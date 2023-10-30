Доклад об успехах. Губернатор рассказал о социально-экономическом положении Кировской области

Официально, в соответствии с уставом области, это выступление называется «Послание губернатора к депутатам Законодательного собрания Кировской области» и происходит ежегодно в зале пленарных заседаний ОЗС.

Действующий губернатор решил максимально приблизить формат своего выступления к президентскому образцу и зачитал послание в актовом зале правительства области. Вероятно, глава региона решил, что будет смотреться недостаточно эффектно за трибуной слева от президиума ОЗС. В правительственном зале трибуну установили ровно посредине сцены.

В связи с изменением места выступления председатель Заксобрания Роман Береснев и его коллеги-депутаты оказались гостями на губернаторском празднике. Даже формальное голосование по повестке «выездной» части пленарного заседания им пришлось проводить по старинке, простым поднятием рук. Впрочем, проголосовали единогласно.

Губернатор начал послание с лирического пассажа о том, что за полтора года пребывания на вятской земле он искренне полюбил «наш край»: «Теперь это и моя малая родина. Здесь живу я и моя семья. Сегодня меня очень радуют первые изменения, которые у нас происходят. Я считаю, что всё зависит исключительно от нас с вами».

После этого глава региона приступил к зачтению послания, на что у него ушел ровно час.

Сюрпризов в послании оказалось совсем немного, поэтому обращу внимание читателей на всё новое, что губернатор приготовил жителям Кировской области.



- Повышение зарплат. В целях решения проблемы дефицита кадров правительство области будет поддерживать только тот бизнес, который обеспечивает работникам уровень заработной платы не меньше двух МРОТ, что сопоставимо со средней зарплатой по региону. В свою очередь региональная власть обеспечит повышенный уровень заработных плат в социальной сфере.

В целях решения проблемы дефицита кадров правительство области будет поддерживать только тот бизнес, который обеспечивает работникам уровень заработной платы не меньше двух МРОТ, что сопоставимо со средней зарплатой по региону. В свою очередь региональная власть обеспечит повышенный уровень заработных плат в социальной сфере.

- Подготовка кадров. Планируется перепрофилирование Кировского автодорожного техникума на машинострои­тельный профиль. Техникум откроет новые направления подготовки токарей, фрезеровщиков, слесарей с сохранением действующих специальностей.

Планируется перепрофилирование Кировского автодорожного техникума на машинострои­тельный профиль. Техникум откроет новые направления подготовки токарей, фрезеровщиков, слесарей с сохранением действующих специальностей.

В связи с активным развитием и применением в различных отраслях беспилотных авиационных систем и технологий на базе Кировского авиационного техникума планируется открытие специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».



- Арендное жильё. Для привлечения дипломированных специалистов в разные отрасли экономики региона министерству строительства поручено разработать в 2024 году программу строи­тельства арендного жилья, определить механизмы ее реализации и финансирования.

Для привлечения дипломированных специалистов в разные отрасли экономики региона министерству строительства поручено разработать в 2024 году программу строи­тельства арендного жилья, определить механизмы ее реализации и финансирования.

Планируется, что строительство в Кировской области арендного жилья для врачей, учителей и работников культуры начнется с 2025 года.



- Профессия - «мама». Для повышения рождаемости в регионе и для создания условий, способствующих рождению детей в молодых семьях, с 2024 года за счет областного бюджета будет введена новая мера поддержки в связи с рождением первого ребенка - доплата к декретным выплатам до среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону. Мерой смогут воспользоваться все женщины, проживающие в Кировской области полгода и более.

Для повышения рождаемости в регионе и для создания условий, способствующих рождению детей в молодых семьях, с 2024 года за счет областного бюджета будет введена новая мера поддержки в связи с рождением первого ребенка - доплата к декретным выплатам до среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону. Мерой смогут воспользоваться все женщины, проживающие в Кировской области полгода и более.

- Врачей вернут в поликлиники. Одной из причин кадрового голода в медицине глава региона назвал отток врачебных кадров из государственных клиник в частные. Поэтому министерству здравоохранения совместно с управлением государственной службы занятости населения поручено проработать механизмы возвращения врачей в государственную медицину, бесплатную для граждан.

Одной из причин кадрового голода в медицине глава региона назвал отток врачебных кадров из государственных клиник в частные. Поэтому министерству здравоохранения совместно с управлением государственной службы занятости населения поручено проработать механизмы возвращения врачей в государственную медицину, бесплатную для граждан.

Губернатор предложил установить стимулирующие выплаты врачам, посвятившим себя служению в государственных поликлиниках, и выплаты за дополнительные приемы пациентов, дать возможность работать ординаторам. По планам, это позволит увеличить возможности для оказания помощи больным почти на четверть.



- Спасибо спонсорам. Область продолжит поддержку профессиональных спортивных команд. Год назад была поставлена задача возвращения ФК «Динамо» в профессиональный футбол. Эта задача выполнена. Продолжится поддержка и любимого кировчанами хоккея с мячом. Выбран новый вектор поддержки и развития ХК «Родина»: в хоккейном клубе должны быть молодые и перспективные кировские ребята. В текущем году на поддержку кировских команд направлено 85,5 млн рублей. В следующем году их финансирование продолжится.

Область продолжит поддержку профессиональных спортивных команд. Год назад была поставлена задача возвращения ФК «Динамо» в профессиональный футбол. Эта задача выполнена. Продолжится поддержка и любимого кировчанами хоккея с мячом. Выбран новый вектор поддержки и развития ХК «Родина»: в хоккейном клубе должны быть молодые и перспективные кировские ребята. В текущем году на поддержку кировских команд направлено 85,5 млн рублей. В следующем году их финансирование продолжится.

