Добро пожаловать на отдых! В Кировской области загородные лагеря проведут 102 смены

Фото: vk.com/kanikuli43

Наше вятское лето всегда переменчиво, не каждый сезон балует ясной, солнечной погодой. Но эту веселую и беззаботную пору особенно ждут с нетерпением школьники. А потому для детей (о них речь в этом материале) надо постараться, чтобы долгожданный отдых в летних оздоровительных лагерях стал не только безопасным, но и содержательным, интересным, полезным. Кстати, о первоначальном этапе организации досуга в нашем регионе «Вятский край» уже писал в мае.

На недавнем же заседании межведомственной комиссии в правительстве Кировской области, в котором приняли участие представители контрольно-надзорных органов и руководители загородных лагерей, как раз об этом и говорили.

21 день у реки

Как сообщили в Центре отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы», перед утверждением сроков смен они провели среди заинтересованных участников группы в соцсети «ВКонтакте» опрос о том, какая продолжительность смены наиболее комфортна для детей и родителей. 55,9 процента опрошенных определили 21 день.

Первый загородный лагерь - «Митино» - приступил к работе еще 27 мая. В течение первой недели июня в регионе открылись около 300 лагерей с дневным пребыванием, их количество с каждым днем увеличивается.

В чём особенность нынешнего лета? В лагерях отдыхают различные категории ребят, в том числе дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, больные сахарным диабетом, воспитанники школы-интерната для детей с нарушениями слуха, а также группа детей из Луганской Народной Республики.

Детские оздоровительные лагеря (ДОЛы) строят воспитательную работу в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ. В этом году организованно отдохнёт 66361 ребенок, около 40 тысяч проведут досуг в лагерях с дневным пребыванием, 25020 детей - в загородных лагерях и 1555 детей - в ДОЛах, организованных санаторно-курортными учреждениями.

Нынче загородные лагеря проведут 102 смены продолжительностью от 14 до 21 дня. Работа всех организаций отдыха и оздоровления детей построена в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Всё по интересам

С учетом отсутствия программы федерального кешбэка, которая позволяла снизить родительскую плату, предусмотрен ряд программ, по которым дети и подростки региона смогут получить бесплатную путевку на основе конкурсного отбора.

Так, на базе ДОЛ «Белочка» в рамках реализации программы «Вятка - территория возможностей» состоятся три смены для 900 детей.

На базе лагеря продолжится реализация военно-исторической смены «Страна героев» для трехсот ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это тоже один из значимых вопросов в организации отдыха. В лагерях центра «Вятские каникулы» отдохнут 3919 детей этой категории, в том числе 1593 ребенка из числа воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся под опекой и в приемных семьях.

- В рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодёжи («Молодёжь России») здесь создали уникальную площадку для работы с детьми и молодёжью с современным, высокооснащённым, технологичным пространством. Проработан дизайн-проект помещений, выполнены ремонтные работы и приобретено современное оборудование. На эти цели Кировская область получила более 69 миллионов рублей из федерального бюджета, - рассказали в центре «Вятские каникулы».

С «Движением первых» - творчество и фантазия

Одна из профильных смен пройдет вместе с Российским движением детей и молодёжи (РДДМ) «Движение первых». Ее план, по сообщению организаторов, весьма разнообразен и насыщен. Участников ждут встречи по обмену опытом с экспертами, общественными деятелями, тренинги, интерактивные сессии, мастер-классы.

А еще в ходе реализации программы наиболее активные воспитанники защитят социальные проекты, реализуют лучшие волонтёрские практики и инициативы. Участниками смен станут более 1200 активных, творческих, заинтересованных в развитии родного региона ребят.

Директор Центра отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы» Татьяна Рязанова заметила, что открытие отделения поможет реализовать инициативы детей - участников движения в рамках летней кампании 2023 года.

Первым мероприятием, которое провело первичное отделение РДДМ на базе «Вятских каникул», стал показ фильма в рамках областного проекта - цикла кинопоказов для вожатых «Кино со смыслом». В каждой летней смене в лагерях центра пройдут мероприятия от «Движения первых». Особый акцент сделают на патрио­тическом направлении.

Причем РДДМ «Движение первых» в организации летнего досуга и отдыха детей и подростков участвует впервые. 24 июня состоится «Фестиваль первых» - игра-путешествие по направлениям Российского движения детей и молодежи.

Кроме того, региональное отделение РДДМ проведет фестиваль дворовых игр: в течение летних месяцев активисты первичных отделений проведут игры со сверстниками на свежем воздухе. А в сентябре все соберутся на большой фестиваль дворовых игр, на котором выявят самые активные команды.

Гости из ЛНР

Летом на отдых в региональные загородные лагеря направят 1200 детей участников СВО. В многофункциональных центрах уже зарегистрировано около 750 заявок от родителей. Приём их проводится до 30 июня.

Кировские оздоровительные структуры планируют принять на отдых и детей из новых регионов России. Ребята не только отдохнут, но и познакомятся с традициями и культурой нашей страны. Напомним, Кировская область участвует во всероссийском благотворительном проекте «Добро пожаловать».

С 1 по 16 июня в детском лагере имени Ю.А. Гагарина, расположенном в Слободском районе, отдохнули четырнадцать подростков из Луганской Народной Республики. Это одаренные дети, из семей военнослужащих и из многодетных семей.

Как сообщили в министерстве внутренней политики Кировской области, при поддержке правительства региона для детей провели ознакомительные экскурсии по городу Кирову.

Недавно юные гости из ЛНР посетили Детский космический центр им В.П. Савиных. Сотрудники музея провели для подростков обзорную экскурсию, познакомили их с историей освоения космического пространства, с этапами космического полёта, с ракетами и космическими станциями, с современными спутниками и с жизнью космонавтов на Международной космической станции.

Здоровье поправят

Не остались без внимания дети с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с Кировским региональным диабетическим общественным движением «ДиаСодружество» организован отдых для 43 человек в лагере «Весна» центра «Вятские каникулы».

А 20 детей с нарушением слуха - воспитанников школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья города Кирова - отдыхают в лагере «Орленок». Как пишут их родители в социальных сетях, ребята ощущают себя очень комфортно.

Мы уже не раз писали о необходимости присутствия в детских оздоровительных лагерях специалистов-психологов. В этом году к работе в ДОЛах привлекли практикующих педагогов и психологов.

Кировчане, как и все российские граждане, всегда откликаются на чужую беду. Корреспонденту «Вятского края» рассказали, что наши лагеря готовы принять делегацию в составе 18 человек из Белгородской области.

Кроме того, по информации министерства образования Кировской области, в августе 2023 года 150 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируется отправить в оздоровительный лагерь на побережье Черного моря.

Две воспитанницы школы-интерната для детей-сирот из города Сосновка Вятскополянского района и школы-интерната № 1 города Кирова отдыхают во Всероссийском детском центре «Орленок».

А. ВЯТКИН.