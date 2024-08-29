Для кирово-чепецких спортивных школ закуплено новое оборудование

В две спортивные школы Кирово-Чепецка передано новое оборудование — два снегохода для содержания лыжных трасс города. Приобретение стало возможным благодаря инициативе депутата Законодательного собрания, сотрудника филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» Александра Иванишина.

По его предложению средства поступили из областного фонда поддержки инициатив населения, которые реализуются при поддержке губернатора Кировской области.

Снегоходы «Буран» переданы в спортивную школу №1 и спортивную школу «Олимпия» для содержания лыжной базы «Карпаты» и городских лыжных трасс (от городского парка до лыжно-биатлонного комплекса «Перекоп»).

Александр Иванишин, депутат Законодательного собрания Кировской области, главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Фонд позволяет нам точечно решать задачи в разных сферах жизни своего избирательного округа. В прошлом году нам удалось помочь в приобретении аппаратуры для музыкальной школы. В этот раз выбрали спортивное направление. В нашем городе множество любителей лыжного спорта, и, уверен, приобретенные снегоходы для подготовки трасс помогут в развитии этого направления.

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