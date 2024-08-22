Деревянная игрушка мастера Трушкова

Малая Субботиха - окраина Кирова, заречная его часть. Несколько улиц, вдоль которых стоят одно- и лишь изредка двухэтажные дома. Речка Никулинка огибает половину поселка. Да еще свинокомплекс предприятия «Вятское Заречье», наполняющий окрестности специфическим ароматом.

Нет здесь потока машин с их шумом и выхлопными газами. Нет большого числа пешеходов, спешащих по своим делам. Тишина и покой.

Именно в таких уголках чаще всего можно встретить умельцев, которые удивляют тебя своими искусными поделками, чудесами механики, невероятными хобби и незаурядными талантами. Чем такие края привлекают их, чем способствуют творчеству, сказать сложно. Но что-то, видимо, там есть.

Вот и в Малой Субботихе живет человек, чьи изделия удивили меня своей необычностью, мастерством исполнения и полетом фантазии. Зовут его Вячеслав Трушков, и он делает деревянные игрушки и панно из дерева и бересты.

Не только «дымка»

Всё началось с того, что в новостной ленте в соцсети «ВКонтакте» мне на глаза попались фото нескольких игрушек, сделанных Трушковым. Я заглянул на его страницу и увидел, что творчество этого человека выходит за рамки отдельных поделок и, по сути, является его ремеслом.

Мы уже привыкли к тому, что брендом Кировской области является дымковская игрушка. Даже дворянская игрушка Нины Колчиной или яранская Ираиды Якушковой (ничуть не умаляя их значения) - лишь авторские версии первой. Они тоже сделаны из глины и несут в себе все возможности и ограничения этого материала.

А вот деревянной игрушки, несмотря на то что Кировская область - лесной край, я ранее не встречал, за исключением, конечно, матрешки, которую делают в Нолинске. Впрочем, это и не мудрено, так как промысел деревянных игрушек появился в Кирове по меркам истории совсем недавно, в 70-е годы прошлого века.

Родоначальником точенной из дерева игрушки стал Валерий Жигальцев. Он родился в деревне в Калининской области, а после окончания Московского художественно-промышленного училища им. М.И. Калинина попал на кировскую фабрику художественных изделий «Идеал» в качестве главного художника. Здесь-то он и придумал этот новый вид деревянной сувенирной продукции.

Жигальцев изготавливал не только деревянных человечков, но и панно, на которых распиленные пополам игрушки сочетались с берестяными вставками и деталями. И, нужно сказать, его придумка имела большой успех.

Со своими изделиями он объехал многие города Советского Союза. Даже в Финляндии его творчество вызвало интерес. Автор стал известен, а Агентство «Аэрофлота» предложило ему оформить своими поделками зарубежные представительства авиакомпании в Чехии, Дании, Италии, Бельгии, Германии, Южной Корее, а также в Латинской Америке.

К сожалению, недолгий век был отмерен автору кировской деревянной игрушки - в 1994 году в возрасте 45 лет Жигальцев умер. Дело его продолжили другие вятские умельцы - А. Бараев из Опаринского района и кировчане Евгений Бакулин и Вячеслав Трушков. О судьбе первого ничего не известно, второй к настоящему времени уже скончался, и лишь последний творит до сих пор.

Биография рабочего человека

Я созвонился с Вячеславом Юрьевичем, и мы договорились встретиться в его мастерской, в Малой Субботихе. Трушков встретил меня на остановке автобуса и провел к двухэтажному дому, где он живет и работает. В подвале у него оборудована мастерская со станками, а на втором этаже расположена комната, где из деревянных заготовок мастер собирает свои игрушки и панно.

Там, на втором этаже, в окружении готовых изделий и еще находящихся в работе, мы и начали свой разговор.

В известном фильме «Формула любви» граф Калиостро говорил: «Обо мне придумано столько небылиц, что я устаю их опровергать. Между тем биография моя проста и обычна». И тут же опровергал сказанное замечанием о том, что родился две с лишним тысячи лет назад, во время извержения вулкана Везувий. Меж тем у кого биография действительно проста и незатейлива, так это у Вячеслава Трушкова.

Он родился и вырос в Малой Субботихе, в простой рабочей семье. Там же окончил среднюю школу. Потом были армия и работа в творческом объединении «Умелец», которое занималось выпуском сувенирной продукции. Далее - семь лет работы в строительстве и возвращение на «Умелец» к деревянному ремеслу, где и свела его судьба с Валерием Жигальцевым.

С тех пор и началось его увлечение точёной деревянной игрушкой. Заразил Жигальцев Вячеслава своим творчеством. И вот уже более двадцати лет Трушков продолжает его дело. Сначала занимаясь этим на предприятии, а с «лихих 90-х», как говорит сам Трушков, - «в свободном плавании», то есть работая на себя.

Много лет жил и творил Вячеслав Юрьевич в Кирове, а ближе к пенсии снова потянуло его к родным местам. Продал квартиру в городе и вернулся в Субботиху, где купил двухэтажный недостроенный дом и своими руками довел до ума.

Трушков рассказывает, что с детства ему нравилось что-нибудь резать, пилить и строгать, хотя тогда и в мыслях не было, что работа по дереву станет его судьбой. Мечтал-то он в детские годы, как все мальчишки советского времени, о другом - о широких перспективах и о больших свершениях. Но взрослая жизнь не оставила от этих планов камня на камне. Мечты остались в прошлом, а настоящее заставило заниматься земными делами.

Такое часто происходит. И здесь Вячеслав Трушков не исключение. Вот только далеко не все могут преодолеть эту рутину повседневной жизни и заняться творчеством. Вячеславу это удалось, а значит, осталось в нём много от того мальчишки, который любил выпиливать лобзиком и выжигать узоры на фанере.

Сказочные мотивы

Вячеслав Юрьевич не отрицает, что он многому научился и многое перенял у Валерия Жигальцева. Но как по-разному художники видят один и тот же пейзаж, так и с деревянной игрушкой: у Жигальцева она была одна, у Трушкова - другая.

Сюжеты мастер выбирает из книг, кино и мультфильмов. Например, серия фигурок «Остров сокровищ» сошла с экрана одноименного советского мультфильма 1988 года выпуска, а сцена встречи Остапа Бендера и дворника - из фильма «12 стульев». Трушков даже процитировал этот эпизод.

- А что, отец, невесты в вашем городе есть? - спросил великий комбинатор.

- Кому и кобыла невеста, - ответил ему дворник.

Вячеслав Юрьевич признаётся, что отдаёт предпочтение сюжетам с юмором. Поэтому ему так нравятся сказки Бориса Шергина и Степана Писахова. А ещё любит он создавать сценки по пословицам и поговоркам.

В качестве материала для своих изделий он выбирает осину и липу. Лишь изредка использует для второстепенных деталей сосну. А еще Трушков жалуется, что древесина городских деревьев плохо поддается обработке, структура у нее не та: слишком уж волокна перевиты. Бересту он тоже предпочитает брать от березы, растущей за пределами города: она ровнее, в ней меньше вкраплений.

Почти все станки, на которых работает мастер, сделаны или восстановлены его руками. Лишь один из них, рейсмус, - покупной.

И вот стоишь среди этого скопления механизмов и заготовок, и с трудом верится, что при помощи всей этой техники из неприглядной деревянной чушки появятся удивительные изящные фигурки. Но ведь так оно и происходит. А значит, есть у мастера зоркий глаз, умелые руки, недюжинная фантазия и талант.

Сергей СМОЛИН.

Фото со страницы В. Трушкова в соцсети «ВКонтакте».