Дело – труба. Правительство Кировской области хочет завершить строительство Кумёнского водовода

Фото derbent-news.ru.

Недавняя работа кировского губернатора в Совете Федерации принесла свои плоды. На уровне верхней палаты российского парламента поддержан ряд областных проектов, реализация которых должна поменять ситуацию в регионе в лучшую сторону. Называется даже сумма, которую готов выделить федеральный центр на осуществление «хотелок» кировской власти, - свыше 60 миллиардов рублей.

Список региональных затей, которые получили одобрение сенаторов (а их, напомним, 22 штуки), возглавляет уже порядком всех утомивший губернаторский проект создания кампуса мирового уровня. Помимо него, значатся строительство поликлиник и спортивных объектов, берегоукрепление Белохолуницкого водохранилища, очистка русла реки Пижмы и ремонт моста через эту реку в Советском районе, создание проспекта Липатникова и южного транспортного обхода в Кирове, ремонт дороги на северо-запад Кировской области, модернизация взлетно-посадочной полосы аэропорта Победилово и др.

Входит в их число и завершение строительства Кумёнского водовода. Сенаторы рекомендовали Минстрою России включить этот проект в госпрограммы. Но будет ли таким образом поставлена жирная точка в судьбе этого долгостроя?

Сроки затянулись

Последний раз о строительстве Кумёнского водовода вспоминали в 2019 году, когда нужны были деньги на его консервацию и запрашивалась сумма из областного бюджета. С тех пор об этом объекте не было ни слуху ни духу. Как будто миллиарды бюджетных рублей, потраченных на строительство водовода, исчезли в никуда, растворились в водах Вятки. Что в эти пять лет происходило с резервным источником водоснабжения Кирова, в каком состоянии он пребывал (да и пребывает сейчас), было скрыто за семью печатями, благо тому способствовал «секретный» статус объекта.

А ведь еще в 2011 - 2012 годах, когда затевалась эта стройка, о необходимости водовода как альтернативного источника снабжения кировчан питьевой водой вещали из каждого утюга. И областные СМИ, и досужие блогеры. В числе застрельщиков шумихи выступал, как тогда повелось, губернатор области (и по совместительству - популярный в народе блогер) Никита Белых. С его подачи этот проект мыслился как масштабный, имеющий даже не региональное, а общероссийское значение.

Нужно отдать должное Никите Юрьевичу: он не только выступил в числе инициаторов строительства водовода, но и сумел пробить под него федеральное финансирование, и немалое в деньгах и ценах того времени - четыре с лишним миллиарда рублей.

Стройка началась в 2013 году. Подрядчиком строительства выступала компания «КЧУС» (АО «Кирово-чепецкое управление строительства») под руководством Сергея Кочурова.

И здесь следует напомнить читателю о том, что КЧУС во времена Никиты Белых был основным подрядчиком строительства объектов за бюджетный счет. За ним числятся бассейн «Быстрица», культурный центр и ледовый дворец «Олимп-арена» в Кирово-Чепецке, ряд возведенных ФАПов и прочее. Почему региональная власть в то время отдавала предпочтение этой компании, одному богу известно. Но факт остается фактом: ходил КЧУС тогда в любимчиках у областного правительства.

За строительство водовода КЧУС взялся, как говорится, засучив рукава. Завершить проект нужно было к 2015 году. Но что-то пошло не так, и окончание стройки стало переноситься на более поздние сроки.

Лишь к середине 2017 года значительная часть строительных работ была выполнена. В частности, были построены два резервуара питьевой воды емкостью две тысячи кубометров каждый, смонтировано более 42 километров трубопроводов (из 67,8 км), закончена вырубка лесов на большинстве водоводов. В планах КЧУС было бурение всех скважин на западной ветке водовода, а в 2018 году - еще 14 скважин восточной ветки. Но в 2018 году стройка вообще стала.

Забыли на пять лет

Сначала «заморозку» объекта объясняли тем, что у генподрядчика закончилась лицензия на строительство. Но потом, когда начало раскручиваться банкротство КЧУС, стало понятно, что причина далеко не в лицензии как таковой. В 2019 году Арбитражный суд Кировской области признал АО «Кирово-Чепецкое управление строительства» банкротом и открыл конкурсное производство. В таком положении компании было не до Кумёнского водовода.

По оценкам специалистов, готовность водовода на тот момент составляла 74 процента. В него было вложено три с лишним миллиарда рублей (а некоторые СМИ называют даже более высокую сумму - около четырёх миллиардов). Но до полной готовности было ещё далеко, да и денег, которые изначально планировали потратить на стройку, было явно недостаточно для её завершения.

За пятилетку стоимость проекта существенно выросла - с четырех миллиардов рублей до пяти с половиной (по оценкам экспертов). И Москва не спешила «вбухивать» такие огромные деньги в предприятие с сомнительным концом.

К тому же в области в 2016 году сменился руководитель: губернаторское кресло занял Игорь Васильев, и поддержка КЧУС со стороны региональной власти сильно упала, если не сказать - исчезла совсем. Некому стало лоббировать интересы застройщика со всеми его незавершёнными объектами, даже такими значимыми, как Кумёнский водовод.

Отсутствие подрядчика и нехватка денег привели региональную власть к решению о консервации стройки, что стало последним случаем, когда о водоводе вновь заговорили в области. Но этого внимания хватило ненадолго.

С 2019 года на целых пять лет о водоводе забыли, а сегодня вдруг спохватились: а где, ну-ка, у нас резервный источник водоснабжения областного центра? Как там поживает этот долгострой и можно ли его закончить?

Достался «по наследству»

Тема окончания строительства Кумёнского водовода всплыла на днях Кировской области в Совете Федерации РФ. Проект представлял перед сенаторами заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев.

- Вопрос строительства альтернативного подземного источника водоснабжения для города Кирова имеет большую историю, - сказал зампред. - Он достался нам «по наследству», но мы обязаны его решить, так как речь идёт о безопасности жителей.

По его словам, на сегодня город Киров имеет лишь один поверхностный источник водоснабжения питьевой водой - реку Вятку. При этом, в соответствии с федеральным законодательством, городу с населением более 500 тысяч жителей необходимо иметь резервный подземный источник питьевого водоснабжения.

- Для завершения строительства Кировская область готова взять на себя разработку проектной документации, - сообщил Жердев, а затем обратился к сенаторам: - Просим оказать содействие по включению объекта в государственные программы.

И глас областного чиновника был услышан. Первым на его просьбу откликнулся сенатор от Кировской области Вячеслав Тимченко.

- Киров - единственный в стране полумиллионный город, который не имеет альтернативного источника водоснабжения, - вторил региональному зампреду Тимченко, адресуя дальнейшие свои слова членам российского правительства. - Этот вопрос требует решения, необходимо поддержать инициативу региона и достроить водовод.

По версии пресс-службы правительства Кировской области, в правительстве РФ с пониманием отнеслись к просьбам сенатора и региональной власти. Представители Минстроя России обозначили, что ведомство поддержит проект завершения строительства объекта водоснабжения.

Было бы хорошо, если бы то, о чём рассказала нам пресс-служба правительства, оказалось правдой и Москва выделила средства на завершение строительства водовода. Вот только смущает один момент: при подведении итогов дней Кировской области в Совете Федерации в социальных сетях наш губернатор при перечислении проектов, получивших одобрение, о Кумёнском водоводе даже не упомянул. И кампус назвал, и проспект Липатникова, и южный обход, и другие планы, но не водовод. Видать, не в приоритете у него эта тема. А раз так, то и завышенных ожиданий по поводу водовода быть не должно.

Иван ТРОФИМОВ.