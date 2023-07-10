Дворцову Васнецов не нужен? 175-летие вятского художника может остаться без пленэра

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Ещё месяц назад в кировской околокультурной тусовке пополз слушок: Васнецовский пленэр, который проводился ежегодно с 2005-го, в этом году отменяется.

- И такое происходит на фоне 175-летия Виктора Васнецова, который нынче отмечает вся вятская общественность, - возмущались люди. - Кто в этом виноват? А ну, подать сюда Тяпкина-Ляпкина.

Виноватого долго искать не пришлось, благо он постоянно на виду. На каждом оперативном совещании у губернатора Александра Соколова присутствует, ленточки при запуске модельных библиотек режет, на открытиях выставок обязательный гость. В общем, вы поняли, что речь о министре культуры Кировской области Данииле Дворцове.

Кое-кто из вятских остро­словов даже сравнил его со специалистом в трактовке Козьмы Пруткова. Мол, полнота его односторонняя. Не может и не хочет музыкант по образованию и чиновник по сути вникать в проблемы художников.

«Нежданчик» прилетел

Как оказалось, информация об отмене в этом году Васнецовского пленэра была не выдумкой досужих бабушек у подъезда. Она имела и имеет под собой железобетонное основание. Об этом сообщили «Вятскому краю» в ответ на его запрос в Управлении массовых коммуникаций Кировской области.

«Васнецовский пленэр в Кировской области, проводимый с участием Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых, действительно является ежегодным важным культурным событием, - написали чиновники. - Последние годы его финансирование осуществлялось за счет грантовых средств, полученных на конкурсной основе. В 2023 году организаторами пленэра была направлена очередная конкурсная заявка на соискание гранта, по результатам рассмотрения она не получила соответствующего финансирования.

С целью недопущения отмены проведения традиционного мероприятия министерство подготовило и направило предложения для внесения изменения в бюджет Кировской области на 2023 год, предусмотрев необходимое финансирование для проведения пленэра за счет бюджетных ассигнований. Изменения будут рассматриваться на очередном заседании Законодательного собрания Кировской области».

В Вятском художественном музее им. В.М. и А.М. Васнецовых добавили, что Васнецовский пленэр, действительно, ранее всегда проходил под эгидой музея. Его сотрудники формировали заявки на гранты, а потом они же ведали приглашением иногородних участников пленэра, их размещением, закупкой принадлежностей. Региональное министерство культуры традиционно принимало в подготовке и проведении мероприятия самое деятельное участие.

Отказ в предоставлении гранта на проведение пленэра в этом году, как сообщили в музее, не был мотивирован грантодателями. И это, нужно понимать, стало неожиданностью для всех. Так сказать, «нежданчик» прилетел. Не только для музейных работников, но и для сотрудников министерства. И, можно предположить, случилось это не вчера. Однако, и это уже очевидно, никого в минкульте ни тогда, ни позже это не встревожило. До тех пор, пока эта новость не вышла в публичное пространство.

Такого, действительно, никогда не было (без всякого отсыла к незабвенным словам Виктора Черномырдина). За последние почти двадцать лет. Каким бы ни было прежнее руководство минкульта (а все мы помним, какими «достижениями» отметилась в сфере культуры, например, экс-министр Татьяна Мазур), но при нём традиция проведения Васнецовского пленэра не прерывалась.

И вопросы здесь есть не только к сотрудникам министерства. Они имеются и к самому Дворцову. Понимает ли он, какой имиджевый удар получит область в целом, и губернатор Кировской области Александр Соколов в частности, если в юбилейный для Виктора Васнецова год будет отменено главное на Вятской земле мероприятие его имени? К сожалению, в том письме, которое получил «ВК» из правительства области, ответа на этот вопрос нет.

Есть, правда, еще одна версия развития этого остросюжетного блокбастера. Возможно, деньги на проведение пленэра были заложены в рамках текущего финансирования художественного музея, но Дворцов решил их пустить на другие нужды. И только после того, как эта «проделка» вышла наружу, он якобы был вызван в «высокий кабинет» и там показательно выпорот. И сегодня сотрудники музея в экстренном порядке обзванивают художников из других регионов, приглашая их на едва не отмененное мероприятие. Хотя многие из них после слухов об отмене пленэра уже запланировали для себя иное летнее времяпрепровождение.

Пока не стоит кричать: «всё пропало!»

Несмотря на то, что отмена пленэра вызвала бурную реакцию в определённых кругах вятского общества, в профессиональной среде восприняли эту новость более сдержанно. Руководитель Вятского регио­нального отделения Союза художников России Игорь Сметанин признаёт, что пленэр - значимое событие в жизни объединения художников, но всё же больше пользы он приносит каждому участнику в отдельности.

- Наше отделение в подготовке и проведении пленэров участие не принимает, - сказал он. - Это прерогатива художественного музея. Его сотрудники пишут грантовые заявки, они определяют состав участников, критерии их отбора. Они приглашают мастеров. Наше участие в нём индивидуально. Если кому-либо из членов союза удаётся стать его участником.

- А для конкретного художника участие в пленэре имеет значение?

