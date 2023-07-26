Директор филиала «КЧХК» награжден медалью МЧС

Директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» Юрий Шульга награжден медалью МЧС России «За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности особо важных государственных объектов» за многолетнюю и плодотворную деятельность в деле предупреждения и тушения пожаров на особо важных государственных объектах.

Награждение состоялось во время совещания «Обеспечение пожарной безопасности режимных организаций» под руководством заместителя начальника Главного управления пожарной охраны — начальника Специального управления МЧС России, генерал-майора Владимира Дежкина. В числе гостей мероприятия — руководители режимных предприятий, глава администрации ЗАТО Первомайский Кировской области, представитель 8-й ракетной Мелитопольской Краснознаменной дивизии ракетных войск стратегического назначения.

Кроме того, начальник управления по связям с общественностью филиала «КЧХК», депутат Законодательного собрания Кировской области Елена Александрова награждена медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела» за активное участие в пропаганде мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, освещении деятельности МЧС России в средствах массовой информации.