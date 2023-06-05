Для детей сотрудников филиала «КЧХК» начался сезон отдыха в летнем лагере «Юность»

Стартовала первая смена детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) «Юность», который работает на базе санатория-профилактория «Перекоп». Дети сотрудников филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» отправились на отдых.

Накануне отъезда состоялось организационное собрание для родителей, где педагогический состав, руководство лагеря и санатория-профилактория «Перекоп» ответили на все интересующие вопросы.

Территория лагеря подготовлена к заездам детей. Здесь проведена дополнительная акарицидная обработка от клещей. Действует пропускной режим и строгие правила посещения. Пятиразовое питание в лагере отвечает рассчитанным нормам. В корпусах всегда комфортная температура благодаря автономной системе отопления. Есть возможность пройти курс оздоровительных процедур, направленных на общее оздоровление и укрепление иммунитета: галотерапия (соляная пещера), физиотерапия, массаж, ингаляции, ванны, кислородный коктейль и другие.

Педагогический состав лагеря подготовил множество мероприятий, направленных на развитие коммуникативных, творческих и организаторских способностей детей. У каждой смены в «Юности» будет своя тематика.

В ДОЛ «Юность» в этом году будет четыре смены. В течение лета лагерь планирует принять около 500 детей сотрудников предприятия.

Филиал «КЧХК» и профсоюзная организация традиционно оплачивают часть стоимости путевки в «Юность» для детей сотрудников завода.