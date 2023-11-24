Денис Мантуров посетил промышленные предприятия Кировской области



Вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров совместно с губернатором Кировской области Александром Соколовым посетил промышленные предприятия региона: ВМП «Авитек» и завод «Сельмаш».





«Область и предприятия активно пользуются инструментами господдержки. Так, на региональном уровне предоставляются налоговые льготы, а на федеральном – льготные займы Фонда развития промышленности. ФРП профинансировал уже 21 проект региона на общую сумму более 3 млрд рублей. Наибольшее число проектов в регионе профинансировано ФРП в медико-фармацевтической, лесной и химической отраслях», – сказал Денис Мантуров.





ВМП «Авитек» и завод «Сельмаш» активно развиваются и наращивают объемы выпуска продукции, модернизируют производственные мощности и улучшают условия труда для сотрудников. Номенклатура выпускаемой продукции охватывает широкий спектр изделий специального, гражданского и двойного назначения.





Кроме того, Денис Мантуров обсудил с Александром Соколовым меры по обеспечению кадрами предприятий ОПК региона, в том числе:

- повышение зарплаты,

- решение вопроса обеспечения работников жильем.





По поручению Президента правительством проработан вопрос предоставления льготного наемного жилья работникам организаций ОПК. Для реализации данной меры в проекте федерального бюджета на 2024 год заложено порядка 1,5 млрд рублей.





Совместно с руководством «Авитека» ведется подбор земельных участков для строительства арендного жилья. Это позволит активнее привлекать сотрудников из других регионов и поддержать опытных работников.





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