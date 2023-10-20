Депутаты Кирово-Чепецка проверили благоустройство парка «Южный»

Депутаты областного Законодательного собрания и Кирово-Чепецкой городской Думы оценили выполнение работ по озеленению парка «Южный», которые ведутся на средства АО «ОХК «Уралхим».

В ходе проверки была отмечена оперативная работа по озеленению территории, участники обсудили различные вопросы по благоустройству и планы на следующий год.

Работы осуществляются под контролем дендролога в соответствии с планом, который был составлен с учетом особенностей местности, климатических условий и запросов горожан. В июне в парке были высажены рябины и засеян газон. Основная часть озеленения проведена в октябре. В парке появились березы, дубы, рябины, клены, ели, кусты спиреи и другие растения. Часть из них была высажена депутатами городской Думы и ветеранами города в рамках акции «Добрый росток», которую проводит филиал «КЧХК». Благоустройство парка будет завершено весной: там появятся газоны и цветы.

Елена Савина, глава города Кирово-Чепецка:

Благодаря трехстороннему соглашению между Правительством Кировской области, «Уралхимом» и городом Кирово-Чепецком выделены средства на посадку зеленых насаждений. Первым шагом стала разработка дендроплана. После чего закупили все необходимые саженцы.

Александр Иванишин, главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

Формирование дендроплана проходило при активном участии горожан, администрации, всех заинтересованных сторон. В нем постарались учесть все пожелания жителей микрорайона. Уже проделана большая работа. Сейчас мы видим красивое пространство для прогулок и отдыха. Надеюсь, что этот парк станет еще одним местом притяжения горожан.