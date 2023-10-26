Действовать на опережение. Сотрудники соц. учреждений Кировской области представили практики помощи семьям с детьми.

Всероссийский форум «Вместе - ради детей!» является значимой, авторитетной площадкой для тиражирования практик работы в интересах семьи и детства. Он объединяет представителей федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, руководителей и ведущих специалистов учреждений социального обслуживания, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Кировскую область на форуме представили руководители межрайонных комплексных центров соцобслуживания населения и специалисты Кировского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Вятушка». Они рассказали о системе профилактики, в рамках которой действует алгоритм экстренного реагирования на случаи жестокого обращения с несовершеннолетними.

Все поступившие сигналы фиксируются, сведения передаются органам системы профилактики, которая предусматривает экстренную психолого-педагогическую и социальную помощь несовершеннолетнему, а также его законным представителям в комнате психологической разгрузки - так называемой «зеленой комнате». Часто дети в силу возраста или психологической травмы не могут выразить словами свои страхи и переживания. Для выявления психологического состояния подопечного специалисты используют различные техники - мозартику, настольные игры, метафорические карты.

Кроме того, специалисты выезжают в семьи для оценки ситуации и принимают необходимые меры. По результатам диагностики выстраивается план работы с детьми. Особое значение имеет первичная профилактика, которая включает беседы, встречи, круглые столы с родителями.

Также на форум была подготовлена информация о практике профилактики и искоренения в детском сообществе такого явления, как буллинг (травля со стороны сверстников). На базе комплексных центров и в учебных заведениях организуются тематические мероприятия, видеоуроки и руководства, направленные на информирование подростков об этом явлении и на проживание ролей в нём в рамках игры.

За период работы представленных практик порядка ста законных представителей приняли участие в профилактических мероприятиях, более 130 несовершеннолетних получили экстренную психологическую помощь, почти 40 семей смогли разобраться в причинах конфликтных ситуаций с ребенком и устранить их, 16 семей с помощью специалистов по социальной работе выведены из кризисных ситуаций.

- Мы должны действовать на опережение, оперативно реагировать, чтобы устранить в жизни ребёнка кризисную ситуацию и минимизировать её последствия, - отмечает педагог-психолог Кировского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Вятушка» Алёна Тетерина. - Форум даёт возможность рассказать о своём опыте и взять на вооружение апробированные практики коллег из других регионов, чтобы решать эти задачи вместе и ради детей.

Кировские специалисты также приняли участие во всех профессиональных площадках форума, конференциях, дискуссиях, которые способствовали обмену положительным опытом с коллегами из Алтайского края, Вологодской, Тульской, Ленинградской, Архангельской, Самарской, Нижегородской областей и других регионов России.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Подготовлено по материалам пресс-центра правительства Кировской области.