Достижения вятской молодёжи. Кировские школьники стали призёрами всероссийских и окружных олимпиад

Фото vk.com/olympiadpfo.

С 12 по 14 апреля в Перми прошел финальный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников. Событие объединило больше 180 ребят из 14 регионов Поволжья.

Кировскую область на олимпиаде представила делегация из 13 школьников, которые были выбраны по итогам региональных соревнований. Свои навыки и умения ребята продемонстрировали в четырех направлениях: «Решение изобретательских задач», «Робототехника», «Что? Где? Когда?» и «Управление беспилотными летательными аппаратами».

Знания и навыки школьников оценивали профессиональные профильные экспертные комиссии, в составе которых - известные ученые, преподаватели ведущих вузов России.

Изобретательские задачи включали теоретическую и практическую части по физике, химии и биологии. Участники «Робототехники» соревновались в конструировании и программировании роботов. Игра «Что? Где? Когда?» состояла из четырех раундов, в каждом из которых командам предстояло ответить на десять вопросов. В конкурсах «Управление и программирование БПЛА» ребятам необходимо было успешно выполнить полетное задание.

Кроме соревновательной программы для ребят были организованы мастер-классы и экскурсии.

По результатам конкурсных дней ученик девятого класса Лицея информационных технологий № 28 города Кирова Даниил Солодянкин занял третье место в направлении «Управление беспилотными летательными аппаратами». В общекомандном зачёте делегация Кировской области заняла пятое место.

- Это событие можно назвать самым интересным за последнее время. Изначально я ехал за новыми знакомствами, а по итогу получил третье место. Смог найти не только партнёров по хобби, но и соперника, которого буду стараться обойти. Перед олимпиадой ПФО я на каждой неделе отводил по часу для тренировки. Надеюсь в следующем году выступить лучше, - рассказал Даниил Солодянкин.

По итогам всех соревнований победу в общем зачете одержала команда Пермского края, второе место заняла сборная Республики Марий Эл, замкнули тройку лидеров школьники из Республики Башкортостан.

Победители и призеры олимпиады награждены фирменным кубком за победу команды и памятными подарками.

Организатором Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа выступает аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.

Фото kirovreg.ru.

Призёр олимпиады по праву

31 марта завершилась Всероссийская олимпиада школьников по праву. Участниками ее заключительного этапа стали 290 учеников девятых - одиннадцатых классов из 71 региона России. Кировскую область в финале олимпиады представляла Мария Калинина, ученица одиннадцатого класса Кировского экономико-правового лицея.

На торжественной церемонии закрытия, которая прошла в Москве в Государственном университете просвещения, объявили имена 23 победителей и 111 призёров.

По результатам олимпиады Мария была награждена дипломом призёра.

- Впервые я попробовала написать школьный этап олимпиады в девятом классе, и в итоге стала призёром регионального. А в этом году я стала призёром заключительного этапа олимпиады. Письменный тур порадовал изменением формата заданий: требовалось практическое применение своих знаний, а не заучивание и воспроизведение. Заключительный этап олимпиады оставил приятные впечатления, я довольна результатом. Благодарю за подготовку свою преподавательницу по праву Елену Бояринцеву, - сказала Мария.

Ежегодно во Всероссийской олимпиаде школьников принимают участие более семи миллионов ребят из всех регионов России. Дипломы победителей и призеров олимпиады дают право на поступление в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по соответствующему профилю.

Фото kirovreg.ru.

Эксперт в экономике

Заключительный этап XXIX Всероссийской олимпиады школьников по экономике прошел с 29 марта по 4 апреля на базе оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик» (Республика Татарстан). В этом году в заключительном этапе приняли участие 342 школьника из 64 регионов России.

Нашу область представляли учащиеся Кировского физико-математического лицея Александра Катаева (девятый класс), Григорий Буфетов (девятый класс), Михаил Муравьёв (одиннадцатый класс) и Анастасия Колупаева (одиннадцатый класс).

Победителями олимпиады стали 28 школьников, а 134 участника признаны призёрами. Одним из призёров стал ученик Кировского физико-математического лицея Михаил Муравьёв.

- Уже третий год я участвую в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике и экономике. Это всегда волнительно и интересно. я смог увидеться со своими друзьями из других городов и порешать интересные задачи, - поделился впечатлениями Михаил Муравьёв.

Михаил выразил благодарность преподавателям Центра дополнительного образования одаренных школьников, учителю математики Кировского физико-математического лицея Елене Зубаревой, а также руководителям делегации.

Всероссийская олимпиада школьников является самым массовым интеллектуальным состязанием в нашей стране, проводимым в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности.

Подготовлено по материалам пресс-центра правительства Кировской области.