Для ветеранов - зелёный свет

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Президент России Владимир Путин принял решение о повышении выплат за повлёкшие инвалидность тяжёлые ранения, полученные военнослужащими во время проведения СВО, с трёх миллионов рублей, как это было раньше, до четырёх миллионов рублей.

13 ноября Владимир Путин подписал указ, согласно которому кабмин утвердил размеры единовременных выплат участникам СВО при получении ранения в зависимости от степени его тяжести. Военным, получившим тяжёлые увечья и травмы, будет полагаться три миллиона рублей, лёгкие ранения - один миллион рублей, а в случае иных лёгких травм - сто тысяч рублей. 14 ноября вторым указом президент увеличил размер выплаты участникам СВО при получении ранения, повлекшего инвалидность, до четырёх миллионов рублей.

Как сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва, этот порядок выплат распространится на всех военнослужащих, получивших инвалидность со дня начала специальной военной операции, то есть с 24 февраля 2022 года.

«Это решение, как определил Президент, будет реализовываться через фонд «Защитники Отечества». Всем военнослужащим, получившим инвалидность в результате ранения в ходе специальной военной операции, будет дополнительно выплачен один миллион рублей», - отметила замминистра.

Как в России организована медицинская помощь и реабилитация участников СВО, в интервью порталу «Объясняем.рф» рассказал заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» по медицинскому блоку Сергей ВЫЛЕГЖАНИН.

- Сергей Валентинович, расскажите, пожалуйста, какое медицинское сопровождение получают ветераны СВО. Где они могут обследоваться и лечиться?

- Одна из важнейших задач нашего фонда - максимально возможное восстановление здоровья ветеранов специальной военной операции. Для того чтобы это было быстро, комфортно, а также на высочайшем уровне, в каждом регионе России мы выбрали самые лучшие организации по различным профилям. Это так называемые якорные организации: лучшая по кардиологическому профилю, хирургическому, по медицинской реабилитации.

Однако на этом мы не остановились. Если ветерану СВО требуется помощь ещё более высокого уровня, для него открыты двери во все федеральные клиники: подведомственные организации Минздрава России, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

- Как в них попасть?

- Достаточно обратиться в филиал нашего фонда «Защитники Отечества». В каждом из них есть заместитель руководителя по медицинскому сопровождению, а все социальные координаторы знают список якорных организаций. Мы организуем всё во взаимодействии с медучреждениями или через Минздрав РФ.

Исходим из того, что помощь нужна здесь и сейчас, без длительного ожидания. Центральный аппарат фонда и филиалы в регионах организовали медицинскую помощь нашим ветеранам СВО и членам семей героев, уже около 50 тысяч раз.

- И ветерану не нужно ни за что платить? Фонд сам всё организует и направит его в необходимое учреждение, лучшее по профилю?

- Безусловно. Мы пользуемся всеми инструментами российской системы здравоохранения. Наша задача - провести ветеранов СВО по самым лучшим клиникам, лучшим специалистам в максимально короткие сроки.

Повторюсь, достаточно лишь обратиться в любой из филиалов, далее мы уже подключаем контакты на региональном или федеральном уровне. Для ветеранов СВО у нас везде горит зелёный свет. Это большая государственная задача.

Кроме того, по действующему законодательству ветераны боевых действий у нас имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи.

- Фонд сопровождает каждого ветерана на протяжении всего процесса - от обследования и, возможно, до длительной медицинской реабилитации?

- Основная задача медицинского направления работы фонда - полностью узнать о состоянии здоровья ветерана и составить карту его медицинского сопровождения. Они очень разные: кому-то необходима операция, другого нужно направить на реабилитацию по тому или иному профилю - они тоже бывают различными в зависимости от заболевания или травмы.

