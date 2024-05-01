А кто он такой - человек труда в современном мире? Как и раньше, это тот, кто печёт хлеб, строит здания и прокладывает дороги, монтирует освещение на улицах и отвечает за подачу воды в наши дома… Труд таких людей ценился во все времена, но воспринимался как само собой разумеющееся явление.

К сожалению, в последние два-три десятилетия интерес к рабочим профессиям существенно снизился, образовалась острая нехватка квалифицированных рабочих рук. Заметно ощущается и нежелание молодого поколения связывать свою судьбу с работой на стройках, заводах и других производственных предприятиях - не хотят они в любую погоду и в любое время года убирать дворы или восемь часов стоять у станка.

Зато сегодня пруд пруди блогеров, представителей бьюти-сферы и всевозможных таро-астрологов. А ведь за рабочими профессиями, не побоимся этого слова, будущее!

Согласитесь, что созидательный и добросовестный труд всегда был и остаётся залогом успешного развития не только отдельно взятого коллектива, но и целой страны.

Но почему-то о людях труда сегодня редко пишут в газетах, нечасто их показывают по телевидению, они не мелькают на страницах глянцевых журналов и не набирают миллионы просмотров в интернете. «Вятский край» в меру сил исправляет эту несправедливость и регулярно публикует на своих страницах репортажи о людях труда.

Вот и сегодня мы от души поздравляем трудовые коллективы Кировской области с Первомаем! Примите пожелания крепкого здоровья, активного долголетия, добра и любви! Тепла и мира вам, вашим родным и близким. Пусть ваш труд всегда будет востребован и оценён по достоинству!

Да здравствует человек труда!

Коллектив редакции газеты «Вятский край».