Два капитана. Братья Слобожанины рассказали о своей работе в уголовном розыске

«Наша служба и опасна, и трудна…» - пелось в советской песне о милиции. С тех пор и СССР больше нет, и милиция стала полицией, да и лицо современной преступности очень поменялось. Но служба в правоохранительных органах тем не менее не перестала быть опасной, трудной, а главное - востребованной.

И по-прежнему каждый год 10 ноября вновь звучат слова милицейского гимна: «Значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначено судьбой для нас с тобой…» И, как раньше, многие сотрудники полиции встречают этот праздник на боевом посту.



10 ноября, когда отмечается День сотрудника органов внутренних дел, принято чествовать ветеранов и отличников службы, вручать награды и поощрения. Мы же хотим рассказать о людях, которые сегодня противостоят преступности в Кирове, о сотрудниках уголовного розыска Максиме и Никите Слобожаниных.

По стопам дяди Стёпы

Максим и Никита - не просто братья. Они двойняшки. Посмотришь на них, когда они стоят рядом, и не сразу отличишь, кто из них кто. Оба высокие, худощавые, молодые (им нет еще и тридцати), коротко подстриженные.

- Нас часто путают, - с улыбкой говорит Максим. А тут еще и профессию себе выбрали одинаковую - после школы пошли учиться в Уфимский юридический институт МВД России, или, как раньше говорили, в школу милиции.

- У нас с детства была мечта работать в полиции, при погонах, - рассказывает Никита. - Ещё когда в детстве читали книжки Сергея Михалкова про дядю Стёпу. Вот после школы и поехали поступать в Уфу. В Кирове такого высшего учебного заведения нет.

Еще до отъезда братьев пугали, что поступить в институт будет нелегко. Но они не побоялись трудностей (хотя признаются, что отбор кандидатов был действительно жесткий). Прошли медкомиссию, сдали вступительные экзамены и были зачислены на учебу.

- Всё оказалось проще, чем нам говорили, - заметил Никита. - А вот привыкать жить по распорядку было сложнее. Мы ведь первые два года жили в казарме. А там подъём, зарядка, заправка койки, завтрак - всё по времени. Это не как дома. Это - как в армии.

Но братья уверенно прошли весь этот путь, окончили институт и приехали работать в Киров, в уголовный розыск. Сегодня оба они - капитаны полиции, только Максим - начальник отделения уголовного розыска УМВД по г. Кирову, а Никита - старший опер-уполномоченный уголовного розыска.

- Получается, что один из вас в подчинении у другого? - спросил я.

- Нет. Моё отделение занимается интернет-преступлениями, - ответил Максим.

- А мы работаем по кражам, грабежам и разбоям, - добавил Никита. Так что братским отношениям служба не мешает. Да и зависти какой-то, что один по должности выше, чем другой, тоже нет.

- С кадрами у нас сегодня непросто, - говорит Максим. - Служат либо люди старшего поколения, либо молодёжь. А в среднем звене - провал. Так и вышло, что мне предложили стать начальником отделения, а я не отказался. Впрочем, в отделении, в котором служит Никита, тоже возможны кадровые перестановки, и кто знает, может, вскоре братья выравняются по должностям.

Поймать у банкомата

Мошенничество по телефону - один из самых распространенных сегодня видов преступлений. А отделение, которое Максим возглавляет, как раз ими и занимается.

- Тут главное - работать быстро, - говорит он. - Нужно в короткий срок установить личность курьера и задержать его до того, как он успеет перечислить деньги преступнику. Тогда возместить ущерб потерпевшему проще. А если деньги уже ушли, то вернуть их чаще всего уже невозможно. Сами понимае-те, что многие такие преступления совершаются с территории Украины, а дотуда нам не дотянуться.

По словам Максима, курьеров они ловят почти всегда. В основном это местные кадры. Молодые люди лет 20 - 30-ти, гораздо реже - девушки. Берутся они за такую «работу» только ради денег, и моральный аспект их совсем не интересует. Понимают они и противоправность своих деяний.

- Если такой курьер получил деньги только от одной старушки, то он ещё может сослаться на то, что не осознавал, что делает, - отмечает Максим. - Но чаще всего курьеры работают сразу по нескольким адресам, а потому нет никаких сомнений, что они отлично всё понимают. К тому же при «вербовке» все они проходят верификацию: высылают нанимателю свою фотографию, скан паспорта, записывают видео, что готовы сотрудничать. А какой законопослушный работодатель так делает? Вот и курьеры знают, кто у них начальник.

Помогает в поиске таких курьеров, как говорит Максим, тесное сотрудничество работников уголовного розыска с банками и иными кредитными учре-ждениями. Бывает, что работники банков сами останавливают сомнительные транзакции, когда видят, что человек загружает в банкомат кучу купюр, а потом сообщают об этом в полицию.

И всё же раскрываемость таких преступлений оставляет желать лучшего. И не потому, что сотрудники уголовного розыска не проявляют должной расторопности. Сами потерпевшие (а это, как правило, люди старшего возраста) не всегда своевременно признаются, что их обманули, и обращаются в полицию. А когда время упущено, то и найти преступника сложнее. Зато успешные дела запоминаются надолго.

