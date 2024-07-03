До и после юбилея

Июнь - не только первый месяц лета. Это еще месяц проведения Дня города, который в этом году был юбилейным, 650-м. Естественно, что многие события культурной жизни области в июне связаны с празднованием этой юбилейной даты. Но подготовка и проведение торжеств в областной столице не отменили и других мероприятий, связанных с культурной жизнью региона.

Вятский взгляд на Пушкина

Учащийся Вятской православной гимназии девятилетний Коля Потапов вошел в число победителей всероссийского конкурса детского творчества «Сказки Пушкина». Конкурс, приуроченный к 225-летию со дня рождения поэта, проводил Государственный Русский музей.

На отборочный тур конкурса было заявлено более семи тысяч работ из 500 городов России. Кировский школьник вошёл в число 220 финалистов конкурса с композицией дымковской игрушки по сказке А.С. Пушкина о царе Салтане. Как рассказал сам победитель, он три года занимается лепкой из глины у мастерицы дымковской игрушки Анны Корчемкиной. Сейчас работа мальчика представлена на отчетной выставке конкурса в Михайловском замке Русского музея.

Выставочный проект будет открыт до 26 июля.

Модельных библиотек прибыло

В Кировской области продолжается реализация нацпроекта «Культура». Месяц назад в детскую библиотеку поселка Афанасьево, которая модернизируется в этом году, поступили новое оборудование и мебель.

- Сейчас активно идёт сборка и расстановка мебели. Необходимо всё проверить в тестовом режиме, - рассказала глава Афанасьевского муниципального округа Елена Белёва.

Отметим, библиотека в Афанасьево станет 26-й по счёту модельной библиотекой, созданной в регионе в рамках нацпроекта «Культура».

Районы приобщаются к классике

В начале июня состоялось торжественное открытие виртуального концертного зала в Сосновской детской школе искусств Вятскополянского района. Появление его стало возможным благодаря национальному проекту «Культура».

В церемонии открытия приняли участие педагоги и учащиеся музыкальной школы, педагоги-ветераны, представители органов местного самоуправления. В рамках нацпроекта приобретены телевизор, моноблок, 12-канальный микшерный пульт и другое оборудование, которое позволяет бесперебойно принимать и транслировать изображение и обеспечивать максимально качественный звук.

Виртуальные концертные залы дают возможность смотреть в высоком разрешении концерты известных российских коллективов и солистов как в режиме прямых трансляций, так и в записи. Например, на открытии зала в Сосновской детской школе искусств зрители смогли услышать увертюру к кинофильму «Дети капитана Гранта» в исполнении государственной академической симфонической капеллы России.

В прошлом году такой концертный зал появился на базе Вятскополянской центральной библиотеки. Сейчас виртуальные концертные залы работают в Кирове, Белой Холунице, Кирсе, Зуевке, Слободском и Омутнинске.

В июне такие виртуальные залы появились также в библиотечно-информационном центре Лузской районной библиотеки имени В.А. Меньшикова и в Уржумском музейно-выставочном центре.

Отмечен Президентом РФ

Указом Президента РФ председатель Высшего творческого совета Союза писателей России - уроженец Кировской области Владимир Крупин - награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Ежегодно в Кировской области проходят Крупинские чтения. В Год семьи Крупинские чтения были посвящены теме «Родительский дом - начало начал».

В год 650-летия нашего областного центра писатель Владимир Крупин лично поздравил кировчан с юбилеем и вручил награды в номинации «Книга-событие» в рамках премии «Вятская книга года».

Владимир Крупин родился 7 сентября 1941 года в селе Кильмезь Кировской области в крестьянской семье. Крупин стал известен в 1974 году благодаря первому сборнику рассказов «Зёрна», в которых простым языком говорится о нелёгкой судьбе жителей вятского села. Владимир Крупин является лауреатом множества литературных премий. В 2016 году писателю присвоено звание «Почётный гражданин Кировской области».

Сохраняя историю

20 июня, в преддверии Дня памяти и скорби - дня начала Великой Отечественной войны, в кировском Музее воинской славы открылась выставка «Вставай, страна огромная!» (0+).

Среди солдат и офицеров, принявших на себя первый удар врага, защищая в 1941 году Брестскую крепость, были и свыше 40 кировчан. большинство из них погибли, некоторым пришлось пройти через нацистские лагеря.

На выставке показаны фотографии участников героической обороны Брестской крепости, образцы стрелкового оружия, находившегося на вооружении Красной армии, масштабные фигуры в форме советских бойцов. В экспозиции также можно увидеть две гильзы с землёй Брестской крепости-героя. Одна из них передана в музей в 1969 году участником её защиты, вторая получена недавно от друзей из Республики Беларусь и наполнена священной землёй с мест ожесточённых боёв и бессмертных подвигов, совершённых защитниками Брестской крепости.

Отдельный раздел выставки посвящён последним мирным дням июня 1941 года и начавшейся с 23 июня всеобщей мобилизации. Посетители увидят фотографии учащихся выпуска 1941 года, выпускное платье девушки тех лет, фотографии митинга в городе Кирове после начала войны, вещевой мешок, с которым новобранцы отправлялись на фронт.

В годы войны в Вооруженных силах СССР находилось свыше 600 тысяч кировчан, 258 тысяч отдали свои жизни в борьбе с врагами.

Обзор подготовил Сергей СМОЛИН.

Фото предоставлены министерством культуры Кировской области.