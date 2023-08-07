Деньги вложены. Где эффект? Депутаты оценили работу институтов развития в Кировской области

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Уже давно вошло в обиход словосочетание «институты развития». Даже не заглядывая в Википедию, можно сообразить, что оно означает некие организации, которые способствуют развитию чего-либо. Тот, кто смотрит телевизор, часто слышал, что таковыми называют, например, банки, такие, как ВЭБ и Россельхозбанк, или госкорпорации типа Роснано, «Сколково» и др. Однако далеко не все знают, что такие организации есть не только на федеральном уровне, но и на региональном.

В Кировской области организовано пять институтов развития регионального значения: Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (Фонд поддержки МСП), Фонд развития промышленности, Корпорация развития, Агентство инвестиционного развития и Центр поддержки экспорта. Какие-то из них со­зданы уже давно, а некоторые появились менее пяти лет назад. Но, независимо от даты своего появления на свет, все эти организации активно поглощают бюджетные средства, которые идут не только на выполнение ими прямых своих обязанностей, но и на содержание штата работников (кое-где совсем немаленького).

У многих, кто сталкивался с этими организациями, давно назрел вопрос, а «стоит ли шкурка выделки», не зря ли правительство области тратит бюджетные средства (которые, кстати, формируются в том числе за счет налогов, то есть берутся из нашего кармана) на содержание этой оравы не пойми кого?

Ответ на этот вопрос пытались найти депутаты Законодательного собрания Кировской области на слушаниях в комитете по экономике, бюджету и развитию предпринимательства, заседание которого прошло совсем недавно. А для того, чтобы разговор получился предметным, народные избранники привлекли Контрольно-счетную палату Кировской области (КСП), которая проанализировала деятельность каждого института развития.

Цели не достигнуты

КСП уже не раз проводила проверки этих организаций. На этот раз она обобщила и актуа­лизировала данные, которые помогли бы понять, является ли деятельность институтов развития эффективной.

Так, Фонд поддержки МСП был создан в далеком 2002 году и его предназначение обозначено в названии. Но, по словам аудитора КСП Евгения Сунцова, с 2016 года в Кировской области наблюдается сокращение на 24 процента количества физических и юридических лиц, которых принято относить к предпринимателям. И сегодня численность данной категории составляет 55 тысяч единиц. Уже один этот факт дает основание предполагать, что поддержка их со стороны фонда своей цели не достигла.

Более того, с того же 2016 года на 16 процентов снизилось количество наемных работников на предприятиях МСП и составляет сегодня всего 29 тысяч человек.

На этом фоне капитализация фонда, то есть количество вложенных в него бюджетных рублей, превысила два миллиарда. Часть средств используется для кредитования субъектов МСП, но это немногим более 300 миллионов рублей. За три года кредиты от фонда получили свыше 10 тысяч предпринимателей.

Много это или мало, сосчитать легко, если сравнить общее число МСП, количество получателей заёмных средств и общую сумму последних. Получается, что где-то каждый десятый предприниматель смог получить от фонда 30 тысяч рублей. Таких денег даже на стартап не хватит.

К тому же за последние три года среди получателей кредитов от фонда выросла доля жителей областного центра. Она увеличилась с 30 до 50 процентов. И это тоже о многом говорит. По словам одного моего знакомого, деньги там дают кому надо, а не кому требуется. Как говорил герой Олега Ефремова в фильме «Берегись автомобиля»: «Это нога - у кого надо нога».

И ещё одна претензия от КСП: львиную долю заёмных средств получили предприятия торговли. А это, по мнению аудиторов, «не отвечает актуальным потребностям экономики Кировской области».

Конечно, фонд оказывает МСП не только кредитную поддержку, но и другие услуги. Например, проводит обучение начинающих предпринимателей или консультирует тех, кто начал своё дело. Но эффективность проведённых мероприятий, считают в КСП, трудно оценить.

При одном исключении

Центр поддержки экспорта был создан в 2011 году. Он помогает МСП в осуществлении внешнеэкономической деятельности. За последние годы организация получила субсидий из бюджета на сумму свыше 220 миллионов рублей. Основным критерием эффективности работы центра является число предпринимателей, которым оказана помощь в участии в международных выставках, а также количество заключённых экспортных контрактов.

У КСП нет серьезных претензий к работе этого центра. Зато есть пожелание - разобраться, что выгоднее для Кировской области: везти товары за рубеж или работать на внут­ренний рынок.

Государственный фонд развития промышленности Кировской области - организация относительно молодая. Она была создана в 2018 году и, как и Фонд поддержки МСП, оказывает финансовую помощь своим подопечным в виде предоставления льготных кредитов.

