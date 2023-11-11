Двойное поражение от «Протона». «Олимпия» в Нововоронеже встречалась с командой «Протон» и дважды проиграла

7 и 8 ноября кирово­чепецкая «Олимпия» на выезде в Нововоронеже встречалась с командой «Протон» и дважды проиграла. Не такого результата ждали от команды болельщики и тренерский штаб.

И хотя соперник расположился всего на строчку ниже в турнирной таблице конференции «Восток» розыгрыша Национальной молодёжной хоккейной лиги, объективно имелись все основания рассчитывать на победу. И победа была близка.

В первом матче судьбоносной стала минута в конце третьего периода, когда «Олимпия» пропустила две шайбы и уступила лидерство «Протону». Попытки сравнять счёт за несколько минут до финальной сирены результата не принесли. Счёт на табло остался 3:2, увы, не в пользу кирово­чепецкой команды.

«Плохой матч в нашем исполнении. Полное отсутствие игровой дисциплины и невыполнение тренерского задания. Не побоюсь этих слов, но местами на льду была не команда «Олимпия», а какая­то дворовая команда» ­ так прокомментировал встречу главный тренер команды Юрий Култынов.

Кирово­чепецкая хоккейная команда играла без нападающих Максима Пикова и Тимофея Пономарёва, которых отпустили на игру за другой клуб. Но решающим, вероятно, оказалось не это.

Если результат первой игры можно было списать на череду случайностей, то вторая прошла буквально под диктовку «Протона». Результат ­ 4:1 не в пользу «Олимпии».

После второй, более провальной игры тренер ограничился напоминанием, что отсутствие пары игроков не может считаться причиной поражения, «Олимпия» может показывать достойную игру и усечённым составом.

Несмотря на два поражения, кирово­чепецкая хоккейная команда остаётся на втором месте в турнирной таблице. Отыграть четыре очка у «Тамбова» ­ конечно, задача не очень линейная. Но в плей­офф команда движется уверенно и с полным пониманием и поддержкой болельщиков. Во второй половине ноября «Олимпия» примет двух соперников на домашнем льду. Кстати, на эти матчи болельщики публично пригласили губернатора Александра Соколова, хотя ответа и не последовало