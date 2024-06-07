Для сотрудников филиала «КЧХК» открылся обновленный здравпункт

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» открылся обновленный здравпункт для сотрудников.

Это второе специализированное помещении на территории предприятия. В новом пространстве сделан свежий ремонт, завезено необходимое современное оборудование, мебель. Организованы кабинеты для приема врачей, процедурный и физиокабинет.

Медицинские услуги предоставляются работникам бесплатно в рамках договора добровольного медицинского страхования. Сотрудники могут сдать кровь, сделать укол, пройти физиотерапевтические процедуры. В дальнейшем будут организованы выездные консультации узких специалистов, проведение обследований, а также прием терапевта.

Елена Перминова, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Это знаковое событие для нашего филиала. Мы стремимся, чтобы наши сотрудники были здоровы. От этого напрямую зависит стабильная работа предприятия. Обновление здравпункта открыло новые возможности: не покидая территорию предприятия, сотрудники могут получить необходимую медицинскую помощь и консультацию специалистов.

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