Долететь до облаков. Рассказ о людях, увлеченных парапланеризмом

Фото из личного архива Олега Охотника.

Олег Охотник (так он себя называет в интернет-пространстве) в юности никогда и не думал, что в уже состоявшейся взрослой жизни долетит до небес, в прямом смысле обретет крылья и поднимется к белоснежным облакам. Олег - парапланерист.

Просто с одной мечтой

В его жизни начиналось всё вполне буднично, как и у многих других молодых людей. В школе Олег увлекался мотокроссом. Как он говорит, даже имел некоторые достижения в этом виде спорта. Затем служил в армии, в разведроте под Самарой. Время было непростое: шла война на Северном Кавказе, наши парни боролись с международными террористами, наводнившими, в частности, Чечню.

Бойцов части, в которой проходил срочную службу Олег, тоже готовили к участию в контртеррористической операции. Однако Бог миловал. Свой «дембель» парень встретил на родной земле, а не на чужбине.

Однажды Олег пришел в Кировский аэроклуб ДОСААФ: решил, что неплохо бы прыгнуть с парашютом, уж очень хотелось побывать под облаками. Мечта осуществилась. Там же, в клубе, Олегу удалось сделать первые шаги в «пятый океан» и попробовать себя в качестве пилота самолета «Вильга» и вертолета Ми-2.

- Как-то в интернете увидел, что есть кировские ребята, называющие себя командой «Крылья Вятки», которые собираются для полётов на параплане, - рассказывает Олег. - Местом сбора в тот день у них было небольшое поле у деревни Глушиха, близ села Кстинино. Я приехал на место полётов, познакомился, пообщался. Увидел, что все доброжелательные, увлечены одним хорошим делом. Через две недели у меня появился параплан...

От старших к молодым

Десять лет назад летательный аппарат стоил почти 50 тысяч. Но Олег всё равно решился на такую дорогую покупку, летать так летать! Говорит, что ничуть не пожалел, сделав столь небюджетное для него тогда приобретение.

- Путь любого пилота начинается с изучения теории, - продолжает Олег. - Читаешь книги, смотришь что-то по интернету. Затем начинаешь с самых простеньких упражнений: учишься готовиться к старту, поднимать крыло над собой, проходишь несколько первых шагов. Так постигаешь азы работы с крылом на земле. У нас в области нет парапланерных школ, но всегда есть опытные спортсмены, которые подскажут и научат хорошо и безопасно летать.

Если спросить парапланеристов, что это за вид экстремального спорта, ответы можно услышать разные. В одном, пожалуй, они будут схожи: параплан - это не просто разноцветное крыло со стропами и подвесной системой, специально сконструированный для полетов. Он помогает осуществить мечту о полете. С помощью него можно оторваться от земли и слиться с небом.

- Приобретя параплан, вы сможете часами летать среди облаков, поднимаясь на тысячи метров над землёй, используя только лишь силу воздушных течений - термических и динамических восходящих потоков, - рассказывает Олег. - И для этого не нужны аэродромы и моторы. Достаточно только склона холма или горы и подходящих метеорологических условий. Всё снаряжение, необходимое для полёта, помещается в рюкзак средних размеров, с которым можно легко перемещаться в городе.

Парапланеристы свой опыт передают молодым. Первые полеты обычно совершаются с возвышенности 20 - 30 метров. Конечно, у Олега за много лет появились и другие аппараты, прогресс не стоит на месте. Они стали более современными, усовершенствованными, что называется, на любой вкус и кошелек.

- А ещё у каждого крыла свой характер, - подчёркивает пилот.

- У параплана он тоже есть? - переспрашиваю я.

- А как же! Есть такие, на которых дети могут летать, они покладистые. А есть и

«с норовом» - не каждый опытный спортсмен согласится на нём взлететь.

Взлёт-посадка

Безусловно, мне было интересно всё. Как, к примеру, подняться к небу на параплане, ведь не самолёт же всё-таки!

- Существует несколько вариантов взлёта, - проводит со мной своеобразный мастер-класс Олег. - В хорошую, солнечную погоду можно сделать «затяжку» за автомобилем. Наверно, видели, как к машине крепят трос длиной около километра. Автомобиль набирает скорость, параплан за счёт тяги автомобиля с земли взлетает на высоту от шестисот до восьмисот мет­ров, затем пилот отцепляется от троса и может набирать в термических потоках не одну тысячу метров. При таком способе можно оказаться даже у самых облаков. Есть другой вариант - забраться на возвышенность, какую-то горку, и опять же за счёт ветра можно летать хоть целый день.