- Мне сложно говорить за всех, оценивать степень статусности этого мероприятия. Но в любом случае для художника это опыт работы в команде коллег по цеху, общение с мастерами разного творческого потенциала, возможность обменяться с ними идеями, приёмами и умениями. Любой пленэр предполагает такое общение. Иногда к его концу некоторые художники общаются, объединяются и начинают вместе развивать определённую тему.

- И что в итоге?

- А в итоге у художников - участников пленэра есть возможность попасть в коллекцию Вятского художественного музея, одного из лучших музеев страны. Показать свои работы людям, зрителям, ради которых работает каждый мастер.

- Васнецовский пленэр, каким мы его знаем, проводился уже 17 раз. На ваш взгляд, может быть, стоит как-то изменить его формат?

- Можно вносить разные изменения, но пленэр остаётся пленэром, то есть выездом на этюды. Они фиксируют краткосрочные впечатления художника. Просто одни делают это более профессионально, другие - менее. Хотя в последнее время в нём принимают участие профессионалы высшего класса. Но видимый другими результат остаётся неизменным - этюдные зарисовки. И другого быть не может. Это при проведении конкурсов можно манипулировать сюжетами, жанрами, композициями. Но там и сроки, и время на подготовку работ совсем другое.

- Отмена пленэра в этом году – это катастрофа или?..

- Любой пленэр для нас - это новые знакомства, новая информация, новый виток творчества. Будет он или нет и что мы недополучим, как мне кажется, больше касается организаторов пленэра. Может, для них такая пауза будет полезной? Может, это даст им возможность насытить мероприятие какими-то новыми красками, придать ему больший вес. Думаю, что вопрос о частоте проведения Васнецовского пленэра пока не обсуждался, но его тоже можно обсудить. В целом же мне трудно сказать, что произойдёт, если его в этом году не будет. Не буду гадать.

Страдает имидж области

Художники - люди творческие. Они заинтересованы в личном творческом росте (о чём, собственно, и сказал Игорь Сметанин), а их объединение должно этот рост обеспечить. И оно это делает. В России, помимо Васнецовского пленэра, проводится много разных творческих конкурсов, выставок и прочих мероприятий, которые обеспечивают живописцам, графикам и другим представителям изобразительного искусства и общение, и обмен идеями, и реализацию творческого потенциала. Поэтому для них наш пленэр - только один из вариантов «себя показать и на других посмотреть».

А вот для культурной жизни Кировской области и для имиджа региона утрата пленэра (даже на один год) может стать серьезным ударом.

Да, пленэр возник в 2005 году как воплощение частной инициативы внучки Аркадия Васнецова, брата Аполлинария и Виктора Васнецовых. Он должен был стать частью «Васнецовского кольца» со столицей в селе Рябово, на родине братьев-художников. Но очень быстро этот проект перерос узкие рамки творческих посиделок и стал более масштабным.

Расширилась география проведения пленэра. Из Рябово он сначала перекочевал в Уржум (также связанный с родовым древом семьи Васнецовых), потом переехал в Киров (бывшую Вятку). Каждое из этих мест открывало для художников новые сюжеты, новые возможности.

Обновлялся состав участников пленэра. Постепенно на него стали приезжать не только российские живописцы, но и мастера из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Пленэр открывал новые имена, в том числе и среди кировских художников.

Увеличивался творческий потенциал. С 2009 года в пленэре стали принимать участие не только художники, но и керамисты. Была даже попытка включить в него дизайнеров по текстилю.

Естественно, Вятский художественный музей, будучи организатором мероприятия, за минувшие годы значительно повысил свой статус. И это открыло возможности пополнения его коллекции произведениями ведущих российских живописцев, подняло его престиж как выставочной площадки, увеличило возможности создания новых экспозиций и персональных выставок ведущих российских (и даже иностранных) графиков, скульпторов и живописцев.

Таким образом, Васнецовский пленэр стал не только региональным мероприятием, но и событием всероссийского (и даже международного) масштаба. Он способствовал формированию имиджа Кирова как одной из культурных столиц России. Он дал возможность более широкому кругу кировчан и жителей области приобщиться к достижениям изобразительного искусства.

Всё это должен был знать и учитывать «главный по культуре» Даниил Дворцов. И в нынешнем провале он виноват более прочих.

А ведь достаточно было иметь «в запасе» спонсоров, которые могли бы подстраховать и профинансировать этот проект в случае разных неожиданностей. Примеры такие есть. Так, совсем недавно крупный местный агрохолдинг обеспечил приезд в Киров экспозиции бурятского художника Зорикто Доржиева. Да и другие ведущие кировские предприятия не отказались бы помочь, обратись к ним Дворцов, его куратор - Светлана Шумайлова или сам губернатор Соколов. Но ни один из них, похоже, ничего такого не сделал.

Таким образом, будет в этом году Васнецовский пленэр или нет, покажет время. Так же как увидим мы в случае его проведения и состав участников. Пока же министерство культуры Кировской области официально заверило редакцию «Вятского края», что деньги на проведение мероприятия будут выделены из областного бюджета.

Иван ТРОФИМОВ.