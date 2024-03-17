Для «Родины» закончился очередной сезон

Итог матча из последнего тура чемпионата страны «Кузбасс» (Кемерово) - «Родина» (Киров) - 12:4 (9:0).

К окончательному виду на этом этапе соревнований пришла как личная, так и командная статистика. Скажем, наибольшее число штрафного времени в нынешнем регулярном чемпионате - у защитника «Родины» Григория Кулдышева: 290 минут. В пятерке самых недисциплинированных игроков со 160 штрафными минутами - и его товарищ по команде Денис Хрустов. У кировской команды самое большое в чемпионате количество пропущенных мячей - по этому показателю «Родина» превзошла все клубы, участвовавшие в данном турнире, за последние, например, 15 сезонов.

А теперь о хорошем. Команда под руководством Игоря Коноплева и Вячеслава Бронникова одержала в нынешнем чемпионате страны семь побед. В последнее время больше их (восемь) было только восемь лет назад. «Родина» нынче набрала 22 очка (плюс 20 очков к результату предыдущего сезона). И снова самый близкий позитивный пример для сравнения - из сезона-2015/2016. Тогда по итогам «регулярки» у кировчан было 29 очков. Сегодня у нашей команды 11-е место в чемпионате (хотя в напутствиях команде от «старших товарищей» задолго до его начала речь шла о 10-м). Тем не менее так высоко за восемь последних сезонов «Родина» ещё не поднималась.

Что же было восемь лет назад? Тогда, в сезоне-2015/2016, заняв восьмое место на предварительном этапе, кировская команда в четвёртый раз подряд (и на сегодня - в последний) завоевала путёвку в плей-офф чемпионата страны. В ту пору за неё ещё выступал легендарный Сергей Обухов (для него это был предпоследний сезон в родном клубе), из сегодняшних игроков «Родины» - Олег Пивоваров и Максим Шакиров. А дальше у «Родины» уже была жизнь без плей-офф.

Сегодня и завтра мечтать о «Родине» в плей-офф, наверное, ещё рано, но почему хотя бы не говорить о реальности такой задачи в обозримом будущем - ведь от нынешнего 11-го места до восьмого всё же ближе, чем от 14-го.

А у восьми лучших по итогам «регулярки» команд сезон продолжается - идут игры плей-офф. За звание чемпиона страны.

Лучшие бомбардиры турнира:

1. Евгений Дергаев («Водник») ­ 64 забитых мяча.

2. Алмаз Миргазов («Динамо») ­ 54.

3. Владимир Каланчин («СКА­Нефтяник») ­ 50.

Лидеры по этому показателю в «Родине»:

1. Рамиль Ибрагимов ­ 23 мяча.

2. Кирилл Кулаев ­ 17.

3. Олег Пивоваров ­ 11.

Е. МАХОВ.