Два поражения в гостях

Фото ХК «Торос».

Новая выездная серия игр началась для чепецкой команды с поражения от нефтекамского «Тороса».

«Олимпия» умеет удивлять, обыгрывая лидеров турнирной таблицы ВХЛ. Но в игровом спорте случается и наоборот ­ необязательные поражения. Хотя не стоит считать «Торос» проходным соперником, по числу очков клуб превосходит чепецкую ледовую дружину.

ХК «Торос» был создан в 1984 году, до 1990 г. носил название «Торпедо». В 1988 г., выиграв всесоюзный турнир среди команд коллективов физкультуры, получил статус профессионального клуба. Трижды завоёвывал Кубок Братины. По итогам прошлого сезона занял 13-­е место в регулярном чемпионате ВХЛ, вышел в плей­-офф, но из борьбы за главный трофей выбыл после 1/8 финала, уступив «АКМ» с общим счётом 1:4.

Чепецкие болельщики поддерживали «Олимпию» и в Неф­текамске, и у экранов мониторов, и в Кирово­-Чепецке в сквере на ул. Первомайской, где проходила трансляция матча на большом экране.

«Олимпия» уступила со счётом 4:1, единственную шайбу забил Сергей Яневский. Несмотря на поражение, команда достойно смотрится по числу бросков и бросков в створ, но нередко зарабатывает удаления.

Фото ХК «Торос».

Юрий Култынов, главный тренер ХК «Олимпия»:

«У нас снова проблема второго периода проблема удалений. Не первый матч так складывается. Первый период команда играла и двигалась, настрой на игру был неплохой. Совершили одну ошибку, за которую соперник нас наказал.

Нужно играть и гнуть свою линию, но из-­за удалений во втором периоде дважды играли три на пять, упустили нить игры, инициативу. Проснуться, очнуться получилось только в третьем отрезке, но счёт уже был 0:3.

За третий период ребятам спасибо попытались выровнять положение, руки не опустили, создали много моментов. Но в игру вернуться не сумели, несмотря на то, что бились и старались до последнего».

Фото ХК «Ижсталь».

Следующий матч «Олимпия» провела 22 октября в Ижевске. ХК «Ижсталь» создан в 1958 г., имеет богатую и славную историю. В девяностые годы из-­за финансовых проблем на два сезона закрывался. В 1995 г. вернулся в элиту российского хоккея и с тех пор выступает во втором по статусу дивизионе. По итогам сезона 2023/2024 занял 26­-е место в регулярном чемпионате ВХЛ среди 29 команд.

«Ижсталь» и «Олимпия» в нынешних составах уже встречались 25 августа в Самаре в рамках предсезонного турнира «Хоккей на Волге». Тогда подопечные Юрия Култынова обыграли сталеваров со счётом 2:0. А в регулярном чемпионате фортуна была на стороне ижевцев ­ 4:2.

«Стыдно перед болельщиками!» ­- в сердцах высказался о результатах выездного матча главный тренер «Олимпии». Чепецкая команда потерпела нежданное поражение от записного аутсайдера лиги ВХЛ. «Олимпия» в турнирной таблице занимает 27-­ю строчку, в то время как ижевский клуб уютно расположился на последнем месте, набрав вдвое меньше очков.

Никто не ожидал поражения: ни болельщики, ни тренерский штаб, ни команда.

Фото ХК «Ижсталь».

Юрий Култынов:

«Готовились к тому, что соперник начнёт играть вторым номером, будет ждать наших ошибок. Ребят предупреждали, что нужно играть сконцентрированно, собранно. После первого периода нужно было констатировать, что игра шла до гола, до ошибки. К сожалению, её совершили мы. Особенно обидно, что ошибка была невынужденной. В третьем периоде встрепенулись, создали много моментов, могли достать, но, к сожалению, этого не случилось.

Многим нашим ребятам нужно задуматься, зачем они здесь. Игроки, выходящие играть в большинстве, не выполнили задание совсем. Сегодня мы в переломной точке: либо игроки сейчас всё переосмыслят, начнут чувствовать ответственность за каждую смену, либо мы, как снежный ком, завалимся. Всё зависит от нас, от ребят. Был долгий и неприятный разговор в раздевалке».

Даже самые лояльные болельщики с трудом смогли умом принять неожиданный проигрыш, хотя сердцем остались верны «Олимпии». И дело даже не в поражениях, которые являются естественной частью хоккея. Глядя на игру, многие просто не узнали «Олимпию» с её особенным стилем, настроением и характером.

Команда, которая умеет обыгрывать лидеров розыгрыша, может, увы, и проиграть аутсайдеру.