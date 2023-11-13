Дорогу молодым! В Перми прошёл ХIII слёт «Путешествие в сердце Пармы»

В год своего 300-летия столица Пермского края торжественно приняла молодежное событие на своей земле. Более 700 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа собрались вместе для того, чтобы подвести итоги трудового семестра. Делегация Кировской области в составе 48 человек также отправилась в Пермь для участия в мероприятии.

26 октября состоялось праздничное открытие слета. От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова к участникам обратился заместитель полпреда Олег Машковцев.

«Российские студенческие отряды» (РСО) - одна из самых многочисленных общественных организаций нашей страны с уникальной историей и традициями. Студотряды - это большая и добрая семья, куда всегда хочется возвращаться и с теплотой вспоминать проведённое там время. Движение отрядов всегда подставляет плечо государству, а благодаря студенческим отрядам решаются серьёзные задачи, направленные на развитие экономического потенциала страны и подготовку новых специалистов, востребованных на рынке труда. Уверен, что при помощи опыта, полученного в студенческих отрядах, вы сможете найти своё призвание и реализоваться в профессии», - сказал Олег Александрович.

Своими впечатлениями от слета и планами на будущее поделилась студентка пятого курса факультета физической культуры и спорта Вятского государственного университета, командир студенческого педагогического отряда (СПО) «Кавабанга» Татьяна Холстинина.

Для того чтобы отправиться в Пермь, студенты подавали заявки, в которых перечислялись все их достижения. Но только спустя некоторое время стало известно, кто прошёл отбор и поедет на слёт, а кто останется дома. «Как минимум, от нашего отряда трое человек хотели попасть на секцию «Профмастерство». Ещё трое хотели участвовать в спартакиаде, а также была квота на зрителей. Думаю, в каждом отряде было много желающих», - рассказывает девушка.

Пермь встретила наших ребят снегом. Делегацию Кировской области поприветствовали кураторы, которые впоследствии сопровождали бойцов СПО во время всей поездки. Были, конечно, и нюансы в приеме участников. «Как бы это грустно ни звучало, но минус был в том, что нас очень долго расселяли», - вспоминает командир отряда «Кавабанга».

Временные неприятности не испортили настроение нашим бойцам. Три дня, проведённых на слёте, оказались для студентов насыщенными, интересными и волнительными. Открыл фестиваль вечерний концерт, который, по словам девушки, «прошёл на высшем уровне». Два дня ребята проходили различные испытания и конкурсы, направленные на профессиональное развитие и обмен навыками. Творческая визитка была одним из таких конкурсов. «Визитка должна была нести глубокий смысл и серьёзную цель. Мы сделали её как могли. Получили даже неплохие баллы», - говорит студентка. Третий день слёта был свободным: участникам праздника предлагали разные мастер-классы, экскурсии по городу и мероприятия.

Студенческому слету отрядов ПФО удалось оправдать ожидания участников. «Были разные и очень интересные знакомства. Пусть мы не вошли в тройку лучших, но региональное отделение точно представили достойно», - рассказывает командир СПО «Кавабанга».

Вот так и прошло молодежное «Путешествие в сердце Пармы». Всем ребятам было непросто, но они справились и отстояли честь Кировской области!

С появлением первых снежинок отряды Кирова вновь собираются вместе на проект «Снежный десант».

«Снежный десант» - это гражданская инициатива, которая ежегодно проводится на территории России. Бойцы десанта помогают в организации встреч с учащимися общеобразовательных и средних специальных учебных заведений, проводят трудовые десанты в отдалённых сёлах и деревнях, оказывают помощь и дарят тепло своих сердец ветеранам Великой Отечественной

войны, труда и пенсионерам, радуют жителей районов концертной программой.

«Попасть в «Снежный десант» хотят многие, и ребята из нашего отряда стремятся это сделать. Мне очень нравится этот проект. Считаю его одним из лучших в РСО, но, к сожалению, не смогу поехать из-за работы. Я не отчаиваюсь! Верю, что когда-нибудь выдастся возможность принять в нём участие», - делится планами на будущее Татьяна.

Девушка уверена, что студенческие отряды могут навсегда изменить жизнь студента в лучшую сторону. «Всех ждём в наш студенческий педагогический отряд «Кавабанга» за лучшими студенческими годами!» - призывает его командир Татьяна Холстинина.

Отметим, что следующий слет студенческих отрядов ПФО состоится в 2024 году в Республике Башкортостан.

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото из архива Татьяны Холстининой и СПО «Кавабанга».