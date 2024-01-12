Два мира – две картинки. Ваше мнение!

ОБЩЕСТВО

12 января 2024 49 0
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Фото: Министерство здравоохранения Кировской области

 

Министерство здравоохранения Кировской области каждый месяц сообщает, как улучшается вятская медицина, - строятся новые ФАПы, открываются сельские амбулатории, ремонтируются поликлиники, закупается современное медоборудование и т. д., и т. п.

 

В то же время то здесь, то там появляются сообщения о нехватке узких специалистов, проблемах с записью к терапевтам, отсутствии лекарств для льготников. Два мира – две картинки: одна позитивная, другая негативная.

 

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

 

Здравоохранение в Кировской области действительно улучшается месяц от месяца?

 

- Да, я верю официальной информации регионального правительства.

 

- Нет, чиновники никогда не рассказывают нам о проблемах.

 

- Медицина в целом улучшается, несмотря на а отдельные трудности.

 

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

 

 

 

 

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Здравоохранение в Кировской области действительно улучшается месяц от месяца?