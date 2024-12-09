Дноуглубление. Очередная попытка вернуть судоходство на Вятке

В конце ноября глава региона сделал очередное громкое заявление: в 2025 году начнутся очередные дно­углубительные работы на Вятке. Река вновь станет транспортной артерией.

Тем самым добавив к статусам «Новогодняя столица», «Ворота русского севера», «Столица рассветов» новый - «Вятка фантазийная». Потому как за дноуглубление обмелевшей почти 30 лет назад реки не брался только ленивый, однако все инициативы неизменно рушились, разбившись о смету.

Возрождение, которое так и не состоялось

В 2018 году, продумывая проекты к 650-летию Кирова, в правительстве региона рапортовали: река Вятка снова станет судоходной. Обещания тогда звучали вдохновляюще. Планировалось провести масштабные дноуглубительные работы, чтобы решить проблему обмеления реки и предотвратить подтопление района Вересники. Предполагалось, что извлечённый грунт будет использован для укрепления берегов или строительства дамб. Всё выглядело перспективно и многообещающе.

Одним из ключевых моментов проекта было привлечение частных инвесторов. Партнёрство государства и бизнеса должно было обеспечить финансирование необходимых работ и ускорить процесс возрождения судоходства. Однако, как часто бывает, на практике всё оказалось сложнее, чем в теории. Заранее приступить к делу не удалось, поэтому Киров в подарок на юбилей не получил судоходной Вятки.

Природа против амбиций

Решительно подхватил проект, доставшийся от предыдущей власти, прибывший на вятскую землю в 2022 году новый губернатор. Он поставил задачу срочно начать работы и постепенно повышать судоходность реки, приоритетно развивая судоходство.

Осенью 2022 года в Котельниче начались работы по дноуглублению. Согласно плану, за пять лет предполагалось повысить классификацию речного пути с шестой до третьей категории. Это позволило бы судам беспрепятственно курсировать по реке, открыв новые возможности для грузоперевозок и туризма.

Несмотря на предупреждения специалистов о том, что Вятка пока не подходит для регулярного грузового передвижения, власти решили рискнуть. Результат оказался предсказуемым: весной 2023 года жители Котельнича стали свидетелями комичного, но печального события. Третья по счёту баржа, гружённая чимбулатским щебнем, застряла посреди реки, став символом провала попыток вернуть былую славу вятской навигации.

Местные жители отреагировали на происшествие с иронией, но в их смехе слышались нотки разочарования. Ведь все понимали, что обстоятельства могли сложиться иначе, если бы изначально прислушались к мнению профессионалов.

Историческая справка

Почти 35 лет минуло с тех пор, как река Вятка была для области мощной транспортной артерией. Пассажиропоток и объёмы грузоперевозок на ней зачастую превышали дорожный трафик. «Освоили» реку к началу XX века. Тогда Вятка была одной из десяти самых крупных рек европейской части Российской империи. На её берегах стояли мощные промышленные предприятия, в том числе судостроительные, по ней ходили баржи и пароходы. К 1990­м судоходство на Вятке развилось так: ежегодно по реке перевозили до десяти миллионов тонн грузов, а пассажиропоток составлял порядка полутора миллионов человек. С распадом СССР и последующим кризисом судоходство пришло в упадок, как итог ­ река засорилась и обмельчала. Возобновить судоходство брались при разных губернаторах, но пока никому это не удалось.

Экономические потери

Неудачная попытка возродить судоходство привела к серьёзным экономическим последствиям. Строителям и дорожникам, купившим щебень на Чимбулатском карьере, пришлось искать альтернативные способы доставки груза. Перегрузка на небольшие лодки и моторки значительно увеличила затраты, что негативно отразилось на стоимости строительных проектов.

Этот инцидент стал наглядным примером того, как пренебрежение природными условиями и профессиональными рекомендациями может обернуться большими проблемами. Важно помнить, что даже самые амбициозные планы должны основываться на реальной оценке возможностей и ресурсов. В целом эта ситуация подвела итог всем усилиям по восстановлению судоходства на Вятке. Но только в 2023 году.

Возможно, вместо того чтобы пытаться восстановить то, что природа сама отвергает, стоило бы сосредоточиться на других инфраструктурных проектах, способных реально улучшить жизнь жителей Кировской области.

Новая страница в истории Вятки?

Похоже, вопрос «судоходства на Вятке» выстреливает, как палка, раз в год! Под конец 2024 года, несмотря на предыдущую череду неудачных попыток, власти вновь взялись за дело.

Теперь на повестке дня, кроме продолжения дноуглубительных работ, ещё и развитие судоремонтной базы. 25 ноября губернатор провёл совещание, на котором было принято решение приступить к работам лишь в 2025 году. Почему именно такой срок? Вероятно, после предыдущих фиаско решили подойти к вопросу более основательно, тщательно подготовив почву для будущих успехов.

Киров - столица ворот

Проект предполагает, что работы по углублению дна начнутся сначала в нижнем течении реки, от Татарстана до Вятских Полян. Это должно превратить город Вятские Поляны в своеобразные «южные ворота» региона («северные» уже стоят в Кирове, на Спасской площади. - ред.), куда смогут заходить пассажирские и грузовые суда, включая крупные туристические лайнеры. Ну а что? Может, это новый вид туризма? Пассажиры смогут любоваться живописными берегами Вятки, наслаждаясь видами заросших камышей и старых мостиков. А если повезёт, то даже встретят бобра.

Затем работы продолжатся в среднем и верхнем течении Вятки. В 2026 году дело дойдёт и до Кирова. Также стало известно, что Росморречфлот заинтересован в развитии судоремонтной базы на Вятке. Соколов поручил провести с ними переговоры по вовлечению в эту работу и других судостроительных предприятий региона, в том числе в Нолинском и Вятскополянском районах.

25 ноября заместитель председателя правительства Алексей Жердев сообщил, что Вятка уже готова принять пассажирские теплоходы из Камы. Правда, остаётся открытым вопрос: кто эти смельчаки, готовые отправиться в круиз по Вятке?

Очередных планов громадьё от правительства области, как всегда, завораживающе, но не менее интересно звучит то, что по поводу идеи судоходства думают в Вятских Полянах: «Сегодня стал случайным свидетелем разговора двух женщин. Одна жаловалась на больное колено, вторая сказала, что ей надо делать операцию. Первая отвечает: «Записали в Кирове на август 2026 года». Извинился, что услышал разговор и уточнил, наверное, на 2025 год. Нет, отвечает, именно на 2026-й. А сам я месяц назад после приёма у врача, по направлению пошёл записываться в регистратуру ЦРБ на УЗИ. Сразу сказали: «Очередь шесть месяцев. Будете ждать?» Лучше спросили бы - будете жить? Какие теплоходы, если нормального освещения в городе нет, рейсы автобусов постоянно отменяются. До пароходов ли жителям города и района?» - написал в городском паблике Николай Афанасьев.

Л. СЕМЁНОВА.

Фото: министерство транспорта Кировской области.