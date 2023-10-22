Домашние матчи стали победными для «Олимпии





13 и 14 октября в Кирово-Чепецке в Ледовом дворце «Олимп-Арена» в рамках первенства Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) состоялись матчи между командами «Олимпия» и «Кристалл» (Саратов).

Первая встреча завершилась безоговорочной победой кирово-чепецкой команды, итоговый счет - 6:1. Лучшим игроком матча был признан её капитан Максим Пиков, отправивший в ворота «Кристалла» три шайбы.

- Благодарю болельщиков за сумасшедшую поддержку. Трибуны «Олимп-Арены» были полные, зрители скандировали на протяжении всего матча, и при такой поддержке, конечно, очень приятно выходить на лёд. По игре это был достаточно скомканный матч для ребят, были допущены ошибки. Тем не менее в третьем периоде раскрылись и пришли к победе, - сказал главный тренер молодёжного хоккейного клуба (МХК) «Олимпия» Юрий Култынов.

Матч 14 октября был напряженным и для игроков, и для болельщиков. Хоккеисты «Кристалла» вели игру, забив четыре шайбы «Олимпии», однако нашим ребятам удалось отыграться. основное время команды завершили с равным счётом - 5:5. В овертайме хоккеисты «Олимпии» оказались сильнее. Победа за командой Кирово-Чепецка - 6:1.

Аристарх Фальковский был признан лучшим игроком этого матча. Он совсем недавно присоединился к основному составу «Олимпии», матчи с «Кристаллом» - первые для него. Тем не менее за эти две игры форвард заработал три очка, а во втором матче открыл счёт своим голам в составе МХК «Олимпия», уравняв положение, - 4:4.

Как отметил после матча Юрий Култынов, для болельщиков такие победы - это праздник, подарок с обилием заброшенных шайб и опасных моментов, а для тренеров - самый страшный сон. Он также поблагодарил капитана Максима Пикова, который «не словом, а делом из игры в игру подтверждает свой статус лидера». В этом матче Максим отправил в ворота соперника три шайбы, в том числе решающую - победную.

17 и 18 октября сборную «Олимпии» ждали поединки с командой «ЭкоНива-Бобров». В предыдущем сезоне по итогам регулярного первенства НМХЛ команда из г. Бобров (Воронежская область) была третьей в конференции «Восток», а в плей-офф дошла до 1/4 финала, проиграв «Олимпии» с общим счётом 1:3.

Первая встреча завершилось уверенной победой и счетом 4:1. Ростислав Крючков, автор двух заброшенных шайб, признан лучшим игроком матча. Вторая игра также осталась за Кирово-Чепецком, 5:2. Владислав Аппельганц - автор победной шайбы - признан лучшим игроком этого матча.

По итогам сыгранных в сезоне-2023/2024 матчей «Олимпия» занимает первую строчку в турнирной таблице первенства Национальной молодежной хоккейной лиги.

Отметим, что непосредственное участие в становлении и развитии МХК «Олимпия» принимают Группа «Сельмаш» и лично руководитель группы, директор автономной некоммерческой организации «ХК «Олимпия» Кировская область» Александр Чурин. Поддержка клуба вначале носила разовый характер: приобретались форма или спортивный инвентарь. На данный момент это системная работа. Группа «Сельмаш» обеспечивает приобретение экипировки, расходы на тренеров, хоккеистов, на выездные матчи и прочее. Совсем недавно для комфорта спортсменов отремонтировали раздевалки и душевые комнаты в спортивном комплексе «Олимп-Арены»