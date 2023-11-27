До труб руки не дошли. Проект «Чистая вода» в Кировской области провален

Областное правительство любит преподносить нам радостные новости о своих достижениях. А вот о своих провалах говорить не любит. Удивительного в этом нет. Но одно дело, когда недоработки чиновников носят частный характер, совсем другое - когда они касаются чувствительных для всех жителей региона сфер и являются системными.

Так, например, сегодня обстоят дела с реализацией регионального проекта «Чистая вода». На последнем заседании промышленного комитета Законодательного собрания Кировской области о ней депутатам рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Климентовский. И доклад этот, честно говоря, получился совсем не радужным (хотя пресс-служба областного правительства и постаралась подсластить пилюлю).

Со скромным результатом

Региональный проект «Чистая вода» (входит в федеральный нацпроект «Экология») был принят в 2019 году и рассчитан на пять лет, то есть до 2024 года. Он предполагает повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий. Общее финансирование всех мероприятий составляет, согласно плану, почти полтора миллиарда рублей. Львиная доля этой суммы приходилась на федеральные вливания.

Руководство реализацией проекта осуществляет министерство энергетики и ЖКХ Кировской области во главе с министром Климентовским. Контроль за работами в рамках проекта на регулярной основе ведётся депутатским корпусом Законодательного собрания Кировской области.

На прошлой неделе региональные депутаты в очередной раз заслушали доклад министра. В своем отчете Владимир Климентовский сказал, что в прошлом году была начата реконструкция пяти объектов водоснабжения в Вятских Полянах, Омутнинске, Советске, Котельниче и в двух населенных пунктах Малмыжского района. Суммарно за два года на эти объекты из федерального бюджета было выделено 713 млн рублей.

Раньше срока, по словам министра, удалось завершить модернизацию системы водоснабжения в Котельниче, высокую степень готовности имеют объекты Малмыжского района. Завершено строительство источников водоснабжения в городе Котельниче и в селе Среднеивкино Верхошижемского района. В последнем работы начались еще в 2019 году. Ввод его в эксплуатацию запланирован на конец ноября.

Реконструкция же объектов в Вятских Полянах, Советске и Омутнинске продолжится в следующем году.

До конца этого года, как заметил Климентовский, планируется заключить муниципальный контракт на реконструкцию системы водоснабжения в поселке Ганино города Кирова. Согласно плану, объект будет сдан в октябре 2024 года.

- На следующий год предусмотрено 338 миллионов рублей, - сказал чиновник. - Они будут направлены на существующие объекты. К концу 2024 года доля городского населения, обеспеченная питьевой водой надлежащего качества, составит 96,2 процента (целевой показатель составляет 99 процентов. - Ред.).

Он также добавил, что в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для строительства и реконструкции еще семи объектов водоснабжения.

По словам министра, вопрос продолжения и завершения некоторых работ остается неопределенным, так как сроки их выходят за рамки 2024 года. Что будет через год, не знает никто - ни в Москве, в федеральном министерстве, ни здесь, в Кирове. Пока все рассчитывают, что национальный проект продлят до 2030 года.

Главная причина отставания от установленных сроков, по версии Климентовского, - несвоевременная и некачественная подготовка проектной и проектно-сметной документации. В этом году из шести контрактов на подготовку проектно-сметной документации три пришлось расторгнуть, так как подрядчик не смог вовремя приступить к работе.

С отставанием на три года

Отчет Климентовского по этой теме можно считать пусть не блестящим, но хотя бы приемлемым только в одном случае - если не знать всей предыстории вопроса или иметь память «как у аквариумной рыбки».

К сожалению для областных чиновников и к счастью для всех остальных, Контрольно-счетная палата Кировской области (КСП) не страдает ни тем, ни другим недостатком, а потому на заседании комитета Заксобрания ее представитель напомнил Климентовскому, что хвастаться по этой части тому нечем. Более того, из года в год повторяются одни и те же ошибки, исправлять которые министерство энергетики и ЖКХ либо не спешит, либо не хочет, либо не может. И примером тому является неисполнение рекомендаций, данных чиновникам палатой по итогам контрольного мероприятия 2021 года.

- Успехами в осуществлении этого проекта даже не пахнет, - сообщил корреспонденту «Вятского края» аудитор КСП Евгений Сунцов. - Из 20 объектов, запланированных к реализации в пятилетний срок, сделано только два, ну, может быть, в этом году удастся доделать третий, в Малмыже. Возможно, в следующем, последнем для этого проекта году будет сделана система водоснабжения в Ганино (Киров). И всё. Проект заканчивается, а дальше - полнейшая неопределённость.

По версии КСП, корень зла кроется в качестве и в сроках подготовки проектной документации. И в этом аудиторы согласны с выводами чиновников. Но если первые никак не могут повлиять на исправление ситуации, то вторые обязаны это делать, однако не делают. И это наглядно видно по цифрам просрочки достижения конкретных результатов в реализации конкретных проектов.

Так, по данным КСП на 1 октября 2023 года, проекты «Реконструкция системы водоснабжения Нововятского района города Кирова» и «Реконструкция системы водоснабжения поселка Ганино города Кирова» осуществляются с просрочкой 727 дней (почти два года). Отставание в реализации проекта «Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города Кирова» составляет 760 дней, то есть более двух лет, в реконструкции систем водоснабжения Опаринского городского поселения и города Кирса Верхнекамского района - 922 дня и 970 дней соответственно (почти три года), в строительстве объекта питьевого водоснабжения г. Вятские Поляны - 446 дней (полтора года).

В связи с этими цифрами у любого, кто их видит, появляется закономерный вопрос: сколько же времени нужно чиновникам «на раскачку», на то, чтобы перейти от констатации фактов задержки исполнения проектов к принятию мер по их устранению?

Однако, судя по словам Климентовского, его подчиненные пока не готовы каким-либо образом исправлять ситуацию.

Потеряные миллионы

Губернатор Кировской области любит повторять, что ориентирует своих подчиненных на привлечение в регион федеральных средств. Казалось бы, ему и карты в руки: поощрять тех, кто делает это успешно, и пинать тех, кто с этим не справляется. Вот только в адрес Климентовского не прозвучало ни одного слова осуждения за «профуканные» миллионы рублей, которые могли бы поступить в область на ремонт или строительство водопроводных систем. Согласно данным проверки КСП, только за 2019 - 2021 годы не освоен ни один десяток миллио­нов рублей, которые выделяла Москва.

Только на строительстве объектов водоснабжения в Среднеивкино область потеряла свыше 40 миллионов рублей, истратив лишь 46 процентов федеральных субсидий. Более того, в силу затягивания сроков пуска объекта пришлось вложить в стройку дополнительно 33 миллиона рублей из областного бюджета.

В целом же в 2019 году бюджетные ассигнования, выделенные на проект «Чистая вода», не были освоены совсем, в 2020-м из 75 с лишним миллионов было израсходовано только 750 тысяч рублей, а в 2021-м при общем финансировании почти в 74 миллиона потрачено 18 с небольшим хвостиком миллионов.

И, как говорят в КСП, за последние два года ситуация не изменилась совсем. Бюджетная эффективность работы министерства энергетики и ЖКХ, как говорится, налицо.

Где же громкие отставки? Где постановка задач на повышение результатов работы и исправление ошибок? Их нет. Более того, складывается мнение, что их и не будет.

Иван ТРОФИМОВ.