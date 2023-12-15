Дождаться своего рейса. Ваше мнение!

Правительство региона сообщает, что намерено отремонтировать автовокзал в Кирове. В облбюджете уже заложено на эти цели 69,3 млн рублей. И на ремонт зданий автостанций в райцентрах минтранс просит 41 млн рублей.

Но обновить собираются далеко не все автовокзалы. «Несколько объектов транспортной инфраструктуры требуют ремонта, - сказал депутатам Заксобрания замминистра транспорта Шевелев. - Приведение объектов транспортной инфраструктуры в нормативное состояние повысит уровень транспортного обслуживания населения».

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Нужны ли в районных центрах автостанции?

- Да, там можно купить билет и дождаться междугородного автобуса.

- Нет, автобус может собирать пассажиров на остановках в райцентре.

- Я не пользуюсь общественным транспортом.

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Подведем итоги предыдущего опроса.

Сегодня ярмарочная торговля широко представлена только в районах Кировской области.

В Кирове же с рынками администрация предпочитает бороться, нежели развивать этот вид торговли. Примером тому служит печальная участь Октябрьского рынка. Единственное место, где сегодня все же продвигается продукция крестьянских хозяйств, стали «Фермерские островки» в «Пятерочках».

Сеть киосков, ярмарок и рынков в областном центре продолжает сокращаться, вопреки призывам из Москвы по их развитию и расширению.

«Вятский край» предложил выбрать вариант ответа на вопрос

Хотели бы вы, чтобы недалеко от вашего дома работал мини-рынок?

- Нет, рынок – это шум и антисанитария – 33 голоса (32,7%)

- Да, продукты на рынке свежее и дешевле – 32 голоса (31,7%)

- Я покупаю продукты только в магазинах – 36 голосов (35,6%)

Статью «Ларьки, ярмарки и налоги» читайте в субботнем номере «Вятского края».