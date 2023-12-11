Движение неравнодушных. Госдума приняла закон о государственной поддержке волонтёров

Документ вступает в силу с 1 января 2024 года.

Многие люди в наше время состоят в различных добровольческих организациях, оказывая бескорыстную помощь там, где это нужно. Существует множество направлений добровольческой деятельности, начиная от культурно-просветительской и заканчивая «серебряным волонтерством», добровольцы которого - это люди, чей возраст превышает 55 лет.

Абсолютно все волонтёры вносят свой посильный вклад в общественную жизнь. Без них не проходит ни одно спортивное или культурное мероприятие. Добровольцы помогают сиротам, инвалидам, участникам военных действий. Они ищут пропавших без вести людей, а также помогают в озеленении и очистке территорий.

Уже официально

Статус волонтёрской деятельности депутаты Госдумы официально закрепили в 2018 году, когда вносили поправки в действовавший закон. Тогда же он получил новое название: «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)». В прошлом году для волонтёров были предусмотрены дополнительные меры поддержки в виде возмещения расходов на оплату связи, которые не облагаются НДФЛ, а также компенсационная выплата в случае гибели или ранения волонтёра, деятельность которого связана с риском.

В этом году Президент России Владимир Путин подписал закон о комплексной поддержке добровольчества. В нём прописаны понятные и единые требования к волонтёрам, которые привлекаются для помощи в различных сферах. На уровне субъектов Федерации будет утверждена прозрачная система мер поддержки. Добровольцам смогут компенсировать расходы на медицинское обследование или на обучение, позволяющее им заниматься волонтёрской деятельностью, а опыт поможет получить высшее образование на льготных условиях.

- К закону о комплексной поддержке добровольчества шли два года, - рассказал федеральным СМИ председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель Ассоциации волонтёрских центров и платформы «Добро.РФ» Артём Метелев. - Но многое ещё впереди: подзаконные акты, утверждение порядка работы ресурсных центров, модельных муниципальных и региональных программ поддержки. Дорожная карта из 23 пунктов уже готова, и мы продолжим сопровождать и отслеживать, как закон позитивно повлияет на жизнь миллионов волонтёров и организаторов.

По данным Метелева, на платформе «Добро.РФ» зарегистрировано уже 5,6 млн волонтёров, 92 тысячи организаторов, а также 95 тысяч проектов.

Эти меры поддержат не только действующих волонтеров, но и еще 28 процентов россиян, которые только задумываются о том, чтобы стать добровольцами и помогать другим. Все они будут представлены на центральной платформе для волонтеров «Добро.РФ», где от Кировской области уже зарегистрировано свыше 30 тысяч волонтеров.

- Государственная поддержка очень важна для такого направления, но она не должна стать «оплатой» добрых дел. Желание помочь должно исходить от сердца, а не из корыстных побуждений. Без сомнения, меры поддержки привлекут к добровольческому движению новых неравнодушных граждан, - приводит слова руководителя Кировского регионального отделения «Молодой гвардии» Ильи Катаева пресс-служба областного Заксобрания.

Закон закрепил статус ресурсных центров добровольчества, а также перечень конкретных мер поддержки волонтеров. Более того, добровольцы могут быть награждены унифицированным нагрудным знаком по аналогии с донорами. Также предусмотрено расширение целей деятельности: добавятся участие в проведении мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества и оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом.

Они - добровольцы

Всего в России насчитывается 21 миллион волонтеров. В Кировской области в эту деятельность вовлечено свыше 82 тысяч человек. Все они объединены на площадке ресурсного центра по развитию добровольчества в Кировской области. Подобные центры сегодня действуют во всех регионах страны. Они получат право на господдержку, как и ассоциации и союзы, объединяющие волонтерские организации.

Изменения в законодательстве позволят признать волонтерами тысячи поисковиков, которые занимаются увековечением памяти погибших защитников Отечества, а также привлечь в поисковое движение детей и молодежь.

