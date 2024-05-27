Докажи, что невиновен

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У законопослушных водителей нет гарантии, что к ним не возникнет претензий со стороны инспекторов дорожного движения. Иногда вкрадывается ошибка в документы, а порой сотрудник полиции выказывает свой норов. И тут уж всё зависит от характера и настойчивости автовладельца: принять незаконное наказание или идти в суд и тягаться с полицией за свои права на юридическом поле.

Как рассказывает автоэксперт «Российской газеты» Владимир Баршев, в Нижегородской области двух водителей лишили прав из-за того, что их именами кто-то из нарушителей ПДД при задержании представился автоинспекторам. И оба водителя узнали о лишении прав и назначении штрафа по 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медосвидетельствования, только получив по почте решения судов. До того момента автолюбители и не догадывались о судебном преследовании.

Как такое могло произойти? Просто сотрудники ДПС, а следом за ними и судьи поверили на слово задержанным пьяным бесправникам. Достоверность их слов никто не проверял, никто не устанавливал личности обвиняемых.

Как должно быть

Согласно действующему в России порядку, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направление на медицинское освидетельствование или отказ от медосвидетельствования должны оформляться либо в присутствии двух понятых, либо под видеозапись. Но в нашей истории видеозаписи не были приложены к материалам дела. А это, кстати, основание для полного прекращения дела или его пересмотра. Кроме того, и подписи под протоколами ничуть не походили на подписи тех, кого привлекли к ответственности.

Между тем, вне зависимости от того, трезв водитель или пьян, если у него нет при себе документов, сотрудники полиции обязаны установить его личность. Как пояснили «Российской газете» в ГИБДД, водителя без документов должны доставить в отделение полиции и там провести все необходимые мероприятия для установления его личности. А вдруг этот водитель не просто врет, а находится в розыске по более серьезным делам?

Нижегородские инспекторы ДПС не удосужились выполнить служебный долг. А суды не нашли оснований не доверять полиции. И тут новый казус: судья в слушании обязан установить личность привлекаемого к ответственности. Но обвиняемые на суды не явились. К сожалению, зачастую тот, кто уверен в том, что он ничего противозаконного не совершал и не задерживался полицией, получив повестку в суд, просто ее игнорирует. Вся глубина проблемы становится явной при получении решения суда.

Оба нетрезвых бесправника, очевидно, знали Ф.И.О. и адреса людей, именами которых они представились полиции. При этом сами пострадавшие от этого водители их не знают. Как такое могло произойти? По словам эксперта в области информационных технологий Олега Капранова, ничего сложного в этом нет. В интернете можно найти все данные, особенно учитывая последние утечки из крупных маркетплейсов.

Суд всё выяснит

Главная вина в сложившейся ситуации лежит на сотрудниках полиции и судьях. Инспекторы обязаны проверять все данные, и суд должен их перепроверять. Сотрудники ГИБДД не удостоверились в правильности полученных сведений, не сличили их с фотографией в базе данных. А значит, впору предъявить инспекторам обвинение в даче ложных показаний.

В суде же дело было рассмотрено необъективно: не выяснялись обстоятельства, не было события правонарушения. Автомобилем обвиняемый не управлял, в протоколе нет его подписи.

По словам юриста Кирилла Муратова, на практике действительно встречаются случаи, когда объяснить и тем более доказать в суде первой инстанции, что события и обстоя­тельства, на которые указывают должностные лица, в интерпретируемом ими виде не соответствуют действительности, тем более когда документы якобы составлены в отношении привлекаемого к административной ответственности лица. Нужно помнить, что все доказательства можно представить только в суде первой инстанции, в вышестоящих инстанциях это сделать практически невозможно, поэтому если пришла повестка о вызове в суд и вы не понимаете, в связи с каким событием, то сначала необходимо ознакомиться с делом (это происходит в суде, в котором рассматривается дело). После ознакомления необходимо подготовить позицию и собрать доказательства. В рамках рассматриваемого события необходимо собрать подтверждения того, что в указанный в документах период времени вы были в другом месте, например делали покупки при оплате картой, передвигались на автомобиле, были на отдыхе (лечении, свадьбе). Затем следует подготовить ходатайство и заблаговременно, до судебного заседания, сдать в канцелярию суда, чтобы было подтверждение того, что эти документы как минимум приобщались. В судебном процессе также необходимо делать акценты на несоответствие собранных доказательств с фактическими событиями.

Недоверие без причин

Юридическую грамотность проявил автолюбитель из Красноуральска Вячеслав Л., отсудив у МВД компенсацию морального вреда за то, что автоинспектор, несмотря на нулевые показатели алкотестера, настойчиво утверждал, что водитель пьян. Эту историю рассказала корреспондент «Российской газеты» в Свердловской области Светлана Добрынина.

Патруль ГИБДД остановил Вячеслава на трассе за то, что он был не пристегнут ремнем безопасности. Стали оформлять протокол, но затем автоинспектор решили проверить водителя и на трезвость - алкотестер высветил нулевые показатели. И эти данные автоинспектора почему-то не убедили, и он отправил водителя на служебной машине на медосвидетельствование. А личное авто Вячеслава отбуксировали за 25 километров на спецстоянку соседнего города Кушва. При этом в Красноуральске, родном городе Вячеслава, штрафстоянка тоже имеется, и не одна. Почему этот факт автоинспекторы проигнорировали, можно только догадываться.

Медицинская экспертиза снова подтвердила, что водитель трезв. Вячеслав решил подстраховаться и самостоятельно сдал кровь на анализ в другой больнице. Результат тот же: ни спирта, ни наркотических или психотропных веществ.

В итоге ГИБДД Красноуральска производство по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (вождение в нетрезвом виде) прекратила. Но водителю пришел счет на пять тысяч рублей за навязанную инспектором эвакуацию на штрафстоянку и хранение там автомобиля.

Уралец обратился в суд и потребовал взыскать с ОМВД «Красно­уральский» убытки за эвакуацию авто, а также компенсацию морального вреда в 30 тысяч рублей и расходы на услуги юриста. Полная сумма претензий составила 50 тысяч. Дело водитель выиграл, но полиция обжаловала приговор в областном суде. Вышестоящая инстанция решение оставила без изменений, лишь вдвое снизила сумму компенсации морального вреда, обязав МВД выплатить 35 тысяч рублей.

Егор ГОРОХОВ.