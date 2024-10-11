Дома и стены помогают

Фото ХК "Олимпия".

4 октября у «Олимпии» была славная охота: на домашнем льду кирово-­чепецкая команда одолела тамбовских волков. Сильный, мастеровитый соперник, на простую игру с которым не стоило и рассчитывать: «Тамбов» с историей почти в четверть века в прошлом сезоне занял место в первой половине турнирной таблицы «регулярки» ВХЛ.

Если кто-­то и приуныл после неожиданного поражения от «Ростова», то не в «Олимпии» и не в стане настоящих болельщиков. Игроки и тренерский штаб совершили чудо в конце домашней серии, грамотно поработав над стратегией и сделав правильную ставку в составе на игру.

Первые два периода «Олимпия» вела игру от обороны, что ничуть не помешало эффективным атакам. «Тамбов» удалось удивить в первом периоде, когда Александр Тарасов и Александр Тимченко зажгли фонарь за воротами соперника. Второй игровой отрезок складывался сложнее: не без ошибок, но счёт удалось удержать на своей стороне.

Азарт «олимпийцы» поймали в третьем периоде, когда в ворота с разницей всего в пару минут влетели две шайбы за авторством Алексея Дробина и Ивана Мурашова. Отыграться гости уже не смогли. Четырёхкратный перевес в счёте на табло, ликование и победная «рыбка» ­ таким запомнился вечер пятницы болельщикам.

Юрий Култынов, главный тренер «Олимпии»: «Поздравляю всех болельщиков с победой! Большая благодарность за горячую поддержку! Сегодня она чувствовалась и гнала вперёд. Команде нужна была эта победа, потому что домашняя серия складывалась не так, как нам хотелось.

Много с ребятами разговаривали, провели собрание, обсуждали первые периоды, говорили, что необходимо начинать матч, тем более домашний, более агрессивно, качественно, активно. Спасибо ребятам, что услышали. Сегодня хороший первый период. Хороший, рабочий такой, черновой первый гол забили. Повели в счёте. Ну а дальше действия наших нападающих заставили гостей удаляться, и здорово выручило большинство. Забили две шайбы. Плюс, наверное, вторая по счёту шайба также. В концовке это было, вышел пятый игрок, мы забросили. То есть можно сказать, что три шайбы забросили в большинстве. Значит, в этом компоненте мы добавляем».

Фото ХК "Торпедо-­Горький".

Вторую выездную серию игр «Олимпия» начала в Нижнем Новгороде, и, увы, с крупного поражения. Видимо, сказались и общая усталость, и отсутствие перерыва после домашнего тура, и отсутствие из­-за микротравм нескольких игроков. Когда противостоять приходится такому сопернику, как «Торпедо-­Горький», сказаться может любой фактор.

Психологически в плюс сыграла группа поддержки, которая отправилась следом за командой, ­ три десятка болельщиков были заметны на трибунах!

Про такую игру говорят: проиграли по всем статьям. Перевес в активности на стороне соперника был как минимум двукратным, а вот по числу штрафов отличилась «Олимпия». Единственную шайбу от нашей команды забил Глеб Зырянов.

Фото ХК "Торпедо-­Горький".

Для клуба игра окончательно рассыпалась в третьем периоде, когда перевес в счёте стал неотыгрываемым ­ 1:5.

Юрий Култынов, главный тренер «Олимпии»: «Мы полностью проиграли в движении. Соперник был быстрее, чем мы, все три периода. В чём причина, пока сложно сказать, надо разбираться. Возможно, сказалась пауза. У соперника было семь дней на подготовку. Мы же после домашней серии провели одну тренировку и отправились в поездку. Ну и дворец здесь потеплее, лёд немного отличается от нашего, и ребята весь первый период адаптировались, больше провели времени в обороне. Хорошо, что сравняли счёт. Ушли на перерыв, надеясь, что начнём свою игру.

Считаю, что начало второго периода было неплохим. Мы разобрались с выходом из-­под прессинга, начало получаться прохождение средней зоны, но тут подвели удаления. Восемь минут в одном периоде ­ это очень много, недопустимо. Скажу так: сопернику в борьбе позволялось больше, чем нам. Были моменты, в которых мы должны были играть в большинстве, но точно в таком же эпизоде мы получаем две минуты. Кто видел второй период, тот всё поймёт.

Огорчило, что ребята сбились на эти эмоции и слабо сыграли в меньшинстве. Не сыграли по заданию, хотя много раз говорили, что характер ­ это когда ты гнёшь свою линию. Пусть что+­то не получается, но нужно терпеливо работать, терпеливо выполнять задание. Мы, к сожалению, в этом плане развалились, не справились с эмоциями. Куда­-то бежали атаковать и забыли про задание по обороне. Третий период также сложился не в нашу пользу».

У «Олимпии» в октябре насыщенный график матчей:

• 12 октября -­ «Химик» (Воскресенск),

• 14 октября -­ «Рязань­ВДВ»,

• 20 октября -­ «Торос» (Нефтекамск),

• 22 октября -­ «Ижсталь» (Ижевск),

• 24 октября -­ «Молот» (Пермь).