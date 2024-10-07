Дорога, баня, лестница. Обращения жителей Уржумского района на контроле главного федерального инспектора по КО

Фото пресс-службы ГФИ по Кировской области.

Главный федеральный инспектор (ГФИ) по Кировской области Григорий Житенёв в соответствии с утверждённым графиком провёл приём жителей Уржумского района в режиме видео-конференц-связи. В личном приёме приняли участие и.о. главы Уржумского муниципального района Светлана Хабибуллина, руководство администрации Уржумского городского поселения и прокуратуры района.

Фото vaga-land.livejournal.com.

Так, к Григорию Житенёву обратилась жительница города Уржума с просьбой об оказании содействия в ремонте участка городской автомобильной дороги на улице Красной. Согласно пояснениям и.о. главы района Светланы Хабибуллиной, указанный участок дороги в 2024 году отобран в качестве объекта для ремонта в рамках разработанной областной программы «Дорожный миллиард». В настоящее время проводятся мероприятия по разработке проектно-сметной документации и определению стоимости работ. Ремонт улицы Красной

в городе Уржуме планируется в 2025 году.

Заявительница из города Уржума обратилась к главному федеральному инспектору по вопросу отсутствия общественной бани. Со слов и.о. главы района, существующая в городе баня находится в частной собственности и закрыта на ремонт, который длительное время не проводится. Со своей стороны администрация района обратилась в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с просьбой об оказании содействия в установке в городе Уржуме модульного банного комплекса.

Жительница д. Богданово в ходе приема обозначила проблему ненадлежащего состояния лестницы на улице Кирова города Уржума. Светлана Хабибуллина при обсуждении данного вопроса пояснила, что указанный объект под названием «Уржумский косогор» признан победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Его реализация намечена на 2025 год. В настоящее время проводятся мероприятия по заключению контракта на разработку проектно-сметной документации.

Фото Snowleopard/Wikipedia.org.

По итогам личного приёма Григорий Житенёв поручил руководству администрации Уржумского муниципального района и Уржумского городского поселения принять в пределах компетенции меры по решению обозначенных в ходе личного приёма вопросов.

Поступившие обращения приняты к рассмотрению в приёмной Президента Российской Федерации в Кировской области. Исполнение данных Григорием Житенёвым поручений взято на контроль.