За 2020 - 2022 годы Фонд развития промышленности получил из бюджета свыше 200 миллионов рублей. Но поскольку он работает с вышестоящим федеральным фондом, то и размер поддержки промышленных предприятий выходит за рамки его собственных средств. Объём займов (вместе с привлечением федеральных денег) превысил три миллиарда рублей. В целом КСП высоко оценила работу этого фонда и указала на точно сформулированные показатели эффективности выдаваемых средств, чего нет у других региональных институтов развития.

А вот Корпорация развития Кировской области (КРКО) в очередной раз «оказалась под боем». Она была создана в 2010 году, но с главной задачей - управление промышленными парками ­- справляется плохо. С 2015 года КРКО на постоянной основе демонстрирует убыточность и за счет своих ресурсов не обеспечивает положительный финансовый результат.

Даже вятскополянский промпарк, который первым был создан в регионе и на территорию которого поначалу активно заходили резиденты, является на сегодняшний день убыточным. По данным КСП, большая часть его помещений не используется. Что уж говорить о промпарке «Слободино» (Юрьянский район), который номинально был введен в эксплуатацию в 2018 году, но где до сих пор не ведется никакой деятельности. А ведь туда было вложено свыше 300 млн. рублей бюджетных средств (по большей части - федеральных). Дополнительные средства, которые выделялись «Слободино» из областного бюджета, не освоены. Хотя в этом году вновь предусмотрено вложение в него 17 млн. рублей, которые якобы пойдут на разработку документации по строительству производственных корпусов.

«На закуску» КСП оставила Агентство инвестиционного развития (которое до 2023 года называлось Агентством по развитию моногородов). Свои нынешние функции эта организация получила от Корпорации развития, но, как отмечает КСП, ее деятельность носит в основном технический характер. А для того, чтобы она стала эффективной, нужно пересмотреть все принципы работы и определить критерии оценки достижения поставленных целей.

Таким образом, согласно аналитике КСП, за единственным исключением все институты развития в Кировской области демонстрируют свою несостоятельность. И это при том, что каждый руководитель в данных организациях получает зарплату, которая даже не снилась обычным жителям области. А ведь помимо директоров в этих конторах хватает всевозможных клерков.

Сколько предписано, столько и есть

Естественно, что после такого подробного разбора деятельности областных институтов развития у депутатов возникла масса вопросов.

- Можете ли вы сказать, сколько бюджетных средств мы вложили в эти «матрёшки» (институты развития. - Ред.) за последние годы и какова от них была отдача? - спросил у профильного министра Альберт Бикалюк (фракция «Справедливая Россия - За правду»), но конкретного ответа на его вопрос ему не дали, так как уже ясно, что ни правительство области, ни сами эти организации такой целью изначально не задавались.

- А не много ли их для нашей области? - продолжил задавать вопросы Бикалюк, на что получил отповедь от зампреда областного правительства Михаила Сандалова, который выступил защитником этих сомнительных организаций от лица правительства.

- Их не много и не мало, - заметил зампред. - Их перечень определён федеральным законодательством. Каждая из них выполняет свою функцию. Это такой единый стандарт по всем субъектам Российской Федерации. Но с чем могу согласиться, так это с тем, что нужно оценивать эффективность расходования ими средств. Действительно, кое-где нужно пересмотреть критерии такой оценки, а для этого, возможно, придётся даже увеличить их штат.

И в связи с последним замечанием остается только развести руками. Получается, что региональное правительство не только не желает бороться с бездельниками, которые проедают бюджетные деньги, не давая ничего взамен, но и, наоборот, хочет даже увеличить их число. Тогда, быть может, стоит всем нам задуматься и о критериях оценки эффективности работы чиновников, которые плодят и «крышуют» бездельников?

Иван ТРОФИМОВ.

P.S. Как сообщила на том заседании КСП, Корпорация развития Кировской области вместе с АО «Вятавтодор» являются учредителями ООО «Кампус мирового уровня. Киров». А ведь к обоим учредителям за последние годы накопилась масса претензий. Можно только догадываться, как скажется на реализации мегапроекта по строительству в Кирове кампуса мирового уровня такой дуумвират горе-учре­дителей.

Напомним, что идея строительства в Кирове на территории бывшего КВАТУ кампуса мирового уровня была оглашена в правительстве области в январе 2023 года. Она предполагает, что на этой территории будут размещаться учебные корпуса образовательных учреждений, общежития, конгресс-холл и спортивные объекты. Тема - машиностроение. Идею активно поддержал губернатор Кировской области.

Приём заявок на получение федеральных средств для такого строительства закончился 30 июля. Удалось ли области свое­временно подготовить необходимый пакет документов и каковы результаты конкурсного отбора, пока не известно.