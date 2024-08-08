Добровольные пожарные дружины «Уралхима» в числе лучших
ОБЩЕСТВО
Команды филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» стали лучшими на соревнованиях среди добровольных пожарных дружин.
В этом году мероприятие приурочено к 375-летию пожарной охраны России. Организатором выступило Специальное управление ФПС №16 МЧС России. В состязании приняли участие представители особо важных и режимных организаций Кировской области: 23 добровольных пожарных дружины, 17 из которых — мужские, 6 — женские. Филиал «КЧХК» представляли 15 команд из 13 цехов.
Полоса препятствий состояла из четырех этапов: преодоление двухметрового забора и десятиметрового бума, эвакуация манекена пострадавшего в безопасную зону, устранение настоящего пожара с помощью покрывала и поражение мишени струей воды из пожарного крана.
У мужчин весь пьедестал заняли дружины «Уралхима»: первое место — команда цеха ремонта технологического оборудования, второе — цеха погрузки продукции, бронза досталась коллективу цеха по производству аммиачной селитры. Первое место среди женщин также завоевали представители филиала «КЧХК» — сборная производственной лаборатории и цеха автоматизации, механизации и систем. Тройку лидеров замкнули девушки из котельного цеха предприятия.
На торжественном награждении победителям вручили памятные кубки, всех призеров наградили медалями и дипломами.
Сергей Завьялов, руководитель направления по охране труда, промышленной безопасности, ГОиЧС филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:
Цель этих состязаний состоит в повышении готовности дружин к тушению возможных пожаров. С каждым годом растет количество команд-участниц. Если раньше это было мероприятие среди предприятий Кирово-Чепецка, то сейчас выходим на областной уровень. Особенно приятно, что представители филиала «КЧХК» ежегодно показывают хорошую подготовку.
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