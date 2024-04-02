Дорогой долгострой. В случае срыва сроков строительства дома для переселенцев администрация Кирово-Чепецка может потерять почти 3 млн рублей в месяц

Фото Чепецк.ру.

В случае срыва сроков строительства дома для переселенцев из аварийного жилья администрация города Кирово-Чепецка может потерять почти три миллиона рублей в месяц.

Такие штрафные санкции предусмотрены соглашением на использование субсидии между администрацией города и региональным правительством.

Чтобы 138 кирово-чепецких семей смогли переехать в новые квартиры, город получил из федерального бюджета 400 млн рублей. Люди, которые не могут дождаться переселения, обратились за помощью в Народный фронт.

Строительство дома должно было завершиться ещё в прошлом году. Однако сроки начала работ были сорваны. И сегодня, спустя десять месяцев, не готов даже первый этаж.

Фото Народного фронта.

В итоге сроки строительства продлили ещё на девять месяцев - до сентября 2024 года. Но теперь уже и эта цель выглядит фантастической: людей на объекте работает мало.

«Помимо того что 138 семей до сих пор вынуждены ютиться в аварийном жилье, создаются риски для местного бюджета. Ведь в соответствии с соглашением на предоставление субсидии Кирово-Чепецк в случае срыва сроков строительства будет обязан возвращать в областной бюджет ежемесячно почти три миллиона рублей - из расчёта по 17 рублей ежедневно за каждый квадратный метр», - говорит эксперт Народного фронта Сергей Алтобаев.

У администрации Кирово-Чепецка остаётся всё меньше вариантов того, как благополучно завершить национальный проект по расселению из ветхого и аварийного жилья, потому что даже гипотетическая смена подрядчика не гарантирует завершения работ вовремя. К тому же никто из региональных застройщиков на конкурс не заявился. Действенных мер по ускорению работ муниципалитетом не принято, но если темп нарастить, то решением может стать ещё одно продление сроков. В противном случае провал ляжет на городской бюджет.

Народный фронт обратился в прокуратуру Кировской области, чтобы надзорное ведомство взяло ситуацию с переселением жителей Кирово-Чепецка из аварийного жилья на особый контроль.

Между тем на строительстве дома для расселения из ветхого и аварийного жилья в Кирово-Чепецке произошла поломка стрелы крана. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщил 24 марта портал Чепецк.ру, на возведении дома подрядчик задействовал два крана. Один из них сейчас вышел из строя.

26 марта в администрации Кирово-Чепецка прокомментировали поломку башенного крана. По словам должностных лиц, «стрела крана в целях безопасности опущена». Гравитация действительно вывела стрелу из рабочего положения. Подрядчик пообещал муниципалитету, что устранит поломку в считаные дни.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Фото Народного фронта и портала Чепецк.ру.