- Где конкретно имеются такие горки? - снова интересуюсь я.

- Есть в Советске, Вятских Полянах, Малмыже, Слободском, Котельниче. В Уржуме тоже, но там много лесов, а при полёте на нашем аппарате горка для старта должна быть без высоких деревьев и кустарников. Склон - высотой не менее 30 метров. С него можно набрать высоту до двух и более километров, а улететь на расстояние 100 - 200 километров. И есть вариант полета, так сказать, для ленивых или ограниченных во времени - мотопараплан. Это когда за спиной или на тележке крепится силовая установка.

У костра – о главном

Убедился, что парапланеристов действительно объединяет настоящая дружба. После полетов они непременно собираются все вместе: разводят костер, обязательно готовят что-то вкусное. И главное - проводят разбор полетов: у кого и что пошло не так или, наоборот, получилось очень круто. Обращают внимание на ошибки, дают друг другу советы.

Причем пилоты собираются там, где хорошая погода. На своих автомобилях, как мой герой, могут приехать в Казань, Дагестан или полететь самолетом в Турцию. Как говорит Олег, параплан - вещь компактная, весит 20 килограммов. Его легко сложить, поместить в багажник или сдать в багаж.

В современных российских условиях введено много ограничений на полеты. Например, запуск коптеров сейчас запрещен в связи с нынешней непростой обстановкой. Знаю, что у некоторых моих знакомых в связи с этим возникли проблемы. Кто-то с беспилотников делал фотографии - получалось необычно и красиво. А как с парапланами?

- Мы же не с БПЛА работаем, - подчёркивает Олег. - Пишем план, подаём заявку на полёты в соответствующие инстанции и получаем на них разрешение. Правда, в некоторых приграничных регионах полёты на парапланах тоже пока запрещены. У нас, в Поволжье, пока к таковым относятся лояльно. Ограничение существует только в одном: подниматься в небо можно лишь на высоту не более полутора километров.

Параплану возраст не помеха

Снова задаю вопросы: кого больше всего привлекают полеты на парапланах - мужчин или женщин? И, соответственно, каков возраст любителей долететь до облаков?

Олег Охотник показал некоторые графические схемы. Оказывается, увлечение приходит к людям от тридцати и старше.

- Среди наших участников есть даже люди за шестьдесят лет, самому старшему - 67.

В беседе узнал и о других участниках. Например, в Котельниче живет многодетная мама-пилот. Полетами на параплане увлеклась уже в зрелом возрасте. Любопытно, что ее дом стоит там, где и проходят взлеты и посадки. Она наблюдает за участниками, фотографирует их с земли. А потом они собираются у нее за уютным столом. Пьют чай, делятся впечатлениями от полета.

Таких людей много. Я убедился в этом благодаря фотографиям, выложенным Олегом и его друзьями-пилотами на их сайте. Кто-то летает раз в год, другие не могут без этого и дня прожить - в неделю совершают полеты не по разу. Мой собеседник работает, а потому отдается своему увлечению во время отдыха.

В полёте – свобода

- Какие ощущения возникают при взлёте?

- Чувство свободы, воли, неуёмной радости от восприя­тия окружающего мира.

- Существует ли у человека перед этим страх?

- Такое состояние присуще, думаю, любому нормальному человеку. Страх перед высотой помогает и обезопасить себя в воздухе. С ним не наделаешь никаких глупостей.

Разумеется, я спросил у Олега и о нынешней стоимости летательных аппаратов.

- В нашем деле необходимы время, желание и деньги, - констатирует Олег. - Есть парапланы стоимостью до ста тысяч, а есть и за полмиллиона рублей и более. И те, кто влюбился в аппарат, находит такие деньги, даже расставшись с мечтой о новом автомобиле. Среди нас такие имеются!

...Я выключил диктофон, а мы еще долго не расставались: Олег заинтриговал меня своим увлечением. Есть у него еще одно благородное дело. Он является волонтером поискового отряда «Лиза Алерт», не раз участвовал в поисках пропавших людей.

После беседы с моим героем еще раз понял: как хорошо, что есть у нас люди, которые не валяются сутками на диване и не в рюмочной прозябают. От души за него порадовался и подумал: побольше бы таких!

Александр ШИРОКОВ