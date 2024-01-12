Два мира – две картинки. Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
Фото: Министерство здравоохранения Кировской области
Министерство здравоохранения Кировской области каждый месяц сообщает, как улучшается вятская медицина, - строятся новые ФАПы, открываются сельские амбулатории, ремонтируются поликлиники, закупается современное медоборудование и т. д., и т. п.
В то же время то здесь, то там появляются сообщения о нехватке узких специалистов, проблемах с записью к терапевтам, отсутствии лекарств для льготников. Два мира – две картинки: одна позитивная, другая негативная.
«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос
Здравоохранение в Кировской области действительно улучшается месяц от месяца?
- Да, я верю официальной информации регионального правительства.
- Нет, чиновники никогда не рассказывают нам о проблемах.
- Медицина в целом улучшается, несмотря на а отдельные трудности.
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