Особое значение имеет медицинская реабилитация наших героев, которые имеют повреждения опорно-двигательного аппарата, ампутацию. В каждом субъекте есть клиники, которые оказывают такую помощь. Однако иногда требуется реабилитация крайне высокого уровня в сочетании с медицинской помощью по другим сопутствующим заболеваниям. Тогда мы задействуем уникальные федеральные учреждения: например, Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии в Подмосковье. Его специалисты берутся за случаи с крайне тяжёлыми повреждениями головного и спинного мозга, там работают большие междисциплинарные бригады нейрохирургов, психологов, реабилитологов. Результаты, которые мы видим, по-настоящему впечатляют. Врачи возвращают многих героев к нормальной жизни.

- А как проходит диспансеризация ветеранов СВО?

- Ещё в самом начале своей работы фонд предложил проводить диспансеризацию ветеранов по своему протоколу. В нём задействованы все узкие специалисты: травматолог, уролог, психолог, невролог и так далее. В отличие от гражданской системы здравоохранения, мы предоставляем эти консультации не только по жалобам: человек обратился в медучреждение - и его направили к конкретному специалисту.

Мы организовали диспансеризацию за один день, и только в ведущих организациях. Выбрали лучшие медицинские учреждения, в которых есть необходимый пул специалистов. И обеспечиваем наших ветеранов СВО транспортом, чтобы ребятам из отдалённых муниципалитетов было удобно приехать и централизованно пройти всех врачей за один день.

- Насколько важна диспансеризация для ветеранов СВО?

- Мы находим довольного много вопросов по здоровью у наших ветеранов. Часто наши герои - молодые ребята, которые к каким-то не угрожающим жизни вещам относятся довольно спокойно. Однако лучше выявить проблему раньше, чтобы решить её здесь и сейчас.

- Фонд также запустил целую серию скринингов. Каковы первые результаты?

- Приведу один пример. Очень важным для нас стал аудиологический скрининг: совместно с ФМБА России ведущие специалисты-сурдологи обследуют наших ребят на предмет повреждений органов слуха. Обследовав первые 400 человек, мы увидели, что 50 из них нуждаются в высокотехнологичных операциях, а 110 - в слухопротезировании. На СВО повреждения органов слуха встречаются довольно часто.

- Как пройти диспансеризацию или записаться на скрининг?

- Всё так же. Достаточно лишь обратиться в филиал по месту жительства, мы всё организуем. Кроме того, мы очень активно предлагаем всем нашим героям пройти диспансеризацию и обследования.

Пользуясь случаем, я бы хотел обратиться к ветеранам СВО. Мы уже всё организовали - вы можете пройти полный спектр обследований в ведущих организациях в удобное для вас время. Не отказывайтесь. Это позволит нам выстроить индивидуальную программу медицинского сопровождения, максимально полную и эффективную.

- Как в фонде организована паллиативная помощь ветеранам СВО?

- Мы имеем полную информацию от Минобороны и Минздрава по каждому участнику СВО, который нуждается в паллиативной помощи. Эту помощь мы оказываем проактивно. Сами выходим на стационары, организуем социальное сопровождение. Наша задача: если есть такая возможность, организовать паллиативную помощь на дому.

Тогда мы в сотрудничестве с коллегами адаптируем помещение, помогаем получить все необходимые средства технической реабилитации, обучаем родственников уходу, предоставляем сиделку. Для этого есть все необходимые средства.

- Здесь также работает комплексный подход: все работают сообща, чтобы обеспечить ветерана всем необходимым?

- Безусловно. Как только участник СВО увольняется с военной службы по причине своего тяжёлого состояния, выходит из контура Минобороны России, включается наш фонд и субъект Российской Федерации.

Мы берём его на сопровождение, оказываем все виды помощи в стационаре, помогаем родственникам. Мы знаем каждого участника СВО, который нуждается в паллиативной помощи, подключаем все министерства и ведомства для того, чтобы он был обеспечен всем необходимым. Конечно, в режиме «одного окна».

Подготовлено по материалам портала «Объясняем.рф».