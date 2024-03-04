Дорогая газификация. КО значится в числе «передовиков» (с конца списка) по газификации своей территории

Кировская область значится в числе «передовиков» (если смотреть с конца списка) по газификации своей территории. У всех наших соседей процент обеспеченности населённых пунктов «голубым топливом» значительно выше. В европейской части страны по уровню газификации мы обгоняем только Мурманскую и Архангельскую области, а также Карелию. И, к большому огорчению жителей вятской глубинки, в лучшую сторону эта ситуация не меняется уже многие годы (а точнее десятилетия).

В 2022 году губернатор Кировской области пообещал ускорить процесс обеспечения трубопроводным газом южных и юго-западных районов. Впрочем, он не первый, кто даёт такие обещания. Но пока никаких подвижек не видно.

Однако, тормозится не только процесс обеспечения «голубым топливом» населения области. Не меньшие трудности наблюдаются при переводе котельных на газ. Сегодня эта проблема встала «в полный рост» в Слободском и Котельниче.

Сроки меняются

Жители Слободского уже не первый год бьют в набат из-за высоких тарифов на отопление жилья. В платёжках, фото которых они регулярно выкладывают в социальных сетях, суммы такие, что, как говорил великий «знаток» Анатолий Вассерман, «с ума можно спрыгнуть».

Впрочем, винить в этой беде некого. Муниципальное предприятие «Теплосервис», в чьём ведении находятся котельные, использует в качестве топлива мазут и каменный уголь. Они в нашей области «не произрастают», а потому весьма дорогие.

Но в том-то и состоит парадокс этой ситуации, что в отличие от других районных центров, таких как Советск, Яранск, Тужа и Свеча, Слободской - газифицированный город. Его население получает трубопроводный газ, а котельные по-прежнему работают на мазуте и угле.

Губернатор ещё в 2022 году, во время своего предвыборного «чёса» по территории вверенной ему Вятской губернии пообещал слобожанам решить эту проблему. А в правительстве региона в декабре того же года сообщили, что ведут переговоры с «потенциальным инвестором» и пообещали, что летом 2023 года начнётся строительство новых газовых и переоборудование существующих котельных. Но эти обещания так и остались пустым звуком.

В октябре 2023 года в своем послании о социально-экономическом развитии региона губернатор вернулся к этой теме (правда без упоминания о ранее данных обещаниях).

- Есть яркий пример - город Слободской. Город газифицирован, а котельные работают по-прежнему на мазуте, - вновь озвучил он проблему. - В итоге это привело к банкротству МУП «Теплосервис». Подключился к этому вопросу. Принято решение о передаче объектов теплоснабжения компании ПАО «Т Плюс», договор подписан. Дальше необходим перевод котельных на природный газ. Планируем, что в течение двух лет этот проблемный вопрос будет полностью закрыт.

Таким образом, «дедлайн», как любит сейчас выражаться молодёжь, был перенесён на 2025 год. Но глава города Слободского Ирина Желвакова уже пообещала согражданам начать работы в этом, 2024 году. Реальных же телодвижений пока не наблюдается.

Затон продолжает мерзнуть

В Котельниче до недавнего времени ситуация с газоснабжением выглядела ещё «смешнее», чем в Слободском. При наличии газопровода, проходящего через город, значительная часть жилого фонда вообще не могла пользоваться трубопроводным газом.

Однако, в отличие от Слободского, Котельничу повезло - от этого избирательного округа в депутаты Законодательного собрания области в прошлом году баллотировался руководитель двух газпромовских «дочек» - «Газпром межрегионгаз Киров» и «Газпром газораспределение Киров» Александр Чиликин.

Дабы обеспечить себе поддержку населения, Чиликину пришлось активно заниматься газификацией города. И результат не заставил себя ждать.

- На сегодня в Котельниче созданы условия для подключения к газу 3 200 домов, - отчитывался главный кировский газпромовец в январе 2024 года. - Уже заключено 815 договоров, до границ 755 домовладений построены газовые сети. Газификация города завершена. В настоящее время продолжаются работы по догазификации домовладений города.

Понятно, что такие темпы проведения работ не обошлись без побочных эффектов в виде развороченных дорог и тротуаров, а также испорченного благоустройства. Но «Газпрому» удалось провести газификацию большей части Котельнича на год раньше срока. А вернуть благопристойный вид городским пространствам компания пообещала уже в этом году.

Вот только с переводом котельничских котельных на газ пока, как и в Слободском, есть проблемы.

Городу нужны как минимум семь газовых котельных, чтобы тепло в дома поступало бесперебойно, а горожане не дышали угольной гарью. Но по силам ли Чиликину решить вопрос, пока не понятно.

Зато необходимость этого очевидна. Заречный район Котельнича, который называется Затон, продолжает уже которую зиму мёрзнуть. Жалобы от жителей на низкую температуру в квартирах идут постоянно.

Обманутые ожидания

Принято считать, что трубопроводный газ - это абсолютное добро, что с его появлением промышленность начинает бить рекорды роста, а платёжи населения за отопление жилья падают. И это очень расхожий миф. Он настолько укоренился в головах не только населения, но и разного рода начальства, что воспринимается как аксиома.

Вот и в Слободском, где платежки за тепло бьют рекорды, ожидают даже не газификации котельных как таковой, а последующего за ней эффекта в виде снижения платежей. Но рассчитывать на это, как показывает опыт, не стоит. И пример тому есть.

Все мы помним, как на фоне глобального финансового кризиса 2009-2010 годов начались проблемы у Мурыгинской бумажной фабрики. На них можно было бы и тогда не обращать внимания, если бы котельная предприятия не отапливала дома жителей посёлка.

В сентябре 2010 года руководство предприятия заявило, что не будет отапливать поселок, и всю зиму 2011 года, даже несмотря на решение суда, обязывающее фабрику подавать тепло населению, в домах мурыгинцев были перебои с теплом.

К решению проблемы тогда подключились и правительство области, и депутаты областного Законодательного собрания, и прокуратура. Для снятия гражданского накала был предпринят ряд шагов. Но главным из них стало принятие решения о переоборудовании котельной предприятия и переводе её под более дешёвый вид топлива - природный газ.

Всё лето 2013 года шла реконструкция. Параллельно с нею велась работа по созданию в поселке собственной газовой котельной, чтобы снять зависимость граждан от процессов, происходящих на градообразующем предприятии.

В результате с 2014 года котельные были переведены на газ. Вот только цифры в платёжках не только не снизились, а наоборот выросли.

Сначала представители «Газпром теплоэнерго» объясняли высокую стоимость тепла необходимостью возмещения инвестиционных затрат и обещали, что с передачей котельной на баланс муниципалитета ситуация изменится к лучшему. Однако, даже через два года этого не произошло.

Не решена данная проблема до сих пор. Так, в феврале 2023 года на «прямую линию с губернатором» от жителя Мурыгино Алексея Гуторова вновь поступил сигнал о высокой стоимости тепла для жителей поселка.

«Газ дешевеет, а тариф растёт, - написал Гуторов. - Трубы как были без утепления 15 лет назад, так до сей поры и есть. Пенсия выросла на 4,8 процента, а коммуналка - на девять процентов, и продукты вверх. Но снова по отоплению. Ни одного метра труб не сменили, какие же расходы выросли у теплоснабжающей организации в посёлке? Также ни одного метра теплоизоляции не произведено. Так куда плата уходит?»

Но ответа на свой вопрос житель поселка так и не услышал. А потому и слобожанам, как нам кажется, следует поумерить градус своих ожиданий.

Иван ТРОФИМОВ.