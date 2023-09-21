«Динамо» не стоит заплаченных денег. Кировская команда опять проиграла.

9 сентября кировское «Динамо» проиграло молодёжке московского «Динамо» со счётом 1:2 (2:0) в матче очередного тура Leon­Первенства по футболу среди команд второй лиги (дивизион «Б») в группе 2.

Гол, забитый на 70­й минуте лучшим снайпером кировчан Ильёй Юрченко, помог ему закрепиться с восемью забитыми с игры мячами на первом месте в списке бомбардиров группы, но вернуть реальную интригу в матч уже не успел.

На пресс­конференции главный тренер «Динамо Киров» Виктор Булатов прокомментировал матч. По его словам, некий спад есть, однако команда «гораздо лучше выглядела по сравнению с кубковой игрой с 2Drots». Помимо этого, тренер похвалил команду: «Я считаю, что у нас и сегодня были проблески игры, уже есть и рисунок, и стиль, это радует».

По итогам восьми туров кировчане с пятнадцатью очками располагаются на четвёртом месте турнирной таблицы, отставая от идущего третьим «Иркутска» на два очка, но имея при этом отложенную игру с «Электроном» из Великого Новгорода в запасе.

Вспоминая про цену игроков новой кировской команды, болельщики ожидали от «Динамо» совсем других результатов. Напомним, ФК «Динамо Киров» сразу вышел на шестое место по трансферной стоимости клубов второго дивизиона, согласно информации сервиса transfermarkt. По опубликованным данным, за то, чтобы футболисты играли в «Динамо Киров», заплачено один миллион 725 тыс. евро, что составляет более 180 миллионов рублей.

Никита Андреев из ФК «Торпедо­Владимир», родился в Березниках, ­ €100000;

Аркадий Симанов из ФК «Зенит­Ижевск», родился в Ижевске, ­ €125000;

Артём Коржунов из ФК «Форте Таганрог», родился в Благовещенске, - €125000;

Александр Галимов из ФК «Урал­2», родился в Екатеринбурге,- €50000;

Мурад Омаров из ФК «Торпедо­Владимир», родился в Махачкале, - €200000;

Григорий Кеваев из ФК «Нефтехимик», родился в Самаре, - €25000;

Руслан Мальцев из ФК «Сатурн Раменское», родился в Подольске, - €75000;

Илья Некрасов из ФК «Урал­2», родился в Екатеринбурге, ­ €125000;

Вадим Лазарев из ФК «Коломна», родился в Гуково, - €125000;

Алексей Горюшкин из ФК «Форте Таганрог», родился в Костроме, - €125000;

Александр Шмаров из ФК «Космос Долгопрудный», родился в Волоколамске, - €100000;

Егор Поздняков из ФК «Торпедо Миасс», родился в Уфе, - €150000;

Артём Пасько из ФК «Тюмень», родился в Актюбинске, - €125000;

Даниил Наговицын из ФК «Зенит­Ижевск», родился в Ижевске,- €200000.

Есть в команде и воспитанники кировского футбола. Это второй вратарь Иван Фалалеев, а также Максим Гребенев, перешедший из команды «Пересвет Домодедово».

Зарплата игроков, тренеров, операционные расходы на тренировки, выездные игры ­ тоже немалая сумма. Учитывая такие расходы, болельщики надеялись на хороший результат. Но эта многомиллионная команда проиграла любительской медийной команде 2Drots со счётом 0:2, а теперь продула и молодёжке московского «Динамо».

Следующую встречу «кировчане» проведут в воскресенье, 17 сентября, на домашнем стадионе ВятСШОР. Их соперником будет команда «Енисей­2» из Красноярска.

А. БРОДИН.