- Такая поддержка во многом должна облегчить процесс организации поисковых экспедиций, - надеется руководитель Кировской областной общественной молодежной поисковой организации «Долг» Юрий Семененко. - У участников движения появятся дополнительные возможности для приобретения экипировки, снаряжения и оборудования. Зачастую именно нехватка средств останавливает вступление в поисковый отряд юных и начинающих поисковиков. К тому же, если будут начисляться волонтёрские баллы, которые будут учитываться при поступлении в вуз, это будет дополнительным стимулом для молодёжи.

Нацпроект «Экология»

Весной Минюст РФ зарегистрировал всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема», созданное по поручению Президента. Оно необходимо, чтобы собрать всю экоповестку вместе, поскольку экология сейчас - одно из самых популярных направлений среди молодежной аудитории.

Отделения движения созданы уже в 71 регионе России, а по состоянию на конец ноября в «зеленых» мероприятиях приняли участие более десяти тысяч волонтеров, сообщил СМИ сопредседатель движения «Экосистема», руководитель Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» Андрей Руднев. Эксперт подчеркнул, что занятие волонтерской деятельностью также может привести к работе в экологической или общественной сфере в будущем.

Более того, экоактивисты вносят значительный вклад в реализацию федерального проекта «Сохранение лесов», отметила гендиректор автономной некоммерческой организации «Сад памяти», председатель движения «Волонтёры леса» Ольга Степченко. Уже сейчас, по её словам, лесное движение объединяет более миллиона человек со всей страны, в 2023 году высажено свыше 100 млн деревьев. «В этой части мы выступаем в качестве «младших коллег» Рослесхозу и всем сотрудникам лесного хозяйства. Мы не только помогаем вовлекать граждан России и компании в лесовосстановление, но и рассказываем о лесных и экологических профессиях, изучаем леса как инструмент климатического регулирования», - рассказала Степченко.

Субботники на реках и озерах по всей стране проводятся в рамках акции «Вода России», которая является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Представители акции рассказали ТАСС, что за 2023 год в мероприятиях приняли участие более 1,5 млн граждан из 89 регионов РФ и собрали около 1,8 млн мешков мусора. «За десять же лет количество участников мероприятий в рамках акции превысило девять с половиной миллионов. Волонтёры за эти годы очистили 10 тысяч 300 водоёмов и собрали практически впечатляющий объём мусора - 10,9 миллиона мешков», - отметили координаторы акции.

От первого лица

Меня зовут Ксюша, я студентка Вятского государственного университета, обучаюсь на первом курсе направления «Журналистика», а по совместительству являюсь корреспондентом газеты «Вятский край». Приехала я из столицы Удмуртской Республики - Глазова.

В школьные годы я активно занималась волонтерством и состояла в экологическом отряде «Время приключений», на тот момент действовавшем на базе детской библиотеки «Зеленый мир». Наш отряд ежегодно принимал участите в мероприятиях, направленных на очищение окружающей среды. Одно из них - «Чистые игры» - мне очень запомнилось.

В тот прекрасный осенний день мы участвовали в экоквесте, проходившем в деревне Штанигурт. Во время игры нам надо было идти по карте и собирать попадавшийся под ноги мусор, оставленный человеком. Весело шагая и обсуждая всё на свете, мы натыкались на самые настоящие артефакты. Каково же было наше удивление, когда среди привычного мусора мы обнаружили хорошо сохранившуюся кружку времён СССР, крупные части автомобиля и одежду, которую кто-то просто взял и оставил… Странные люди!

В тот раз мы заняли второе место, опередив несколько команд. И счастье, переполнявшее нас, осталось со мной навсегда.

Маленькая и, казалось бы, такая детская история из школьных времен дала мне понять, что волонтерство - это необходимая часть жизни человека. Хотя бы один раз любящий свою Родину гражданин должен попробовать себя в добровольческой деятельности, ведь это так здорово - понимать, что ты помог кому-то и совершил благое дело!

Ксения АФАНАСЬЕВА.