Важным событием в 2024 году станет начало работы новой спортивной школы по хоккею с шайбой «Олимпия» в Кирово-Чепецке. При этом спонсор продолжает поддерживать выступления профессиональной команды «Олимпия».



Губернатор поблагодарил крупнейшие предприятия региона за участие в развитии спортивной сферы: «Хочу выразить благодарность «Уралхиму», «Лепсе», Кировскому биохимическому заводу, «Сельмашу» за поддержку кировского спорта!»



- Комплексно, но «по экономике». Для наращивания объемов вводимого в области жилья уже заключено 29 договоров комплексного развития территорий (КРТ). Планируется ввод порядка двух миллионов квадратных метров жилой площади.

Для наращивания объемов вводимого в области жилья уже заключено 29 договоров комплексного развития территорий (КРТ). Планируется ввод порядка двух миллионов квадратных метров жилой площади.

Однако губернатор высказался против того, чтобы возлагать на застройщика возведение крупных социальных объектов в рамках договоров КРТ: «Если мы заставим наших застройщиков строить все социальные объекты, то им придётся раскидывать эти миллиарды на квадратные метры возводимого жилья. Школы мы будем брать на себя, а детские сады, поликлиники, пожарные станции будем смотреть по экономике».



- Топить щепой и торфом. Министерством строительства и ЖКХ России принято решение о выделении финансовых средств в размере 773 млн рублей на новые котельные в городе Кирсе Верхнекамского района и в поселке Юбилейный Котельничского района. Это модернизация действующих котельных, работающих на угле и мазуте, предусматривающая их перевод на местные виды топлива.

Министерством строительства и ЖКХ России принято решение о выделении финансовых средств в размере 773 млн рублей на новые котельные в городе Кирсе Верхнекамского района и в поселке Юбилейный Котельничского района. Это модернизация действующих котельных, работающих на угле и мазуте, предусматривающая их перевод на местные виды топлива.

- Тоннель и мост. В 2024 году начнется строительство тоннеля под железнодорожными путями в Нововятском районе г. Кирова. Относительно сооружения мостового перехода через реку Чепцу у г. Кирово-Чепецка - «мы работаем над созданием».

В 2024 году начнется строительство тоннеля под железнодорожными путями в Нововятском районе г. Кирова. Относительно сооружения мостового перехода через реку Чепцу у г. Кирово-Чепецка - «мы работаем над созданием».

- Газификация ускорится. Удалось достичь соглашения с Газпромом о расширении программы газификации Кировской области. В неё включены мероприятия по газификации 41 населённого пункта, в том числе районных центров южной части региона.

Удалось достичь соглашения с Газпромом о расширении программы газификации Кировской области. В неё включены мероприятия по газификации 41 населённого пункта, в том числе районных центров южной части региона.

Объем привлекаемых инвестиций со стороны Газпрома увеличен в пять раз - до 31 млрд рублей. Природным газом будут обеспечены домохозяйства более 90 тысяч человек. До конца 2023 года газифицируют 24 населенных пункта. Самый большой из них - город Котельнич.

- Особая экономическая зона. В настоящее время в регионе функционирует биофармацевтический кластер. В него входят 17 успешно работающих предприятий.

В настоящее время в регионе функционирует биофармацевтический кластер. В него входят 17 успешно работающих предприятий.

В целях дальнейшего развития отрасли биофармацевтики в регионе планируется создание особой экономической зоны. Для инвесторов будет предусмотрен значительный пакет преференций, в том числе по налогу на прибыль, земельному налогу, налогу на имущество, транспортному налогу, а также свободная таможенная зона.



- Приоритет - станкостроение. Для наращивания промышленного и научного потенциала области предполагается создать передовую инженерную школу и кампус мирового уровня. Основным направлением этих институтов развития будет станкостроение.

Для наращивания промышленного и научного потенциала области предполагается создать передовую инженерную школу и кампус мирового уровня. Основным направлением этих институтов развития будет станкостроение.

- Инженерная школа «Мехатронные системы. Станкостроение» позволит обеспечивать предприятия высококвалифицированными кадрами, создавать и внедрять новейшие виды высокотехнологичной продукции.

позволит обеспечивать предприятия высококвалифицированными кадрами, создавать и внедрять новейшие виды высокотехнологичной продукции.

- Второй вице-премьер. Губернатор принял решение об учреждении должности второго первого заместителя председателя правительства Кировской области. После проведения необходимых процедур на этот пост будет назначен Михаил Сандалов, который сейчас курирует работу министерств имущественных отношений, экономического развития, промышленности, предпринимательства и торговли, лесного хозяйства в должности зампреда правительства.

Губернатор принял решение об учреждении должности второго первого заместителя председателя правительства Кировской области. После проведения необходимых процедур на этот пост будет назначен Михаил Сандалов, который сейчас курирует работу министерств имущественных отношений, экономического развития, промышленности, предпринимательства и торговли, лесного хозяйства в должности зампреда правительства.

- Премьер-министр Кировской области. Глава региона обмолвился и о представлении депутатам и жителям области кандидата на должность председателя регионального правительства, пост которого до сих пор сам совмещает с губернаторским. Фамилия кандидата не прозвучала.

На том оглашение послания о социально-экономическом положении области было завершено. Депутаты отправились в свой зал для продолжения пленарного заседания, приглашенные пошли на выход.

Артём СМИРНОВ.