато. Многие могут подтвердить, что последний или предпоследний автобус может уехать раньше, а то и просто пролететь мимо остановки на глазах у изумленной публики.

Техническое состояние транспорта просто не выдерживает критики. Грязные, рваные, вонючие, часто не закреплённые сиденья не гарантируют безопасности передвижения. Копоть из выхлопной трубы. Скрежет и грохот каких-то деталей создают впечатление, что автобус развалится прямо под креслом сидящего на нём пассажира. Но если кому-то и повезёт прокатиться на новеньком автобусе, то от неработающего кондиционера и малого количества открывающихся форточек в жару радости не прибавится однозначно.

Исчезающий троллейбус

Но ведь есть еще и троллейбусы. Они большие, экологичные, вместительные. Однако состояние подвижного состава и перспективы развития электрического транспорта пока не вызывают оптимизма. Массовое обновление троллейбусов в Кирове было в 80-х годах прошлого столетия. В то же время строилась контактная сеть. Капитальный ремонт линий не проводили с тех же пор, поэтому сеть сильно изношена, силовые кабели и подстанции могут отказать в любой момент. Последний раз обновление троллейбусного парка было в 2012 году. Правда, тогда десять новеньких «рогатых» оказались собранными из б/у запчастей. А в 2019 году кировское Автотранспортное предприятие (АТП) получило 15 настоящих современных машин. Низкопольных, с запасом автономного хода до одного километра, оснащенных системой спутниковой навигации, кондиционерами и пандусами, то есть соответствующих требованиям госпрограммы «Доступная среда». Остальная же часть парка откатала по кировским дорогам по два жизненных ресурса. И действительно, сейчас на ходу лишь около 80 единиц состава на шесть маршрутов, и те частенько стоят на ремонте. Год назад даже ходили слухи о закрытии троллейбусного парка в Кирове.

Хотя и год назад была возможность участвовать в федеральной программе развития городского электротранспорта, «Чистый воздух» и БКД («Безопасные качественные дороги»). Киров мог получить субсидию и «оживить» изношенное троллейбусное депо, но оказалось, что мы в неё не попали. Потому что попросту не подали заявку.

Однако с мёртвой точки ситуация сдвинется. Минтранс РФ планирует разработать программу обновления троллейбусного транспорта в РФ. И Кировская область примет участие в этой программе. Правда, пока даже о приблизительных сроках никакой речи не идёт. «Руководством АТП и МО «Город Киров» подана заявка на обновление троллейбусов, в том числе за счёт участия через инструменты ГТЛК. Поэтому план у МО «Город Киров» есть, стратегия выбрана, чтобы по ней обновить городской электрический транспорт», - оптимистично сказал замминистра транспорта Кировской области Артём Драчков. Остаётся только ждать, надеяться и верить, что троллейбусы не уйдут с кировских улиц и не останемся мы один на один с выхлопами автомобилей и «пазиков» на душных улицах города.

Худая межрайонная сеть

Ситуация с городскими перевозками далека от идеальной, но к ней можно приспособиться. Может быть, в муниципалитетах ситуация лучше? Да не тут-то было! С некоторыми районными центрами прямого автобусного сообщения нет совсем. За примером далеко ходить не надо: Киров - Афанасьево. Прямого автобуса на кировском автовокзале не найти. Помочь с этим могут нелегальные перевозчики. Снижение официального пассажиропотока и отмену официального маршрута связывают с работой «нелегалов», которые забирают львиную долю прибыли. Хотя логичнее предположить обратное: отсутствие регулярных рейсов провоцирует появление неофициальных. Ведь людям необходимо попасть в больницы, хотя бы районные, съездить в МФЦ, в загс, в ГИБДД. Для этого нужно добраться как минимум до райцентра, а в некоторых случаях - до областного центра.

Еще одной большой проблемой является недостаточность финансирования и нехватка кадров.

- Дефицит не только водителей, но и обслуживающего персонала - слесарей, механиков. Техника умнеет, и ремонтировать её дедовскими методами не получится. Возрастные кадры уже не хотят или не могут переобучаться, а водители уходят в другую сферу. Достаточно открыть объявления: предлагаемая зарплата водителя грузового автомобиля на порядок выше, чем предлагают водителю автобуса, который перевозит сотни пассажиров и отвечает за их жизни ежедневно, - сказал экс-директор кировского АТП Денис Пырлог.

- На КПАТе работал замечательный водитель автобуса, его «переквалифицировали» в замечательного дальнобойщика. Парня на межгороде хватило на десять лет. Раньше была хорошая норма закона, которая касалась, к примеру, водителей лесовозов: уход на пенсию раньше на пять лет. Нельзя ли вернуть эту норму, и чтобы она работала? - предложил член региональной группы по ремонту и содержанию дорог при Общественной палате Кировской области Андрей Крысов.

Недавняя новость о прекращении рейсов Киров - Лебяжье вызвала массу обсуждений. Но официальная позиция перевозчика (ИП Артём Чиликов), с которым заключён контракт у районного АТП, такова: «Да, у меня осталась карта маршрута до 2026 года. Но я буду расторгать контракт с 1 сентября. Первая причина - «нелегалы». Вторая - отсутствие водителя. Я долгое время езжу сам, уже устал, шесть дней в неделю, а пассажиров всё меньше. Летом ездил - было нормально, были пассажиры, прибыль, интерес. А с 1 сентября всё прекратится, а какой мне смысл катать пустоту? Из-за засилья нелегальных перевозчиков у официальных нет никакого пассажиропотока и, соответственно, прибыли».

И при таких проблемах с транспортной доступностью о каком развитии туризма в Кировской области идет речь в высоких кабинетах? Пока жители одного района ездят в соседний с пересадкой в Кирове, о том, чтобы гости области решились на поездку автобусом в Уржум или Яранск, мечтать не просто сложно, но и стыдно.

Анна КРЫЛОВА.