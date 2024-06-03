Демонстрация и ярмарки. Кировчан в День России и День города-650 ожидает около ста праздничных событий

Фото sun9-39.userapi.com.

Близится День России. В этот же день, 12 июня, Хлынову - Вятке - Кирову исполнится 650 лет. Работающая не первый год Дирекция по организации 650-летия города Кирова проанонсировала подготовленные для горожан мероприятия.

На пресс-конференции первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, глава администрации Кирова Вячеслав Симаков и руководитель дирекции праздника Алексей Чепцов заверили журналистов, что в программе юбилея «нашли отражение пожелания и предложения общественников, депутатов и жителей нашего города. В том числе всех, кто входит в состав рабочей группы и регионального оргкомитета под руководством губернатора».

- Мы постарались учесть интересы всех возрастов, семей, и конечно - детей, - подчеркнул Дмитрий Курдюмов.

Чего же пожелали себе на праздник кировчане? Например, утренней зарядки. Причем массовой, претендующей на рекорд по числу участников. Видится как наяву: тысячи кировчан пишут обращения в дирекцию по организации юбилея и убедительно просят, а то и требуют провести рекордную зарядку рано утром 12 июня. И не где-нибудь, а прямо под окнами правительства Кировской области - на Театральной площади. Именно там, чтобы руководство региона первым засвидетельствовало рекордную зарядку. Ну как можно отказать в такой просьбе?

А еще кировчане, оказывается, истосковались по демонстрациям. Тем самым, что были в СССР: с духовыми оркестрами, с флагами и транспарантами. И вот, «по просьбам трудящихся», 12 июня коллективы заводов и больниц, педагоги и учащиеся колледжей и школ торжественно проследуют дружными колоннами по улице Карла Маркса, чтобы на Театральной площади их поприветствовали губернатор Кировской области и руководство города.

Там же, на площади, выслушав поздравления главы региона, в 12-00 горожане исполнят гимн России. Одновременно исполнять гимн будут и на других площадках Кирова.

- Каждый может стать частью большого праздника, - заверил Дмитрий Курдюмов.

Как только снимут ограждения с перекрытых для демонстрации улиц, поднимутся перегораживающие дорогу столбы на ул. Спасской. И для демонстрантов, расходящихся с Театральной площади, откроется ярмарка, сопровождаемая концертной программой, детской анимацией и историческим балом. Подкрепиться чаем с пирожками там, скорее всего, не получится.

- Участниками ярмарки станут дети, семьи со своими сувенирными изделиями, - отметил Алексей Чепцов. - Мы приглашаем к участию в ярмарке также детей и жён военнослужащих, находящихся в зоне СВО, людей с особенностями здоровья, многодетные и неполные семьи и всех желающих.

Но проголодавшиеся могут прогуляться до парка имени Кирова, что вокруг цирка. На центральной аллее состоится большая праздничная ярмарка организаций общественного питания и производителей из Кирова и районов области. В течение всего дня здесь будут представлены разнообразные угощения, фермерские товары, народные промыслы и сувениры.

- Ярмарки будут работать и на других площадках города, мы приглашаем предпринимателей в Кочуровский и Александровский парки, в парк Победы, - сказал Алексей Чепцов.

12 июня во всех микрорайонах Кирова откроется более 50 праздничных площадок, в том числе на Октябрьском проспекте, на набережной Грина, в Александровском саду. Всего состоится около ста юбилейных событий.

В культмассовую программу включили балет «Дымковские сказания», шоу барабанщиков, концерты творческих коллективов, выступления духовых оркестров, детские анимационные программы, спортивные состязания. Например, международный турнир по силовому экстриму «Богатырские игры Вятки».

Между этими площадками будут разъезжать экскурсионные автобусы «10 топ-мест любимого города» и праздничный троллейбус «Огни любимого города».

Ближе к вечеру гуляющую публику приглашают на четырехчасовой концерт звезд российской эстрады - групп «Стрелки» и «Краски», «Иванушки International» и Юлианны Карауловой.

Фото sun9-16.userapi.com.

Завершится День города-650 фейерверком. Высота залпов будет достигать ста метров, небо над областным центром украсят в общей сложности порядка трёх тысяч фейерверков различных цветов и видов. Спешите видеть в 22-00.

Подробная афиша праздника будет размещена на официальном сайте юбилея города - 650kirov.ru.

Но 12 июня будет не единственным юбилейным днем. 650-летие Кирова планируют допраздновать в «Ночь города» 29 июня - в День молодежи. А у кого хватит сил на третью серию - 21 - 22 сентября, в исторические даты рождения Хлынова - Вятки - Кирова.

Егор ГОРОХОВ.