- Мне вспоминается один такой случай, когда я ещё только-только начинал работать в этом отделении, - говорит Максим. - Один кировчанин потерял паспорт и телефон, о чём дал в одной из социальных сетей объявление с просьбой вернуть за вознаграждение. И тут же ему позвонил человек и пообещал вернуть пропажу за некую сумму, которую тот должен перечислить на карту. Потерпевший деньги перевёл, а ничего не получил. Обратился к нам. Мы выяснили, что преступник живёт в Ульяновской области. Выехали туда. И там на месте мы, с привлечением спецназа, задержали мужчину, который обокрал нашего земляка. И, как выяснилось, на крючок попался не он один. Бизнес у злоумышленника был поставлен на поток. Это был мой первый случай, когда пришлось ехать за преступником в другой регион России. Потому он мне и запомнился.

Впрочем, как отмечает капитан полиции, его сотрудники могут достать любого дистанционного мошенника, если он живёт в России. Главное, чтобы потерпевший оперативно сообщил в полицию о совершённом преступлении. А лучше вообще не попадаться на хитрости такого рода преступников. Поэтому сотрудники отделения, которое возглавляет Максим, ведут профилактическую работу с населением, рассказывают о видах телефонного мошенничества, о способах, как избежать потери денег, о действиях, если преступление всё же совершилось.

Убил и прибрался

Конечно, с ростом цифровизации нашей жизни преступность сильно изменилась и ушла, если можно так выразиться, в виртуальное пространство. Но и прежние её виды никто не отменял. Человека, как и раньше, могут ограбить на улице - отнять телефон, деньги, ценное имущество. В квартиру могут залезть воры и вынести всё, что там есть. И хотя, как говорит Никита, таких преступлений сегодня стало меньше, чем даже год назад, это не значит, что они стали менее опасными и их не нужно раскрывать.

- Нам в некотором роде проще, - продолжает он рассказ брата. - Воры и грабители работают без посредников. Но их точно так же, прежде чем задержать, нужно ещё установить. И чем раньше, тем лучше. А потому оперативность действий нужна и в нашем случае.

В отличие от курьеров, помогающих дистанционным мошенникам, преступники, с которыми имеют дело Никита и его сослуживцы, выглядят более традиционно. В основном это люди уже вышедшие из молодого возраста, со следами вредных привычек на лице и в бомжеватой одежде. Многие имеют ранее полученную судимость. Но и среди них есть исключения.

- Не так давно мы раскрыли кражу телефонов в одном из местных СМИ, - рассказывает Никита. - Сотрудник, который ранее работал в редакции, решил, видимо, отомстить своим бывшим коллегам. Сначала он украл из помещения один смартфон, а чуть позже и другой. При этом после увольнения он переехал жить в Вятские Поляны и, видимо, рассчитывал, что на него подозрение не падёт. Он в похищенном смартфоне даже «симку» поменял и хранил его в ячейке супермаркета «Магнит». Но мы его всё же вычислили. Об этом случае, по-моему, где-то было написано.

Но накануне своего профессионального праздника старший опер вспоминает не эпизоды из своей текущей деятельности, а первое реальное преступление, которое он расследовал.



- На пятом курсе я поехал на практику в Киров, - говорит Никита Слобожанин. - И вот однажды вызывают нас в квартиру, где был обнаружен труп мужчины. Покойный снимал жильё у молодого человека, который также там присутствовал. Меня поразила чистота на кухне, где лежал труп. И я поинтересовался у хозяина, как обычно вёл себя квартиросъёмщик: курил ли, выпивал, часто ли прибирался? На эти вопросы молодой человек ответил, что покойный и курил, и выпить был не дурак. Тогда я спустился к мусорным бачкам, куда жильцы дома выкидывают мусор. И в одном из них обнаружил пакет с предметами, испачканными в крови. Эти вещи я предъявил молодому человеку для опознания и попросил объяснить, как они оказались в мусоре. И тут он, что называется, «поплыл». В результате он рассказал, что выпивал со своим жильцом. Потом между ними вспыхнула ссора, и он два раза ударил того по голове табуреткой. После этого он вышел покурить, успокоиться, а когда вернулся, обнаружил, что мужчина умер. Тогда он всё тщательно убрал и открыл окно, чтобы создать видимость проникновения снаружи. Кстати, подкрепили показания убийцы также мелкие брызги крови, которые эксперты нашли на плинтусе и обоях. Их убийца просто не заметил, когда убирался. Такое вот оказалось у меня первое раскрытие.

Я слушал истории из служебной практики братьев Слобожаниных и видел, как увлечены они тем, чем занимаются. Для таких, думал я, работа в уголовном розыске - не способ заработать «кусок хлеба с маслом». Для них это призвание. Когда среди сотрудников органов правопорядка есть такие, как эти два капитана, то добавляется уверенность, что «моя милиция меня бережёт», хоть эта служба уже давно и не милиция.

Иван ТРОФИМОВ.