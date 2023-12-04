Дроны под запретом. В Кирове отказались смягчать условия использования беспилотников

Ещё не так давно квадрокоптеры являлись любимой игрушкой блогеров. Съёмки городов «с высоты птичьего полёта» были популярными у пользователей социальных сетей, а где есть спрос, как говорил в своё время Адам Смит, там есть и предложение.

Но всё кардинально изменилось после февраля 2022 года, с началом специальной военной операции. Она показала, что беспилотная авиация - не безобидная игрушка, а опасное средство уничтожения людей, техники и даже строений. В соответствии с этим в России было введено ограничение (вплоть до полного запрета) на использование беспилотников.

Вот только далеко не все граждане восприняли такой запрет всерьез. Так, совсем недавно в Кирове был оштрафован житель областного центра за несогласованный запуск квадрокоптера. В то же время правительство региона готовит нормативный документ, который еще более ужесточит требования к использованию над территорией области беспилотников.

Вплоть до отсидки

Требование о регистрации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА, дроны) появилось в Воздушном кодексе РФ еще в 2017 году. Учету подлежат БПЛА массой от 0,15 до 30 кг. Большие дроны, весом более 30 кг, подлежат обязательной регистрации.

Но мало зарегистрировать БПЛА, на использование дрона нужно получить разрешение. До 2022 года его давала муниципальная власть, сейчас - оперативный штаб по обеспечению базовой готовности (таковые созданы по всей стране, за исключением отдельных регионов, по указу Президента РФ).

В Кировской области использование БПЛА запрещено указом губернатора от декабря 2022 года. Исключение составляют беспилотники, которые используются органами государственной власти и подведомственными им организациями, а также предприятиями, выполняющими госзаказ.

За нарушение вышеуказанных правил установлена административная и уголовная ответственность. Первая означает наложение штрафа в размере от 20 тысяч до 500 тысяч рублей, вторая влечет лишение свободы на срок до семи лет.

Летом 2023 года Государственная дума РФ приняла закон, расширяющий перечень силовиков, имеющих право пресекать незаконное использование любых беспилотников. Бороться с дронами разрешили даже частным охранным предприятиям (хотя и не всем, а только имеющим соответствующую лицензию).

Летом же Правительство РФ решило смягчить ряд ограничений, связанных с полетами БПЛА. Жесткие нормы, считают федеральные чиновники, мешают развитию беспилотных систем.

Смягчения не будет

В конце июня Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, подготовленное Министерством транспорта России. Согласно документу, с 1 марта 2024 года для гражданских беспилотников будут упрощены процедуры организации полетов.

В соответствии с обновленными правилами разрешается запускать беспилотники над населенными пунктами на высоте до 150 метров от земли или водоема в светлое время суток. При этом беспилотник должен находиться в прямой видимости внешнего пилота и вне запретных зон. Эти зоны определит Минтранс России по представлению региональных и местных властей. Для организации таких полетов беспилотников весом до 30 кг эксплуатантам не потребуется подавать план перемещения авиационным властям.

Упрощается порядок применения дронов в сельском хозяйстве - для выполнения авиахимических работ при борьбе с вредителями. В частности, эксплуатанты смогут совершать полеты на высотах менее 30 метров от земной или водной поверхности на удалении более пяти километров от контрольных точек аэродромов и двух километров от посадочных площадок без установления кратковременных ограничений в воздушном пространстве.

Также у эксплуатантов появится возможность направлять план полета с помощью цифровой платформы обеспечения деятельности по использованию воздушного пространства России и оперативно получать всю необходимую информацию для выполнения полета, включая разрешения органов местного самоуправления.

По примеру федерального правительства министерство транспорта Кировской области подготовило соответствующие изменения в указ губернатора. Проект документа был вынесен на обсуждение на последнем заседании облправительства. Однако глава региона выступил резко против любых смягчений запрета на полеты БПЛА. А потому, скорее всего, разрешение на использование дронов так и останется в ведении оперативного штаба.

Оспорил указ

Указ о запрете полетов БПЛА, подписанный губернатором Кировской области, пытался оспорить в суде один из жителей региона. В июле его жалобу рассмотрел Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции.

Ранее владелец БПЛА разных типов обратился в Кировский областной суд с административным иском о признании указа губернатора региона о запрете использования беспилотных воздушных судов на территории области недействующим.

Заявитель ссылался на то, что «положения указа ограничивают его право собственности на использование принадлежащего ему имущества в воздушном пространстве Российской Федерации».

20 марта 2023 года Кировский областной суд отказал в удовлетворении иска, но истец обжаловал решение. Апелляционная инстанция его не поддержала и оставила в силе решение областного суда.

Попал на штраф

А вот другой любитель беспилотной авиации жестко поплатился за свою страсть к полетам.

Вечером 31 августа этого года он запустил свой БПЛА в районе улиц Лепсе и Луганской города Кирова. Прибывший на место происшествия наряд полиции установил, что 33-летний житель областного центра приобрел для личных целей квадрокоптер весом более 150 граммов со встроенной камерой, на государственный учет в Росавиации его не поставил, а тем вечером опробовал аппарат ради развлечения.

Собранные сотрудниками регионального УМВД материалы были переданы в Кировскую транспортную прокуратуру, в которой в отношении кировчанина возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства».

Постановление и доказательства его вины были направлены в Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Приволжскому федеральному округу. По результатам их рассмотрения кировчанин признан виновным в совершении административного правонарушения. В октябре этого года ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Казалось бы, «его пример другим наука», как писал Александр Пушкин, но «вятские - парни хватские, семеро одного не боятся». Поэтому в одном из кировских мировых судов рассматривается еще одно дело по ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ «Управление воздушным судном, не прошедшим государственной регистрации, либо не поставленным на государственный учет...».

Артём ОБЛОМОВ.