«Дозор» спешит по улицам. В Кирове привлекли компьютер к борьбе с сосульками

Фото киров.рф.

На прошлой неделе на оперативном совещании при губернаторе области глава кировской городской администрации Вячеслав Симаков анонсировал начало работы комплекса автоматической фиксации нарушений в сфере благоустройства «Дозор-М3» («М3» означает «модель номер три». - ред.).

Немногим позже на сайте горадминистрации была опубликована новость о том, что использование этого комплекса уже дало первый результат. На одну из управляющих компаний был наложен штраф в размере 800 тысяч рублей.

Мы, люди XXI века, уже начинаем привыкать к постоянным изменениям в нашей жизни. Но всё равно каждая техническая новинка вызывает у нас интерес.

Вот и «Вятский край» не смог пройти мимо нового приспособления, которое позволяет бороться с недобросовестными коммунальщиками. Что это за зверь такой, решили мы узнать. И помог нам в этом глава территориального управления администрации города Кирова по Октябрьскому району Станислав Коваленко. Именно в этом районе областного центра новый комплекс проходит обкатку.

Фото киров.рф.

«Берегитесь, к вам едет «Дозор»

Комплекс автоматической фиксации нарушений в сфере благоустройства «Дозор-М3» устанавливается на автомобиле. Он представляет собой камеру видеонаблюдения, связанную с компьютерным блоком. В рамках программного обеспечения задаются параметры нарушений, подлежащих установлению.

Кстати, аналогичный комплекс, но уже применительно к нарушению правил парковки автотранспорта используют сотрудники кировского управления ГИБДД. Он называется «Паркон». Анонс полноценного запуска этого проекта случился в 2021 году, хотя еще с 2020-го проводилась тестовая проверка работы комплекса.

И в «Парконе», и в «Дозоре» процесс выявления и фиксации нарушений происходит автоматически, без участия человека. Это исключает субъективный фактор оценки.

Стоимость одного комплекса «Дозор» - в пределах 1,36 - 1,4 млн рублей. Но концентрировать внимание на этой сумме, по словам Станислава Коваленко, нельзя, так как на одной чаше весов окажется цена аппарата (и немалая цена), а на другой - жизнь человека, который может пострадать от схода снега и льда с крыш. Так что дороже?

В Кирове пока есть только один комплекс «Дозор». Он работает в Октябрьском районе города. От того, как зарекомендует себя данная аппаратура, зависит распространение практики ее использования на всей территории областного центра.

Как заметил Станислав Коваленко, машина с установленным на ней комплексом «Дозор-М3» ездит не хаотично, как заблагорассудится водителю, а по утвержденному маршруту, составленному сотрудниками территориального управления. Выбор маршрута зависит от поступающих в территориальный орган сигналов от населения района.

Помимо жалоб граждан, которые влияют на составление маршрута движения «Дозора», на заметке у администрации района находятся управляющие компании, чаще других не выполняющие свои обязанности. К домам, которые обслуживают эти УК, комплекс будет выезжать чаще других. По словам главы теруправления, к таким недобросовестным «управляйкам» в Октябрьском районе относятся не раз поминаемые недобрым словом «ЖКХ города Кирова» и «Вершина».

Кстати, с этими двумя управляющими компаниями год назад пыталась бороться региональная Госжилинспекция, но у нее, судя по всему, ничего не вышло. Не получилось ни оставить УК без лицензий, ни лишить их обслуживаемого жилого фонда иным способом.

А вообще, как заметил Станислав Коваленко, все дома со скатной крышей в районе известны. Поэтому составить маршрут можно даже без учета обращений граждан или репутации отдельных УК.

Фото киров.рф.

Задача - стимулировать УК

По материалам, которые поставляет «Дозор», административная комиссия выносит постановление о наложении административного взыскания на нарушителя правил благоустройства. Чаще всего в качестве взыскания выступает штраф.

Но с тех пор, как в 2022 году были введены ограничения на мероприятия муниципального контроля за деятельностью бизнеса, у чиновников оказались связаны руки в деле борьбы с недобросовестными коммунальщиками. Так, с начала 2022 года на УК не было наложено ни одного штрафа. Хотя по вине «управляек» не раз происходили ЧП, травмировались люди. Комплекс, считает Коваленко, должен переломить данную ситуацию и заставить УК вспомнить о своей ответственности перед людьми.

Хотелось бы, конечно, вслед за районным чиновником поверить в действенность «припарок» в виде штрафов для УК. Вот только многолетняя практика наблюдения за работой коммунальных служб говорит о том, что такой оптимизм преждевременен. Не раз уже случалось так, что единожды оштрафованные компании продолжали вести себя как ни в чём не бывало и не выполняли взятые на себя обязательства. А некоторые из них, накопив изрядную сумму штрафных санкций, объявляли себя банкротами. При этом на место компании-банкрота приходила другая УК, учредителем которой было то же физическое лицо, что и в разорившейся. И результат был такой же.

Впрочем, Станислав Коваленко считает, что в законодательстве есть достаточно инструментов, дабы привести нерадивых коммунальщиков в чувство.

- Главное - чтобы со стороны органов власти не было бездействия по отношению к такого рода нарушителям, - сказал он. - У нас нет задачи штрафовать УК как можно чаще. Наоборот, мы стараемся сделать так, чтобы они работали без нарушений, и на первый раз даже не штрафуем, а выносим предписание об устранении нарушения. Только на следующий день, если нарушение не было устранено, туда выезжает автомобиль.

По версии Коваленко, критерием успешности применения комплекса «Дозор-М3» выступает снижение случаев грубого нарушения коммунальщиками своих прямых обязанностей, а не количество штрафов, собранных с нарушителей.

Если же вдруг случится так, что все УК будут делать то, что от них требуется, без напоминаний от чиновников и без штрафов (ситуация, конечно, фантастическая), и «Дозор» окажется невостребованным, то глава Октябрьского теруправления пообещал поставить комплекс на постамент и каждый день приходить к нему со словами благодарности.

Иван ТРОФИМОВ.